Strona główna » Prawo » Wiadomości » Składka zdrowotna nie zostanie obniżona. Minister mówi wprost

Składka zdrowotna nie zostanie obniżona. Minister mówi wprost

10 grudnia 2025, 10:10
Składka zdrowotna nie zostanie obniżona. Minister mówi wprost, że nie ma przestrzeni
Składka zdrowotna nie zostanie obniżona. Minister mówi wprost, że nie ma przestrzeni
Dziennik Gazeta Prawna

Składka zdrowotna nie powinna zostać obniżona – podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak dodał, projekt ustawy zakładający zastąpienie obecnej składki nowym podatkiem zdrowotnym nie uzyska poparcia resortu. Rząd wskazuje, że priorytetem pozostaje wzmocnienie finansów NFZ.

Składka zdrowotna nie zostanie obniżona

-Składka zdrowotna nie powinna być obniżona; w tej chwili nie ma do tego przestrzeni - powiedział w środę 10 grudnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że projekt ustawy, który zakłada zastąpienie składki zdrowotnej nowym podatkiem, nie zyska poparcia resortu.

Domański pytany w Radiu Zet czy składka zdrowotna powinna być obniżona odpowiedział: „Nie. W tej chwili nie ma – w mojej opinii – przestrzeni do tego, by była obniżana”.

Potrzeby NFZ są większe. Najpierw zwiększenie nakładów na zdrowie

Dopytywany o słowa rzecznika rządu Adama Szłapki i premiera Donalda Tuska w tej sprawie, wypowiadane przy różnych okazjach, Domański wskazał, że zarówno premier, jak i rzecznik „mówili o tym, że myślimy o różnych rozwiązaniach”. - Ja rozmawiałem z panem premierem, przedstawiłem mu moją opinię i rekomendację, że nie ma w tej chwili do tego przestrzeni - dodał minister. - Przedstawialiśmy w przeszłości projekt dot. obniżenia składki zdrowotnej. On wtedy został przez obóz prezydencki zawetowany. Teraz takiej przestrzeni w budżecie najzwyczajniej nie ma – wyjaśnił minister.

Podkreślił, że najpierw trzeba wzmocnić finanse NFZ. - My już w przyszłym roku przeznaczamy ponad 25 mld złotych więcej na zdrowie, ale dobrze wiemy, że potrzeby są większe – przyznał. Dodał, że nakłady na NFZ „rosły i będą rosnąć”.

Nowa propozycja Lewicy? „Nie zyska poparcia”

Dopytywany o projekt, który ma przedstawić Lewica, który - według doniesień medialnych - zakłada zastąpienie składki zdrowotnej, jednym, równym podatkiem zdrowotnym, minister wskazał, że musiałby zobaczyć szczegóły. - Składka zdrowotna jest procentowa, więc jeśli mielibyśmy płacić wszyscy taką samą kwotę, to oznaczałoby to, że osoby, które zarabiają mniej, płaciłyby wyższą składkę, niż obecnie - skomentował założenia projektu. – Takie rozwiązanie naszego poparcia by nie miało – zadeklarował.

Domański poinformował też, że obecnie nie planuje wprowadzenia nowych podatków na 2026 rok. - Nie ma mowy na przykład o wprowadzeniu podatku katastralnego; w Ministerstwie Finansów nie trwają prace nad nim - zaznaczył.

Kontrowersyjna propozycja obniżki składki została zawetowana

Obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Sejm uchwalił w kwietniu głosami KO, Polski 2050-TD i PSL-TD. Przeciwko byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem. Konfederacja wstrzymała się od głosu. Zmiana miała kosztować budżet państwa 4,6 mld zł (o tyle miały się zmniejszyć wpływy ze składki zdrowotnej).

Nowela zakładała wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów – procentowa. Ustawa została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę w maju tego roku.

Tusk: nie będzie podwyżek składki zdrowotnej

Tusk podczas czwartkowego szczytu medycznego w Warszawie zapewnił, że rząd nie planuje podniesienia składki zdrowotnej. Zaznaczył, że nie będzie to możliwe ani w tym, ani w przyszłym roku.

oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Prawo
Składka zdrowotna nie zostanie obniżona. Minister mówi wprost
10 gru 2025

Składka zdrowotna nie powinna zostać obniżona – podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak dodał, projekt ustawy zakładający zastąpienie obecnej składki nowym podatkiem zdrowotnym nie uzyska poparcia resortu. Rząd wskazuje, że priorytetem pozostaje wzmocnienie finansów NFZ.
