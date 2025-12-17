REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Od 751 zł do nawet 4133,60 zł bez kryterium dochodowego. Komu przysługuje to świadczenie?

Od 751 zł do nawet 4133,60 zł bez kryterium dochodowego. Komu przysługuje to świadczenie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 grudnia 2025, 10:12
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze
Od 751 zł do nawet 4133,60 zł bez kryterium dochodowego. Komu przysługuje to świadczenie?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie wspierające, którego miesięczna wysokość waha się od 751 zł do 4133 zł, jest wypłacane niezależnie od dochodów beneficjenta. Rozpoczyna się właśnie następny cykl wypłat. Kto ma prawo do tego wsparcia? Jakie kryteria musi spełnić oraz jak złożyć poprawny wniosek, aby otrzymać środki? Oto szczegóły.

rozwiń >

Jak uzyskać świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, które spełniają kilka podstawowych kryteriów. Muszą one mieć ukończone 18 lat oraz posiadać obywatelstwo Polski, kraju Unii Europejskiej lub EFTA, albo legalnie przebywać na terytorium Polski z dostępem do rynku pracy. Kluczowym wymogiem jest uzyskanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, przyznającej od 70 do 100 punktów.

REKLAMA

REKLAMA

Kto otrzyma świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające jest dostępne dla pełnoletnich mieszkańców Polski z niepełnosprawnością, pod warunkiem posiadania decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Decyzja ta musi określać poziom potrzeby wsparcia wyrażony w punktach. W roku 2025 uprawnione do ubiegania się o to świadczenie są osoby, u których ustalono potrzebę wsparcia w zakresie od 78 do 100 punktów.

Wniosek o świadczenie wspierające - procedura składania

Aby otrzymać świadczenie wspierające, konieczne jest złożenie dwóch oddzielnych wniosków. W pierwszej kolejności należy skierować wniosek do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON), który działa przy wojewodzie. Zadaniem WZON jest precyzyjne określenie poziomu potrzebnego wsparcia. Po uzyskaniu tej decyzji, kolejny wniosek, tym razem o samo świadczenie, składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wnioskowanie do ZUS odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez: platformę PUE ZUS, portal Emp@tia (dostępny pod adresem empatia.mpips.gov.pl) lub bankowość elektroniczną. Co istotne, wnioskujący nie musi załączać decyzji WZON, wystarczy jedynie podać jej numer.

Ile wynosi świadczenie wspierające? Wszystko zależy od punktacji

Wysokość przyznawanego świadczenia wspierającego jest bezpośrednio uzależniona od liczby uzyskanych punktów w skali potrzeby wsparcia i stanowi procent renty socjalnej, której kwota od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł.

REKLAMA

  • Dla osób z 70–74 punktami świadczenie wynosi 751,56 zł (40 proc. renty socjalnej).
  • Dla 75–79 punktów jest to 1127,35 zł (60 proc. renty).
  • Dla 80–84 punktów – 1503,13 zł (80 proc. renty).
  • Osoby z 85–89 punktami otrzymują 2254,69 zł (120 proc. renty).
  • W przypadku 90–94 punktów kwota wzrasta do 3382,04 zł (180 proc. renty).
  • Najwyższe świadczenie, wynoszące 4133,60 zł (220 proc. renty), przysługuje osobom z 95–100 punktami.

Świadczenie wspierające. Etapowe wprowadzanie i terminy wypłat

Dostęp do świadczenia wspierającego jest rozszerzany etapami, co stopniowo zwiększa liczbę uprawnionych:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • I etap (od 1 stycznia 2024 roku): Osoby z poziomem potrzeby wsparcia 87–100 punktów.
  • II etap (od 1 stycznia 2025 roku): Osoby z poziomem 78–86 punktów.
  • III etap (od 1 stycznia 2026 roku): Osoby z poziomem 70–77 punktów.

Wypłaty ruszyły 4 grudnia 2025 i są realizowane niezależnie od dochodów beneficjenta oraz innych pobieranych przez niego świadczeń. Środki przekazywane są wyłącznie bezgotówkowo, na wskazane konto bankowe. Wypłaty następują w ustalone dni miesiąca: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. Jeśli dzień wypłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, pieniądze są księgowane na koncie dzień wcześniej.

