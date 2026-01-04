REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura

Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 stycznia 2026, 12:06
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
Kiedy dostaniesz orzeczenie o niepełnosprawności na stałe? Sprawdzamy, kto ma na to realne szanse
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Dla wielu osób z chorobami przewlekłymi każda kolejna komisja orzekająca o niepełnosprawności to ogromny stres i poczucie absurdu. Choroba się nie zmienia, a decyzja znów jest tylko na rok albo dwa. Tymczasem polskie prawo dopuszcza możliwość uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe, czyli bezterminowego. Nie decyduje jednak sama diagnoza. Najważniejsze są rokowania medyczne oraz trwałość naruszenia sprawności organizmu. Sprawdzamy, kiedy komisja może wydać orzeczenie na stałe, w jakich przypadkach zapadają takie decyzje najczęściej i jak wygląda procedura krok po kroku.

rozwiń >

Co oznacza orzeczenie o niepełnosprawności na stałe?

Orzeczenie wydane na czas nieokreślony oznacza, że zespół orzekający uznał stan zdrowia osoby za trwały i nierokujący poprawy. W praktyce kończy to konieczność cyklicznego stawania przed komisją i ponownego potwierdzania tego samego stanu zdrowia.

REKLAMA

REKLAMA

Dla wielu osób to realna zmiana jakości życia. Stałe orzeczenie daje stabilność w planowaniu leczenia, rehabilitacji, pracy, a także w korzystaniu ze świadczeń i ulg. Znika też ryzyko przerwania ciągłości wsparcia tylko dlatego, że decyzja czasowa wygasła.

Na jakiej podstawie komisja wydaje orzeczenie bezterminowe?

Podstawą prawną jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności. Przepisy wprost wskazują, że orzeczenie może zostać wydane na stałe, jeżeli według aktualnej wiedzy medycznej nie istnieją rokowania poprawy.

W rozporządzeniu zapisano jednoznacznie:

REKLAMA

„Orzeczenie o niepełnosprawności może być wydane na czas nieokreślony, jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia osoby nie rokuje poprawy.”

Komisja nie ocenia wyłącznie diagnozy. Analizuje przede wszystkim:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • rodzaj uszkodzeń organizmu,
  • przebieg choroby w czasie,
  • skuteczność dotychczasowego leczenia,
  • realne możliwości poprawy funkcjonowania.

Lista schorzeń, przy których najczęściej zapadają decyzje bezterminowe

Nie istnieje oficjalna, zamknięta lista chorób uprawniających do orzeczenia na stałe. Praktyka orzecznicza pokazuje jednak wyraźne grupy schorzeń, przy których decyzje bezterminowe zapadają znacznie częściej.

Choroby neurologiczne o charakterze postępującym

W zaawansowanych chorobach układu nerwowego komisje bardzo często uznają brak rokowań poprawy. Dotyczy to m.in.:

  • stwardnienia zanikowego bocznego (SLA),
  • późnych stadiów stwardnienia rozsianego,
  • choroby Parkinsona z utrwalonymi zaburzeniami ruchu,
  • trwałych następstw udarów mózgu.

W tych przypadkach dokumentacja medyczna zwykle jasno pokazuje, że leczenie może jedynie spowalniać postęp choroby, a nie przywracać sprawność.

Trwałe uszkodzenia narządu ruchu i zmysłów

Bezterminowe orzeczenia zapadają również w sytuacjach, w których charakter uszkodzeń jest nieodwracalny, takich jak:

  • amputacje kończyn,
  • trwałe porażenia,
  • znaczne ubytki narządu ruchu,
  • całkowita utrata wzroku,
  • głęboka, obustronna głuchota.

W takich przypadkach komisja w praktyce potwierdza trwałość stanu zdrowia, a nie prognozuje jego poprawę.

Choroby genetyczne i wrodzone

Schorzenia wrodzone i genetyczne bardzo często skutkują orzeczeniem na stałe już przy pierwszym wniosku. Dotyczy to m.in.:

  • zespołu Downa,
  • mukowiscydozy,
  • rzadkich chorób genetycznych o udokumentowanym przebiegu.

Jak podkreślają organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w takich przypadkach decyzje czasowe nie mają uzasadnienia medycznego.

Karolina Kowalczyk z Fundacji Avalon zwraca uwagę:

„Dzięki nowym przepisom osoby z wybranymi jednostkami chorobowymi mogą otrzymać stałe orzeczenie o niepełnosprawności, bez konieczności cyklicznego potwierdzania stanu zdrowia. To ważny krok w kierunku uproszczenia procedur i zwiększenia wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.”

Zaburzenia psychiczne i niepełnosprawność intelektualna

Bezterminowe orzeczenia mogą dotyczyć także:

  • umiarkowanej i znacznej niepełnosprawności intelektualnej,
  • spektrum autyzmu,
  • przewlekłych zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia.

Decydujące znaczenie ma tu utrwalony charakter ograniczeń i brak trwałej poprawy mimo leczenia farmakologicznego i terapii.

Czy komisja musi wydać orzeczenie na stałe przy chorobie nieuleczalnej?

Komisja nie ma obowiązku automatycznego wydania orzeczenia na stałe wyłącznie dlatego, że choroba jest nieuleczalna. To jeden z najczęstszych mitów związanych z orzecznictwem.

Z punktu widzenia przepisów znaczenie ma nie sama diagnoza ani fakt, że choroby nie da się wyleczyć. Decydujące są rokowania co do funkcjonowania osoby. Komisja ocenia, czy w świetle aktualnej wiedzy medycznej możliwa jest poprawa sprawności, samodzielności lub zdolności do pracy, nawet jeśli sama choroba pozostanie.

W praktyce oznacza to, że:

  • choroba może być nieuleczalna, ale stan funkcjonalny może się poprawić,
  • leczenie lub rehabilitacja mogą prowadzić do częściowego odzyskania sprawności,
  • komisja może uznać, że zasadna jest kontrola stanu zdrowia po określonym czasie.

Dopiero wtedy, gdy dokumentacja medyczna jednoznacznie wskazuje, że choroba ma charakter trwały, a leczenie nie prowadzi do poprawy funkcjonowania, komisja może, ale nadal nie musi, wydać orzeczenie bezterminowe.

Dlatego w praktyce orzeczenia na stałe zapadają najczęściej w przypadkach:

  • schorzeń postępujących,
  • trwałych uszkodzeń organizmu,
  • chorób wrodzonych i genetycznych,
  • utrwalonych zaburzeń neurologicznych lub psychicznych.

Z perspektywy wnioskodawcy oznacza to jedno: im lepiej udokumentowany jest brak rokowań poprawy funkcjonowania, tym większe szanse na decyzję bezterminową. Sama informacja, że choroba jest nieuleczalna, zwykle nie wystarcza.

Zmiany po 2025 roku – mniej krótkich orzeczeń

Od 2025 roku przepisy ograniczyły praktykę wydawania bardzo krótkich orzeczeń czasowych. Wprowadzono minimalne okresy ważności decyzji w przypadkach, w których poprawa stanu zdrowia jest mało prawdopodobna.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w oficjalnym komunikacie podkreślało:

„Zniesienie obowiązku regularnych badań kontrolnych dla osób z trwałym orzeczeniem było jedną z głównych propozycji deregulacyjnych.”

Zmiany te mają odciążyć zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i system orzeczniczy, który przez lata był krytykowany za nadmierną biurokrację.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – procedura krok po kroku

Procedura uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe nie różni się formalnie od postępowania w sprawie orzeczenia czasowego. Oto poszczególne kroki, jakie prowadzą do jego otrzymania.

Krok 1. Złożenie wniosku
Postępowanie rozpoczyna się od złożenia wniosku do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub, w wielu powiatach, elektronicznie.

Krok 2. Kompletowanie dokumentacji medycznej
Do wniosku należy dołączyć aktualną dokumentację medyczną, zwykle obejmującą ostatnie 12–24 miesiące leczenia. Największe znaczenie mają:

  • zaświadczenia lekarzy specjalistów,
  • opisy hospitalizacji i badań obrazowych,
  • karty informacyjne leczenia szpitalnego,
  • dokumenty potwierdzające długotrwały lub postępujący charakter choroby.

Im lepiej udokumentowana jest stabilność lub nieodwracalność stanu zdrowia, tym większe znaczenie ma to dla komisji.

Krok 3. Opis wpływu choroby na codzienne funkcjonowanie
We wniosku należy precyzyjnie opisać, w jaki sposób choroba ogranicza codzienne życie. Chodził głównie o takie kwestie jak samodzielność, poruszanie się, komunikację, zdolność do pracy czy potrzeby związane z leczeniem i rehabilitacją. Komisja bierze pod uwagę nie tylko diagnozę, ale też realne skutki choroby w życiu codziennym.

Krok 4. Analiza dokumentów lub badanie przez komisję
Zespół orzekający analizuje dokumentację, a w razie potrzeby zaprasza wnioskodawcę na badanie. W części spraw decyzja może zostać wydana wyłącznie na podstawie dokumentów, bez bezpośredniego badania, jeżeli stan zdrowia jest jednoznacznie udokumentowany.

Krok 5. Wydanie decyzji
Po zakończeniu postępowania komisja wydaje orzeczenie, na czas określony albo na czas nieokreślony. Jeżeli komisja uzna, że stan zdrowia ma charakter trwały i nie rokuje poprawy, może wydać orzeczenie bezterminowe już na tym etapie.

Czy orzeczenie bezterminowe może zostać cofnięte

Cofnięcie orzeczenia na stałe jest możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, takich jak trwała i udokumentowana poprawa stanu zdrowia, stwierdzenie rażących błędów proceduralnych. W praktyce zdarza się to niezwykle rzadko. Zdecydowana większość takich decyzji obowiązuje przez całe życie osoby, której dotyczą.

Społeczny wymiar orzeczeń – głos Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek wielokrotnie podkreślał, że system orzecznictwa powinien realnie odpowiadać na potrzeby osób z niepełnosprawnościami:

„Osoby z niepełnosprawnością powinny mieć prawo do decydowania o sobie, a ich opiekunowie – ułatwiony dostęp do świadczeń. Potrzebujemy także reformy orzecznictwa.”

To stanowisko wpisuje się w kierunek zmian, które mają ograniczyć konieczność wielokrotnego potwierdzania trwałych schorzeń.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności na stałe

Największą korzyścią jest stabilność. Stałe orzeczenie:

  • zapewnia ciągłość świadczeń,
  • ułatwia korzystanie z ulg podatkowych,
  • daje pewność w dostępie do rehabilitacji i sprzętu ortopedycznego,
  • eliminuje stres związany z kolejnymi komisjami.

Dla wielu osób to realne poczucie bezpieczeństwa i odzyskanie kontroli nad własnym życiem.

Podstawa prawna

Powiązane
10 mln emerytów i miliardy deficytu. ZUS pokazał prognozy do 2080 roku. Czy państwo da radę wypłacać emerytury? [TABELA]
10 mln emerytów i miliardy deficytu. ZUS pokazał prognozy do 2080 roku. Czy państwo da radę wypłacać emerytury? [TABELA]
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające
Styczeń 2026 w ZUS. Kwoty, terminy ważne zmiany
Styczeń 2026 w ZUS. Kwoty, terminy ważne zmiany
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
04 sty 2026

Dla wielu osób z chorobami przewlekłymi każda kolejna komisja orzekająca o niepełnosprawności to ogromny stres i poczucie absurdu. Choroba się nie zmienia, a decyzja znów jest tylko na rok albo dwa. Tymczasem polskie prawo dopuszcza możliwość uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe, czyli bezterminowego. Nie decyduje jednak sama diagnoza. Najważniejsze są rokowania medyczne oraz trwałość naruszenia sprawności organizmu. Sprawdzamy, kiedy komisja może wydać orzeczenie na stałe, w jakich przypadkach zapadają takie decyzje najczęściej i jak wygląda procedura krok po kroku.
Ważny komunikat RCB dla wszystkich właścicieli domów i zarządców nieruchomości – niedopełnienie tego obowiązku grozi poważnym niebezpieczeństwem i odpowiedzialnością karną
04 sty 2026

W związku występującymi w ostatnich dniach intensywnymi opadami śniegu w wielu częściach kraju – RCB wydało komunikat, w którym przypomina o ważnym obowiązku wszystkich właścicieli domów (jak również budynków niemieszkalnych) oraz zarządców nieruchomości. Nie wszyscy o tym pamiętają, a niezastosowanie się do zaleceń stwarza poważne zagrożenie dla osób znajdujących się wewnątrz budynku, jak i jego otoczeniu oraz może skutkować odpowiedzialnością karną.
Nowości w podatkach 2026: zmiany w systemie ROP, stawkach akcyzy i nowe regulacje klimatyczne
04 sty 2026

Rok 2026 może przynieść bezprecedensową kumulację obciążeń fiskalnych dla Polaków. Eksperci ostrzegają przed nowymi parapodatkami związanymi z gospodarką odpadami, drastycznymi podwyżkami akcyzy oraz unijnymi opłatami klimatycznymi, które przełożą się na wyższe ceny papierosów, energii, sprzętu AGD i samochodów. Część kosztów narzucanych przez Brukselę finalnie zapłacą konsumenci.
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
04 sty 2026

Kolejki, papierowe formularze i nerwowe sprawdzanie godzin otwarcia urzędu powoli odchodzą do lamusa. Ministerstwo finansów konsekwentnie przenosi sprawy podatkowe do internetu, a teraz także do smartfonów. Blisko rok temu udostępniono mobilną aplikację e-Urząd Skarbowy. Początkowo mogły z niej korzystać wyłącznie osoby fizyczne. Niedawno dostęp zyskały również organizacje – w tym spółki, fundacje oraz stowarzyszenia.

REKLAMA

Kiedy zalegający na dachu śnieg zagraża bezpieczeństwu budynku? Wyjaśnia profesor fizyki. Kto ma obowiązek odśnieżać dach, usuwać sople i nawisy śnieżne?
04 sty 2026

Każdego roku zimą dochodzi do uszkodzeń dachów i konstrukcji spowodowanych nadmiernym obciążeniem śniegiem. Decydujące znaczenie mają tu nie same zmiany stanu skupienia śniegu, lecz dopływ dodatkowej masy w postaci kolejnych opadów – tłumaczy fizyk prof. Andrzej Wysmołek z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
PKPiR 2026 - limit przychodów dla uproszczonej księgowości. Które przychody trzeba uwzględniać licząc ten limit?
03 sty 2026

PKPiR 2026 - limit przychodów. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (stosuje się skróty: pkpir lub kpir) może prowadzić w 2026 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2025 r. uzyskał mniej niż 10.646.500 zł (tj. 2.500.000,- euro × 4,2586 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów. Średni kurs euro w NBP wyniósł 1 października 2025 r. (pierwszy dzień roboczy tego miesiąca) - 4,2586 zł.
Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: świadczenia, programy, wsparcie
03 sty 2026

Aktywni 50+ to inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązująca w 2026 r., która pokazuje, że wiek jest atutem, a doświadczenie ma realną wartość. Program ten to: promocja aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątym roku życia, zachęcanie do świadomego planowania kariery i przyszłych świadczeń. Na co konkretnie mogą liczyć osoby 50+?
100 tys. zł bez podatku, a potem tylko 0,8-0,9%. Rząd wprowadza OKI - na wzór szwedzkich ISK
04 sty 2026

Jest już rządowy projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych (OKI), które mają całkowicie odmienić sposób oszczędzania i inwestowania w Polsce. Nowe rozwiązanie - przyjęte już przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów - ma nie tylko zachęcić obywateli do odkładania pieniędzy w bardziej efektywny sposób niż lokaty czy depozyty bankowe, ale także skierować miliardy złotych na rozwój przedsiębiorstw i innowacji. Jeśli projekt wejdzie w życie, Polacy zyskają dostęp do korzystnych ulg podatkowych i elastycznego narzędzia finansowego, które może wzmocnić zarówno ich portfele, jak i całą gospodarkę.

REKLAMA

Komunikat ZUS: składka zdrowotna przedsiębiorców w 2026 r. Najniższa podstawa wymiaru. Niektórzy muszą poczekać na komunikat Prezesa GUS
03 sty 2026

W komunikacie z 2 styczna 2026 r. ZUS poinformował o minimalnej składce zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej.

Blisko 1000 zł dodatku do pensji w styczniu. Ten warunek spełnia wielu pracowników!
04 sty 2026

Wyższe wynagrodzenie należy się tym, którzy zawodowe obowiązki wykonują w nocy. Taki dodatek nie ma stałej wysokości. Jego kwota zależy między innymi od liczby przepracowanych godzin w danym miesiącu. W 2026 roku stawki idą w górę. Ma to związek z podwyżką minimalnego wynagrodzenia. Ile do pensji pracodawca musi dołożyć w styczniu?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA