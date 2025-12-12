Pamiętaj o tej obowiązkowej opłacie! Masz czas tylko do 25 grudnia. Brak wpłaty to 819 zł kary grzywny ściągniętej z konta

Abonament RTV jest obowiązkowy dla każdego właściciela telewizora lub radia, chociaż dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pokazują, że płaci go zaledwie co trzecia osoba. Należności można ściągać przymusowo. Urząd skarbowy ma możliwość bezpośredniego zajęcia zaległych kwot z rachunku bankowego dłużnika. Oto szczegóły.

Niezmienione stawki abonamentu RTV na 2025 rok

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, wydając najnowsze rozporządzenie, ustaliła, że w roku 2025 stawki abonamentu RTV pozostaną na niezmienionym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego. Oznacza to, że miesięczna opłata wyłącznie za radio wyniesie 8,70 zł, natomiast za posiadanie telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego opłata ta będzie równa 27,30 zł.

Kto ma obowiązek płacić abonament RTV? Zasady dla gospodarstw i instytucji

Obowiązek uiszczania abonamentu RTV dotyczy każdego gospodarstwa domowego posiadającego co najmniej jedno urządzenie odbiorcze, przy czym osoby fizyczne ponoszą tylko jedną opłatę, niezależnie od łącznej liczby odbiorników. Należy podkreślić, że korzystanie z usług telewizji kablowej, satelitarnej czy cyfrowej nie zwalnia z tego obowiązku. Zasada ta obejmuje również szeroki katalog instytucji publicznych i prywatnych, takich jak publiczne placówki służby zdrowia, sanatoria, żłobki, wszelkiego rodzaju instytucje edukacyjne, uczelnie wyższe oraz domy pomocy społecznej, które również są zobowiązane do wniesienia jednej opłaty abonamentowej bez względu na liczbę posiadanych odbiorników.

Kto jest zwolniony z Abonamentu RTV? Ulgi dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolniona jest długa lista podmiotów, w tym przede wszystkim osoby, które ukończyły 75 lat. Ulga przysługuje także emerytom po 60. roku życia, pod warunkiem, że ich emerytura nie przekracza połowy średniego wynagrodzenia, jak również osobom uprawnionym do zasiłku przedemerytalnego. Ponadto, zwolnienie obejmuje osoby posiadające pierwszą grupę inwalidzką, rolników z orzeczoną trwałą lub czasową niezdolnością do pracy oraz osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Prawo do zwolnienia mają także osoby niesłyszące i niewidome, a także weterani wojenni i wojskowi, przy czym do tej grupy zaliczają się nie tylko inwalidzi poszkodowani w wyniku działań wojennych lub służby wojskowej, ale także członkowie rodzin zmarłych kombatantów i wojskowych będących inwalidami.

Konsekwencje nieopłacania abonamentu RTV. Kontrola i egzekucja długu

Kontrolę nad prawidłowością uiszczania opłat abonamentowych sprawują uprawnieni urzędnicy Poczty Polskiej, którzy przeprowadzają inspekcje zarówno w domach, jak i w instytucjach, w celu wykrycia niezarejestrowanych odbiorników. W sytuacji stwierdzenia, że abonament za zarejestrowane już urządzenia nie jest opłacany, Poczta Polska ma prawo do dochodzenia zaległych należności oraz nakładania kar za opóźnienia, ponieważ opłata powinna być wnoszona do 25. dnia każdego miesiąca. Osoby zalegające z płatnościami mogą otrzymać wezwanie do uregulowania długu, a po jego dostarczeniu mają tylko 7 dni na spłatę zobowiązań, przy czym ostateczny termin zapłaty na przykład za grudzień to 25 grudnia. Konsekwencją braku terminowej wpłaty oraz ignorowania wezwań może być wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Kara za brak opłacenia abonamentu RTV. Wysokość grzywny i ryzyko egzekucji komorniczej

Niepłacący abonamentu RTV muszą liczyć się z koniecznością uiszczenia zaległych opłat wraz z karą stanowiącą 30-krotność miesięcznej opłaty, która obecnie może wynosić nawet 819 zł. W ramach postępowania egzekucyjnego urząd skarbowy ma możliwość zabezpieczenia środków na koncie dłużnika, a kara może zostać ściągnięta z wynagrodzenia, emerytury, renty lub nawet z posiadanych nieruchomości.