Świadczenie wspierające - wyrównanie

Jeśli złożysz wniosek o świadczenie wspierające w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji o potrzebie wsparcia, masz prawo do dodatkowej dopłaty zwanej "wyrównaniem świadczenia wspierającego". Dopłata ta pokrywa różnicę od miesiąca wydania decyzji, ale jest wypłacana przez ZUS zgodnie z przepisami, począwszy od miesiąca złożenia Twojego wniosku.

Świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych

Świadczenie wspierające to nowe wsparcie finansowe dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Przyznaje się je na podstawie poziomu potrzeby wsparcia (wyrażonego w punktach), określonego w decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Kwota świadczenia jest zmienna - stanowi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej, w zależności od liczby przyznanych punktów. Wniosek do ZUS składa się wyłącznie elektronicznie (przez PUE ZUS, Emp@tię lub bankowość), po uprzednim otrzymaniu wspomnianej decyzji.

FAQ - najczęściej zadawane pytania: świadczenie wspierające

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające przysługuje osobom z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat, mają obywatelstwo Polski, kraju UE lub EFTA albo legalnie przebywają w Polsce z dostępem do rynku pracy, oraz uzyskały decyzję o poziomie potrzeby wsparcia na 70–100 punktów.

Jak przebiega procedura wnioskowania o świadczenie wspierające?

Trzeba złożyć dwa wnioski: najpierw do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) o poziom potrzeby wsparcia, a po decyzji – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS, portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) lub bankowość elektroniczną; podaje się numer decyzji WZON.

Jak zależy wysokość świadczenia wspierającego od liczby punktów?

Kwota świadczenia wspierającego zależy od punktów i stanowi procent renty socjalnej (1878,91 zł od 1 marca 2025 roku): 70–74: 751,56 zł; 75–79: 1127,35 zł; 80–84: 1503,13 zł; 85–89: 2254,69 zł; 90–94: 3382,04 zł; 95–100: 4133,60 zł.

Jakie są etapy wprowadzania świadczenia wspierającego?

Świadczenie wspierające wprowadzane jest etapami: od 1 stycznia 2024 dla 87–100 pkt; od 1 stycznia 2025 dla 78–86 pkt; od 1 stycznia 2026 dla 70–77 pkt.

Czy świadczenie wspierające zależy od dochodów lub innych świadczeń?

Wypłaty świadczenia wspierającego są realizowane niezależnie od dochodów beneficjenta oraz innych pobieranych przez niego świadczeń.

Powiązane
Spór o Barbórkę 2025! Część górników już otrzymała nagrodę roczną, a pozostałych czeka walka o wysokość dodatków
Spór o Barbórkę 2025! Część górników już otrzymała nagrodę roczną, a pozostałych czeka walka o wysokość dodatków
Duże zmiany w wypłatach 800 plus w grudniu 2025! Sprawdź najnowszy harmonogram ZUS
Duże zmiany w wypłatach 800 plus w grudniu 2025! Sprawdź najnowszy harmonogram ZUS
Tysiące emerytów nadal czeka. TK po raz kolejny przełożył kluczową decyzję w sprawie ich emerytur
Tysiące emerytów nadal czeka. TK po raz kolejny przełożył kluczową decyzję w sprawie ich emerytur
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
KSeF 2026: cztery nowe rozporządzenia. Wyłączenia z e-faktur, zmiany w fakturach uproszczonych i JPK_VAT
17 gru 2025

Minister Finansów i Gospodarki podpisał cztery kluczowe rozporządzenia wykonawcze do Krajowego Systemu e-Faktur. Przepisy precyzują m.in. przypadki, w których nie trzeba wystawiać faktur ustrukturyzowanych, nowe zasady faktur uproszczonych, szczegółowe reguły korzystania z KSeF (w tym ZAW-FA) oraz zmiany w JPK_VAT z deklaracją obowiązujące od 1 lutego 2026 r.
Przepis art. 29 zn. 3 KP: można skorzystać z tego uprawnienia raz w roku kalendarzowym. W 2025 r. czas do 31 grudnia
17 gru 2025

Wniosek o bardziej przewidywalne zatrudnienie - to ciekawy instrument prawny, który daje pracownikom możliwość ubiegania się o lepsze warunki zatrudnienia. Przepis art. 29 zn. 3 KP określa, że można skorzystać z tego uprawnienia tylko raz w roku kalendarzowym. Pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć, bo innym przypadku może zostać ukarany karą pieniężną do 30 000 zł. Wnioskowałeś już w 2025 r.? Przepis tak naprawdę dotyczy wielu pracowników - bo przepis jest niedookreślony.
Uczniowie zaczynają przerwę świąteczną – ponad dwa tygodnie wolne od szkoły. A następnie rozpoczną się ferie zimowe
17 gru 2025

Od 22 grudnia zaczyna się świąteczna przerwa w szkołach. W razie tzw. dni dyrektorskich część dzieci może wrócić do nauki dopiero 7 stycznia przyszłego roku. Niedługo potem w niektórych województwach zaczynają się ferie zimowe.
Kwota wolna od podatku w 2026 r. Jest już jasne w jakiej wysokości
17 gru 2025

To już pewne, kwota wolna od podatku w 2026 roku nie ulegnie zmianie. Pozostanie więc na dotychczasowym poziomie, czyli 30 tys. zł. Zapowiadana jest jednak wciąż kwota wolna na poziomie 60 tys. zł, ale to raczej odległa perspektywa.

REKLAMA

W którym województwie pracownicy zarobili najwięcej? GUS opublikował dane. Czy jest zaskoczenie?
17 gru 2025

GUS opublikował raport o przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach pracowników administracji samorządu terytorialnego. Gdzie zarabiało się najlepiej? Oczywiście wiele zależy od lokalizacji, ale na podium nie ma zaskoczenia.
ZbadAI – inauguracja nowego projektu edukacyjnego. Jak wykorzystywać AI w edukacji?
17 gru 2025

ZbadAI to nowy projekt edukacyjny, który ma pomóc przygotować nauczycieli i uczniów do mądrego korzystania ze sztucznej inteligencji. Weźmie w nim udział 200 szkół, 930 nauczycieli i edukatorów oraz 13000 uczniów.
Nowe świadczenie 800 plus dla każdego gospodarstwa domowego od 1 stycznia 2026 r., w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie”. Prezydent złożył swój podpis pod projektem
17 gru 2025

W dniu 7 listopada 2025 r., Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2, który następnie został złożony przez niego do Sejmu. Projekt ten – zakłada trwałe obniżenie cen prądu dla odbiorców indywidualnych o około 33%, co – zgodnie z informacją opublikowaną przez Kancelarię Prezydenta – jest równoznaczne z tym, że „polskie rodziny na rachunkach za energię elektryczną w gospodarstwach domowych, będą mogły zaoszczędzić ponad 800 zł rocznie.” W ostatnim czasie – na temat rozwiązań proponowanych przez Prezydenta – mieli okazję wypowiedzieć się sami Polacy.
W Sejmie m.in. weto tzw. ustawy łańcuchowej i kryptowaluty. Transmisja online
17 gru 2025

W środę Sejm rozpocznie trzydniowe już ostatnie w tym roku posiedzenie. Posłowie zajmą się projektem ustawy o rynku kryptoaktywów i odrzuceniem prezydenckiego weta do „ustawy łańcuchowej”.

REKLAMA

Obciążą wszystkich Polaków nową, przymusową, wysoką opłatą. Czeka nas kolejne uderzenie w domowe budżety
17 gru 2025

Jedni go karnie płacą, inni mają to w nosie, za co grozi kara. Od lat kolejne ekipy rządzące nie są wstanie rozwiązać sprawy abonamentu radiowo-telewizyjnego, z którego finansowane są media publiczne. Swojego czasu był pomysł, żeby w pakiecie płacili go ci, którzy mają kablówkę. Teraz rząd rozważa inne rozwiązanie. Abonament RTV miałaby zastąpić opłata audiowizualna. Powiązana z podatkiem dochodowym, byłaby pobierana z automatu przez skarbówkę.
Czy KSeF utopi politycznie rządzącą większość? Będzie katastrofa na miarę tzw. Polskiego Ładu czy kolejne przesunięcie terminu wdrożenia?
17 gru 2025

Obowiązkowy KSeF, to pomysł podrzucony obecnej kolacji rządowej jeszcze przez „pisowskie rządy”, a dobrze poinformowani twierdzą, że stała za tym jakaś firma doradcza („międzynarodowa”?), która wcześniej utopiła politycznie prawicowe rządy tzw. Polskim Ładem. Wiadomo, że szykuje się zarobek dla biznesu informatycznego i tych wszystkich, którzy zarabiają na katastrofach – pisze profesor Witold Modzelewski.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA