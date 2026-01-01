REKLAMA

Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Urlopy pracownicze » Urlop i długie weekendy w 2026 r. Jak zyskać więcej dni wolnych pod rząd ponad wymiar urlopu?

Urlop i długie weekendy w 2026 r. Jak zyskać więcej dni wolnych pod rząd ponad wymiar urlopu?

01 stycznia 2026, 15:13
ifirma.pl
ifirma.pl
Z ifirma.pl księgujesz gdziekolwiek jesteś.
Urlop i długie weekendy w 2026 roku. Jak zyskać więcej dni wolnych bez zwiększania puli urlopu?
Urlop i długie weekendy w 2026 roku. Jak zyskać więcej dni wolnych bez zwiększania puli urlopu?
fot. materiały prasowe

Kalendarz na 2026 rok daje realną możliwość zaplanowania kilku dłuższych okresów odpoczynku bez konieczności brania długich, ciągłych urlopów. W praktyce oznacza to mniejsze obciążenie organizacyjne dla pracodawców i lepszy komfort dla pracowników.

Dłuższy wypoczynek w 2026 roku

Układ dni ustawowo wolnych od pracy, kilka świąt przypadających w środku tygodnia oraz nowe regulacje dotyczące Wigilii sprawiają, że 2026 rok będzie korzystny dla osób planujących wypoczynek z wyprzedzeniem. Przy rozsądnym planowaniu będzie można znacząco wydłużyć czas wolny bez sięgania głęboko do puli urlopowej, co jest dobrą wiadomością zarówno dla pracowników, jak i dla firm, które coraz częściej zwracają uwagę na znaczenie regeneracji oraz work-life balance.

Podstawą planowania pozostaje wymiar urlopu wypoczynkowego wynikający z Kodeksu pracy. W 2026 roku nie zmieniają się ogólne zasady jego naliczania: 20 dni urlopu przysługuje pracownikom ze stażem pracy krótszym niż 10 lat, zaś 26 dni urlopu pracownikom ze stażem co najmniej 10-letnim. W ramach tego limitu pracownik może skorzystać także z 4 dni urlopu na żądanie. Istotne jest również to, że niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok i powinien zostać wykorzystany najpóźniej do 30 września.

Z perspektywy planowania warto patrzeć na urlop nie tylko w skali jednego roku kalendarzowego, ale szerzej, uwzględniając także urlop zaległy i długoterminowe plany wypoczynkowe – wskazuje Joanna Łuksza, Kierownik Biura Obsługi Klienta w IFIRMA.PL

Zobacz również:

Dni wolne od pracy w 2026 roku – gdzie kryje się potencjał?

O tym, czy dany rok sprzyja urlopom, decyduje przede wszystkim to, w jakie dni tygodnia przypadają święta. W 2026 roku wiele z nich tworzy naturalne „okienka”, które można łatwo wydłużyć, dokładając pojedyncze dni urlopu. Oto dni powszednie ustawowo wolne od pracy w 2026 roku:

• 1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok

• 6 stycznia (wtorek) – Trzech Króli

• 6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny

• 1 maja (piątek) – Święto Pracy

• 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

• 11 listopada (środa) – Święto Niepodległości

• 24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia

• 25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie

Dodatkowo w 2026 roku dwa święta przypadają w sobotę – 15 sierpnia oraz 26 grudnia – co oznacza obowiązek wyznaczenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego w innym terminie. To często pomijany element, który w praktyce daje dodatkowy dzień wolny do wykorzystania najczęściej w tym samym miesiącu, którego dotyczyło święto – zwraca uwagę Joanna Łuksza z IFIRMA.PL.

Długie weekendy 2026

Tradycyjnie największą korzyść przynosi połączenie urlopu wypoczynkowego z dniami ustawowo wolnymi. W 2026 roku takich możliwości jest kilka, a każda z nich pozwala na relatywnie długi odpoczynek przy niewielkiej liczbie dni urlopu:

• 2 i 5 stycznia – 2 dni urlopu dają 6 dni wolnego (1-6.01.2026)

• 7-10 kwietnia – 4 dni urlopu dają 9 dni wolnego (4-12.04.2026)

• 27-30 kwietnia – 4 dni urlopu dają 9 dni wolnego (25.04-03.05.2026)

• 5 czerwca – 1 dzień urlopu daje 4 dni wolnego (4-7.06.2026)

• 13 sierpnia – 1 dzień urlopu oraz 14 siepnia – 1 dzień odebrany za święto daje 4 dni wolnego (13-16.08.2026)

• 12-13 listopada – 2 dni urlopu dają 5 dni wolnego (11-15.11.2026)

• 21-22 grudnia – 2 dni urlopu oraz 23 grudnia - 1 dzień odebrany za święto dają 9 dni wolnego (19-27.12.2026)

Łącznie, przy wykorzystaniu 16 dni urlopu, można w ciągu roku uzyskać aż 46 dni faktycznego wypoczynku. Takie podejście do planowania urlopu sprawdzi się szczególnie u osób, które nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na długą, kilkutygodniową nieobecność w pracy, ale zależy im na regularnym odpoczynku. Dla pracodawców to z kolei szansa na lepsze rozłożenie nieobecności w zespołach oraz mniejsze ryzyko kumulacji urlopów w jednym okresie – podsumowuje przedstawicielka IFIRMA.PL.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
