REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jednorazowa wypłata 350 000 zł po urodzeniu drugiego dziecka, zamiast 800 plus co miesiąc. Czy ta rewolucyjna propozycja wejdzie w życie?

Jednorazowa wypłata 350 000 zł po urodzeniu drugiego dziecka, zamiast 800 plus co miesiąc. Czy ta rewolucyjna propozycja wejdzie w życie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 grudnia 2025, 15:00
[Data aktualizacji 10 grudnia 2025, 09:29]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
rodzic, dzieci, szok, zdziwienie
Zamiast 800 plus co miesiąc - jednorazowa wypłata 350 000 zł po urodzeniu drugiego dziecka. Czy ta rewolucyjna propozycja wejdzie w życie?
AYO Production
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowe badanie z Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA) rozpaliło dyskusję na temat programu 800 plus. Analitycy szacują, że w 2025 roku koszt świadczenia osiągnie 64 miliardy złotych, z których przeważająca część trafi do osób z klasy średniej i wyższej, a nie do najbiedniejszych. Ekonomiści ostrzegają, że jego efektywność jest przeceniana, natomiast przedsiębiorcy stanowczo twierdzą, że prodemograficzne działanie 800 plus jest iluzoryczne. W rezultacie, pojawia się radykalna alternatywa: zastąpienie comiesięcznych wypłat jednorazowym bonusem w wysokości 350 000 złotych po narodzinach drugiego dziecka.

Analiza programów socjalnych i dylematy wsparci

Ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego, Michał Brzeziński, zwrócił uwagę na istotną analizę Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA) zatytułowaną "Finansowe wsparcie gospodarstw domowych 2025: do kogo trafia »socjal«?". Badanie to szczegółowo analizuje transfery powszechne, obejmujące kluczowe programy socjalne takie jak świadczenie 800 plus, trzynasta i czternasta emerytura oraz dodatek pielęgnacyjny. Wnioski płynące z analizy wskazują na nieproporcjonalne rozłożenie korzyści: z około stu miliardów złotych przeznaczanych na powszechne transfery, zaledwie około 23 miliardy trafiają do osób biednych, podczas gdy aż około 80 miliardów jest dystrybuowane do klasy średniej i wyższej. Co więcej, blisko 17 miliardów złotych z tej sumy zasila konta dwudziestu procent najbogatszych pod względem dochodów.

REKLAMA

REKLAMA

Koszty i dystrybucja transferów powszechnych

Analiza CenEA precyzyjnie określiła przewidywane koszty poszczególnych programów w 2025 roku, które łącznie osiągną wartość 102,4 miliarda złotych, jak zauważono w pracy przygotowanej m.in. przez dyrektora CenEA, doktora habilitowanego Michała Mycka. Największym wydatkiem ma być świadczenie 800 plus, pochłaniające 64 miliardy złotych, za nim plasują się trzynasta emerytura (16 mld zł), czternasta emerytura (12,2 mld zł) oraz dodatek pielęgnacyjny (10,2 mld zł). Dystrybucja tych środków wykazuje, że najuboższe dwadzieścia procent populacji otrzymuje odpowiednio 12,6 miliarda złotych z 800 plus (co stanowi 19,7 procent całości), 4,0 miliardy z trzynastej emerytury (22,9 procent), 3,9 miliarda z czternastej emerytury (29,6 procent) oraz 2,5 miliarda z dodatku pielęgnacyjnego (24,5 procent). Jednocześnie, najbogatsze dwadzieścia procent otrzymuje bardzo podobną kwotę z 800 plus – 12,9 miliarda złotych (20,1 procent), a także mniejsze sumy z pozostałych transferów: 2,3 miliarda z trzynastej emerytury (13,1 procent), 1,1 miliarda z czternastej emerytury (8 procent) i 1,1 miliarda z dodatku pielęgnacyjnego (10,9 procent).

Propozycje ograniczenia wydatków

W obliczu rosnących wydatków na system wsparcia, obronność, ochronę zdrowia oraz inne obszary, eksperci CenEA stawiają pytanie o możliwość wprowadzenia oszczędności poprzez ograniczenie funkcjonujących transferów powszechnych. Wśród propozycji CenEA znajduje się wprowadzenie progu dochodowego dla świadczenia 800 plus (dotyczącego pierwszego dziecka). Zaproponowano dwa warianty: próg 3000/4500 złotych na osobę, co mogłoby przynieść sektorowi finansów publicznych korzyść rzędu 8,1 miliarda złotych rocznie, lub bardziej restrykcyjny próg 2400/3600 złotych na osobę, który wygenerowałby 13,4 miliarda złotych rocznych oszczędności. Podobne rozwiązanie, czyli wprowadzenie progu dochodowego analogicznego do tego obowiązującego przy czternastej emeryturze, zaproponowano również dla trzynastej emerytury, co potencjalnie dałoby 3,9 miliarda złotych oszczędności rocznie.

Alternatywa dla 800 plus w kontekście demograficznym

W dyskusję włączył się również Krzysztof Pawiński, przedsiębiorca związany z firmą Maspex, który na platformie X skrytykował prodemograficzne działanie 800 plus jako fikcję, uznając wielodzietność za zjawisko należące do przeszłości. Pawiński sugeruje, że główny wysiłek państwa powinien koncentrować się na zachęcaniu rodzin do posiadania drugiego dziecka. Zamiast comiesięcznej "kroplówki" w postaci 800 plus, proponuje on jednorazową, znaczącą wypłatę w wysokości około 350 tysięcy złotych po narodzinach drugiego dziecka. Kwota ta została oszacowana jako ekwiwalent osiemnastu lat wsparcia 800 plus dla dwojga dzieci i mogłaby posłużyć rodzinom do realizacji kluczowych inwestycji, takich jak powiększenie mieszkania lub wkład własny na jego zakup. Przedsiębiorca przyznaje, że skuteczność tego rozwiązania jest trudna do przewidzenia, ale podkreśla konieczność poszukiwania nowych mechanizmów wsparcia. Podsumowuje, że o ile pierwsze dziecko jest źródłem radości, drugie stanowi już generacyjną odpowiedzialność, którą powinno wspierać państwo, a kolejne dzieci są wyrazem osobistej postawy i wartości rodziców.

