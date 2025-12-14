REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Tylko im rząd dopłaci do emerytalnych składek w ZUS. Chodzi o gigantyczne pieniądze. To niesprawiedliwe?

Tylko im rząd dopłaci do emerytalnych składek w ZUS. Chodzi o gigantyczne pieniądze. To niesprawiedliwe?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 grudnia 2025, 08:14
Maja Retman
Maja Retman
Rząd dopłaci niektórym do emerytalnych składek w ZUS. Chodzi o gigantyczne pieniądze
Rząd dopłaci niektórym do emerytalnych składek w ZUS. Chodzi o gigantyczne pieniądze
shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Żalą się ostatnio w mediach muzyczne gwiazdy, które osiągnęły emerytalny wiek i przyszło im się zmierzyć z wypłacanym na starość zusowskim uposażeniem. Kwoty „wbijają w fotel”. Krzysztof Cugowski, Maryla Rodowicz czy Ryszard Rynkowski dostają od 600 do 1,7 tysiąca złotych. Skąd te nędzne emerytury tych, którzy na koncertach zarabiali grube tysiące? Wielu artystów pracowało na umowy o dzieło. Ich odprowadzane do ZUS składki były groszowe. Rząd nad gwiazdami „pochylił się z troską” i zamierza im dopłacać do składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pytanie, dlaczego dotyczy to tylko jednej grupy zawodowej. Wątpliwości budzą też koszty tego przedsięwzięcia, które zwalają z nóg.

Gwiazdą tabloidów za sprawą udziału w Tańcu z Gwiazdami stała się jakiś czasu Majka Jeżowska. Wokalistka nazywana przez swoich fanów „seksowną babcią,” była najstarszą uczestniczką bijącego rekordy oglądalności telewizyjnego show. Stuknęły jej 64 lata. Choć formalnie jest emerytką, ciągle pracuje na pełnych obrotach. Jakiś czas temu w wywiadzie dla tygodnika "Wprost" zdradziła, ile pieniędzy dostaje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To niecałe tysiąc złotych! Jak to możliwe, że po trzydziestu sześciu latach pracy ma tak niską emeryturę?

REKLAMA

REKLAMA

„Będę śpiewał do śmierci jak Fogg”

- Byłam zawsze niezależną, samozatrudniającą się osobą i mam, co mam – powiedziała na łamach „Wprost” wokalistka. - Tylko żeby potem nie było, że ja narzekam, bo wiedziałam, że taką emeryturę dostanę. Nigdy nie pracowałam dla nikogo, nigdy nie byłam zatrudniona na etacie. Jedyne punkty, za które mi się należy, to, że urodziłam dziecko i studiowałam - stwierdziła artystka.

Na swój los wypłakiwał się Krzysztof Cugowski, który „pensję” z ZUS pobiera od 2017 roku. To wtedy jako świeżo upieczony emeryt, były wokalista Budki Suflera żalił się na łamach „Super Expressu”, że nie stać go na to, żeby z zawodem się pożegnać, bo tak mało dostaje pieniędzy. - Nie dałbym rady przeżyć z tego, co ZUS jest mi łaskaw zapłacić, więc będę musiał śpiewać do śmierci, jak Mieczysław Fogg – tłumaczył artysta.

Wtedy jego emerytura Cugowskiego wynosiła tysiąc złotych. Teraz tabloidy znowu rozpisują się o finansach piosenkarza. Temat powrócił za sprawą książki "Śpiewanie mnie nie męczy – Cugowski rozmawia z Sierockim", w której zdradza, że teraz, po waloryzacjach, dostaje z 1,7 tys. złotych. - Tylko się cieszę, że mi tej emerytury nie przynosi listonosz, bo by się zapewne naigrywał i śmiał w kułak – stwierdził piosenkarz.

REKLAMA

O swojej emeryckiej biedzie opowiadali też mediom Maryla Rodowicz czy Ryszard Rynkowski, jednak prawdziwym rekordzistą jest wokalista zespołu TSA, Marek Piekarczyk, którego emerytura wynosi… 7,77 złotych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Artyści zarabiali dużo, ale nie płacili składek

Skąd te groszowe emerytury tych, którzy na koncertach zarabiali grube tysiące? Większość gwiazd estrady pracowała w ramach umów o dzieło lub specjalnych kontraktów, a nie na umowy o pracę. Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że wielu polskich artystów odprowadzało przez lata składki w wysokości zaledwie... 14 groszy, chociaż mogli płacić większe kwoty i mieć spokojną starość.

Pomoc tylko dla artystów. To niesprawiedliwe?

Rząd nad gwiazdami „pochylił się z troską” i zamierza im dopłacać do składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wedle projektu ustawy budżetowe dopłaty do składek byłyby ustalane maksymalnie od minimalnej płacy. Jednym z warunków dofinansowania ma być uzyskanie statusu artysty zawodowego. Jak wyjaśnia „ Dziennik Gazeta Prawna, o tym, kto ów status uzyska, zdecyduje istniejące już Centrum Edukacji Artystycznej oraz jego jednostki doradcze. Takim organem ma być Komisja Opiniująca do spraw Zabezpieczenia Socjalnego Osób Wykonujących Zawód Artystyczny.

To gremium ma się składać ze 155 członków powoływanych przez ministra kultury na cztery lata spośród kandydatów wskazanych przez organizacje artystyczne, zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, związki zawodowe i przedstawicieli niektórych resortów oraz ZUS. - Jego członkami mają zostać m.in. przedstawiciele ZUS oraz ministerstw, którzy niekoniecznie legitymują się kompetencjami w zakresie działalności artystycznej - zauważa na łamach dziennika dr Marcin Krajewski z Uniwersytetu Łódzkiego.

Zobacz również:

Dopłacanie artystom do ZUS-u będzie kosztować majątek

Jak pisała „Gazeta Prawna” rządowa pomoc objęłaby około 21 tys. piosenkarzy, malarzy czy rzeźbiarzy zarabiających mało lub nieregularnie. Dziennik wskazuje też na gigantyczne koszty administracyjne obsługi ZUS-owskich dopłat, na co – wedle wyliczeń- trzeba będzie przeznaczyć rocznie około 12,4 mln zł, czyli około 4 proc. całego budżetu przewidzianego na cały system finansowego wsparcia.

Dopłaty mają ruszyć od sierpnia 2026 roku, a organy decyzyjne zaczną pracę od stycznia, jeśli projekt który teraz jest na etapie uzgodnień i konsultacji społecznych, zostanie przyjęty.

Powiązane
Koniec 26 dni urlopu na rok. Te zmiany w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków
Koniec 26 dni urlopu na rok. Te zmiany w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków
Urzędy skarbowe prześwietlają bankowe konta Polaków. Chodzi o jeden dokument. Grożą za to gigantyczne kary
Urzędy skarbowe prześwietlają bankowe konta Polaków. Chodzi o jeden dokument. Grożą za to gigantyczne kary
Pieniądze po zmarłych leżą na kontach w ZUS. Spadkobiercy nie mają o tym pojęcia. Tymczasem do odzyskania jest nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podpowiadamy jak to zrobić
Pieniądze po zmarłych leżą na kontach w ZUS. Spadkobiercy nie mają o tym pojęcia. Tymczasem do odzyskania jest nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podpowiadamy jak to zrobić
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Obłożą gigantycznymi podwyżkami przedsiębiorców. Czegoś takiego nie było od lat
14 gru 2025

Rosnące podatki i składki ZUS coraz mocniej uderzają w firmy, dla których prowadzenie biznesu już dziś jest dużym wyzwaniem. Od nowego roku wzrosną zarówno płaca minimalna, jak i minimalna stawka godzinowa, co bezpośrednio przełoży się na wyższe obciążenia. Miesięczne składki społeczne do ZUS, bez składki zdrowotnej, sięgną 1926,76 zł – to o 8,6 proc. więcej niż obecnie i aż o 93 proc. więcej niż w 2021 roku. Do tego dojdą podwyżki składki zdrowotnej, sięgające nawet 37,4 proc.
Zasiłek okresowy z MOPS dla osób z niepełnosprawnością – komu przysługuje, ile wynosi i jak go dostać
13 gru 2025

Choroba, niepełnosprawność albo nagły brak pracy z nimi związany potrafią zrujnować domowy budżet w kilka tygodni. W takiej sytuacji MOPS może wypłacić osobom z niepełnosprawnością zasiłek okresowy sięgający nawet 823 zł miesięcznie. Sprawdzamy, komu naprawdę przysługuje to wsparcie, jak liczona jest jego wysokość i dlaczego wiele osób rezygnuje z pomocy, choć spełnia warunki.
Jak komisja przyznaje punkty, gdy ubiegasz się o świadczenie wspierające? Sprawdź, ile możesz dostać 2026 roku
13 gru 2025

O tym, czy dostaniesz świadczenie wspierające, nie decyduje dochód ani samo orzeczenie, ale punkty przyznane przez komisję. To one przesądzają, czy ZUS wypłaci kilkaset, czy nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Wyjaśniamy, jak komisja ustala punktację, jakie progi obowiązywać bvędą w 2026 roku oraz ile realnie można dostać po rozszerzeniu programu.
Od 500 do 1750 zł nowego świadczenia dla seniorów (i nie tylko), których miesięczny dochód za 2024 r. nie przekraczał kwoty 3 272,69 zł. Wnioski tylko do 15 grudnia 2025 r.
13 gru 2025

Seniorzy (i nie tylko), których miesięczny dochód netto za 2024 r. nie przekraczał kwoty 3 272,69 zł (a ci którzy współdzielą gospodarstwo domowe z innymi osobami – których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie za 2024 r., nie przekraczał kwoty 2 454,52 zł) – jeszcze w 2025 r. mogą liczyć na dodatkowe świadczenie w kwocie 500, 1000 lub odpowiednio 1750 zł, jeżeli korzystają z ciepła systemowego i ponoszą koszty ogrzewania na poziomie -– powyżej 170 zł/GJ netto, 200 zł/GJ netto lub odpowiednio 230 zł/GJ netto. Mowa o tzw. bonie ciepłowniczym, wprowadzonym przez rząd ustawą o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.

REKLAMA

Ten wariant wdowiej renty bardziej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Jak złożyć wniosek
13 gru 2025

Odpowiedni wybór wariantu renty wdowiej może oznaczać realnie wyższe miesięczne wpływy. Wielu seniorów nie zdaje sobie z tego sprawy. Jednak decyzja wcale nie jest taka oczywista. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeanalizował dane i wskazał, które rozwiązanie w praktyce przynosi więcej korzyści finansowych.
Ten wariant wdowiej renty bardziej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Jak złożyć wniosek
13 gru 2025

Odpowiedni wybór wariantu renty wdowiej może oznaczać realnie wyższe miesięczne wpływy. Wielu seniorów nie zdaje sobie z tego sprawy. Jednak decyzja wcale nie jest taka oczywista. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeanalizował dane i wskazał, które rozwiązanie w praktyce przynosi więcej korzyści finansowych.
Inspektorzy pracy jak sądy pracy - będą mogli ustalić stosunek pracy
12 gru 2025

Planowana reforma Państwowej Inspekcji Pracy stanowi istotny punkt zwrotny dla polskiego rynku pracy, znacząco wpływając na sposób funkcjonowania współpracy B2B oraz umów zlecenia. Czy i jak zmieni się sytuacja setek tysięcy zatrudnionych i czy dojdzie do tego, że Inspektorzy pracy będą jak sądy pracy - będą mogli ustalić stosunek pracy?
Procedury specjalne na wypadek awarii KSeF lub braku dostępu (tryb offline w 3 wariantach). MFiG: nie będzie przesunięcia terminów wdrożenia systemu
13 gru 2025

Ministerstwo Finansów nie rozważa przesunięcia terminu obowiązkowego uruchomienia KSeF, poinformował 11 grudnia 2025 r. przedstawiciel resortu w odpowiedzi na interpelację poselską. Zdaniem Ministerstwa KSeF w wersji demonstracyjnej jest stabilny i pewny w działaniu. Ponadto poinformowano, że nie są planowane zmiany odnośnie zasad uwierzytelnienia w KSeF. Jednocześnie Zastępca Szefa KAS przekazał kilka ważnych informacji, m.in. dot. funkcjonowania procedur specjalnych na wypadek awarii KSeF.

REKLAMA

Odprawy dla nauczycieli. Od 1 stycznia 2026 roku wyższe kwoty i nowe zasady
12 gru 2025

Zmiany najmocniej odczują nauczyciele przechodzący na emeryturę po 20 latach pracy. Jakie odprawy będą wypłacane w szkołach od 2026 roku? Czy pedagodzy będą mogli dostać podwójne świadczenia?
Masz swoją tożsamość cyfrową. Pytanie brzmi: czy potrafisz ją chronić? [Gość Infor.pl]
12 gru 2025

Żyjemy w świecie, w którym coraz więcej spraw załatwiamy przez telefon lub komputer. Logujemy się do banku, zamawiamy jedzenie, podpisujemy umowy, składamy wnioski w urzędach. To wygodne. Ale ta wygoda ma swoją cenę – musimy umieć potwierdzić, że jesteśmy tymi, za których się podajemy. I musimy robić to bezpiecznie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA