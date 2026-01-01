REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku na nowy okres świadczeniowy, aby zapewnić sobie ciągłość wypłat? Oto termin

Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku na nowy okres świadczeniowy, aby zapewnić sobie ciągłość wypłat? Oto termin

01 stycznia 2026, 14:36
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
800 plus
Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku na nowy okres świadczeniowy, aby zapewnić sobie ciągłość wypłat? Oto termin
Wraz z nadejściem nowego roku kalendarzowego należy pamiętać o obowiązku złożenia wniosków o świadczenia wypłacane przez ZUS. Wśród nich jest świadczenie wychowawcze, które od 2024 roku wzrosło z 500 zł do 800 zł na każde dziecko do 18. roku życia. Ważne jest, aby znać termin składania wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy w 2026 roku. Oto szczegóły.

Dla kogo świadczenie 800 plus?

Świadczenie wychowawcze "Rodzina 800 plus" to comiesięczna kwota w wysokości 800 złotych przysługująca na każde dziecko do osiągnięcia 18. roku życia. Świadczenie to jest niezależne od dochodów rodziny. Krąg uprawnionych jest szeroki - obejmuje nie tylko rodziców biologicznych i opiekunów faktycznych, ale także osoby zarządzające placówkami opiekuńczymi i domami pomocy społecznej (np. dyrektorzy). W przypadku opieki naprzemiennej ustalonej przez sąd, świadczenie jest dzielone po równo: każdy z rodziców otrzymuje 400 złotych miesięcznie.

Wniosek o 800 plus

Od 1 lutego 2026 roku można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy. W 2026 roku wnioski o świadczenie 800 plus na okres od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku należy składać wyłącznie drogą elektroniczną (przez platformy PUE ZUS, mZUS, Empatia lub bankowość elektroniczną). Aby zachować ciągłość wypłat i otrzymać pieniądze już w czerwcu 2025 roku, wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2025 roku. Złożenie dokumentów później (do końca czerwca) gwarantuje wypłatę z wyrównaniem, ale może nastąpić to z opóźnieniem (nawet do sierpnia).

Jeżeli wniosek o świadczenie zostanie złożony po upływie terminu 30 czerwca, to wypłata świadczenia rozpocznie się dopiero od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Innymi słowy, za okres poprzedzający złożenie wniosku świadczenie nie będzie przysługiwało.

W przypadku narodzin dziecka obowiązują odrębne przepisy dotyczące wnioskowania o świadczenie. Mianowicie, rodzice mają trzy miesiące od daty urodzenia dziecka na złożenie stosownego wniosku. Skuteczne złożenie wniosku w tym terminie umożliwia przyznanie świadczenia wychowawczego z datą początkową zgodną z datą urodzenia dziecka.

Kto nie otrzyma 800 plus?

Świadczenie 800 plus nie przysługuje w kilku kluczowych sytuacjach. Nie otrzymają go rodzice dzieci pełnoletnich (powyżej 18 lat) lub tych, które zawarły związek małżeński. Wykluczenie dotyczy także dzieci umieszczonych w placówkach z pełnym utrzymaniem (np. domy dziecka, areszty, szkoły wojskowe). Wypłaty zostaną wstrzymane, jeśli podobne świadczenie jest pobierane za granicą (z wyjątkami dotyczącymi UE/EFTA/UK) lub gdy wniosek zostanie złożony po wyznaczonym terminie. Dodatkowe ograniczenia dotyczą obywateli Ukrainy, których dzieci nie realizują obowiązku szkolnego w Polsce (z pewnymi wyjątkami), a także sytuacji, gdy pełnoletnie dziecko samo pobiera świadczenie na własne potomstwo.

800 plus - najczęściej zadawane pytania

Od kiedy można składać wnioski o 800 plus na okres 1.06.2025–31.05.2026?

Od 1 lutego 2026 roku można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy. Obejmuje on 1 czerwca 2025–31 maja 2026.

Jak złożyć wniosek o 800 plus na okres 1.06.2025–31.05.2026?

W 2026 roku wnioski składa się wyłącznie elektronicznie: przez PUE ZUS, mZUS, Empatię lub bankowość elektroniczną.

Do kiedy złożyć wniosek, by otrzymać 800 plus już w czerwcu 2025?

Najpóźniej do 30 kwietnia 2025 roku, aby zachować ciągłość wypłat i otrzymać pieniądze już w czerwcu 2025.

Co się stanie, gdy wniosek o 800 plus zostanie złożony po 30 czerwca 2025?

Wypłata rozpocznie się od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku; za okres wcześniejszy świadczenie nie przysługuje.

Kto nie otrzyma świadczenia wychowawczego "Rodzina 800 plus" na dziecko?

Nie przysługuje m.in. na dzieci pełnoletnie lub po ślubie, dzieci z pełnym utrzymaniem w placówkach; przy pobieraniu podobnego świadczenia za granicą (z wyjątkami UE/EFTA/UK); po złożeniu wniosku po terminie; gdy obywatel Ukrainy ma dziecko nie realizujące obowiązku szkolnego w Polsce (z wyjątkami); oraz gdy pełnoletnie dziecko pobiera na własne potomstwo.

Źródło: INFOR