REKLAMA

Powiązane
Szykuje się rewolucja w emeryturach i systemie emerytalnym! Co dokładnie się zmieni? Nie wszyscy będą zadowoleni
Szykuje się rewolucja w emeryturach i systemie emerytalnym! Co dokładnie się zmieni? Nie wszyscy będą zadowoleni
POChP a orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 r. Kiedy możesz je otrzymać?
POChP a orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 r. Kiedy możesz je otrzymać?
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po zmianie przepisów
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po zmianie przepisów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Wsparcie dla uczniów z Ukrainy w polskich szkołach do końca 2025 roku. Samorządy muszą przygotować rozliczenia
10 gru 2025

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wsparcie edukacji dzieci z Ukrainy w polskich szkołach będą dostępne jedynie do końca 2025 roku. Samorządy mają obowiązek je wykorzystać i prawidłowo rozliczyć, a niewykorzystane pieniądze, wraz z naliczonymi odsetkami, wrócą do budżetu państwa. Szkoły powinny już przygotowywać dokumenty i procedury rozliczeniowe.
Nauczyciele mogą pracować na świadczeniu kompensacyjnym. Oto nowe warunki
10 gru 2025

Po okresie niepewności związanej z prezydenckim wetem, nauczyciele mogą ponownie pracować w szkole, nie tracąc nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Nowe przepisy, obowiązujące od 30 września 2025 roku, są jednak czasowe i wygasną 4 marca 2026 roku.
Na co dzień i od święta - czyli o sztuce budowania stabilności w organizacjach
10 gru 2025

Rosnące koszty i ciągła zmienność sprawiają, że stabilność stała się dla pracowników najgłębszą potrzebą – finansową i emocjonalną. Potwierdzają to dane z „Pluxee Benefit Guidebook 2026”: 96 proc. pracowników oczekuje pewności zatrudnienia, a 94 proc. regularnego doceniania. Wynagrodzenie pozostaje głównym motywatorem, ale to niejedyny wymiar bezpieczeństwa. Dlatego tak ważna jest przestrzeń na drobne, odczuwalne elementy codzienności, które w sposób osobisty i wymierny finansowo mówią pracownikowi, że jest ważną częścią organizacji.
Podwyżki dla nauczycieli zbyt niskie? Głos ekspertów
10 gru 2025

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2026 rok, zatwierdzając jednocześnie 3-procentowe podwyżki dla nauczycieli. Choć rząd podkreśla stabilność finansów publicznych, eksperci i środowisko oświatowe wskazują, że symboliczna waloryzacja nie rozwiąże problemu niskich wynagrodzeń, szczególnie wśród początkujących pedagogów, których pensje pozostaną niewiele wyższe od płacy minimalnej.

REKLAMA

Składka zdrowotna nie zostanie obniżona. Minister mówi wprost
10 gru 2025

Składka zdrowotna nie powinna zostać obniżona – podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak dodał, projekt ustawy zakładający zastąpienie obecnej składki nowym podatkiem zdrowotnym nie uzyska poparcia resortu. Rząd wskazuje, że priorytetem pozostaje wzmocnienie finansów NFZ.
MEN zapowiada rewolucję w ocenianiu. Od 2026 roku w szkołach pojawi się nowy rodzaj oceny
10 gru 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza do systemu edukacji narzędzie, które ma diametralnie zmienić sposób postrzegania potrzeb uczniów. Od 1 kwietnia 2026 roku w polskich szkołach zacznie funkcjonować tzw. ocena funkcjonalna – dodatkowy element wspierający rozwój i codzienne funkcjonowanie dzieci.
Laptop dla nauczyciela. Bon ważny do 31 grudnia 2025 r.
10 gru 2025

Kończy się program „Laptop dla nauczyciela”. Tylko do końca grudnia 2025 r. można realizować bony na zakup sprzętu. Od 1 stycznia 2026 r. niewykorzystane środki wygasną.
Szczecin: Mieszkańcy wybrali 26 inwestycji. Tak zmieni się miasto w 2026 r.
10 gru 2025

W poniedziałek ogłoszono zwycięzców Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2026. Wśród projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów uzyskały: defibrylatory AED w tramwajach i autobusach, miejski szlak Gryfów Szczecińskich i warsztaty redukcji stresu.

REKLAMA

Więcej inwestycji budowlanych nie będzie wymagać pozwolenia na budowę. Nowelizacja Prawa budowlanego przyjęta przez Sejm
10 gru 2025

W dniu 4 grudnia 2025 r. Sejm zakończył proces legislacyjny i przyjął ustawę upraszczającą procedury budowlane po uwzględnieniu poprawek Senatu. Chodzi o ustawę z 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta czeka obecnie na podpis Prezydenta RP.
MRiT: Zasady zawierania umów urbanistycznych w gestii gmin. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
10 gru 2025

W dniu 4 grudnia 2025 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak wyjaśnia w komunikacie Ministerstwo Rozwoju i Technologii, te nowe przepisy pozwolą gminom samodzielnie określać zasady tworzenia umów urbanistycznych, zawieranych z inwestorami w ramach zintegrowanych planów inwestycyjnych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA