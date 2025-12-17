REKLAMA

Szykuje się podwyżka ważnego świadczenia z KRUS w 2026 roku! Kto dostanie ten specjalny dodatek w wyższej kwocie?

Szykuje się podwyżka ważnego świadczenia z KRUS w 2026 roku! Kto dostanie ten specjalny dodatek w wyższej kwocie?

17 grudnia 2025, 09:59
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Podwyżka ważnego świadczenia z KRUS w 2026 roku! Kto dostanie ten specjalny dodatek w wyższej kwocie?
KRUS zajmuje się kompleksową obsługą rolników w obszarze ubezpieczeń i świadczeń. Instytucja ta wypłaca beneficjentom nie tylko podstawowe świadczenia (renty i emerytury), ale również specjalne dodatki miesięczne. Jednym z nich jest dodatek pielęgnacyjny, a celem tekstu jest ustalenie, kto ma prawo go pobierać i ile dokładnie wynosi. Oto szczegóły.

Charakter i cel dodatku pielęgnacyjnego

Świadczenia dodatkowe, jak sama nazwa wskazuje, stanowią uzupełnienie podstawowych wypłat emerytalnych lub rentowych. Spełnienie określonych warunków pozwala beneficjentom na otrzymywanie wyższych kwot miesięcznie, zwiększając ich wsparcie finansowe ponad aktualną najniższą emeryturę rolniczą, wynoszącą 1878,91 zł brutto. Jednym z takich świadczeń jest dodatek pielęgnacyjny, którego celem jest pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i opieką nad uprawnioną osobą.

Warunki przyznawania dodatku pielęgnacyjnego

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami emerytalnymi, do dodatku pielęgnacyjnego kwalifikują się osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji, a także seniorzy, którzy ukończyli 75 lat. W pierwszej wymienionej grupie niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Natomiast osoby, które osiągnęły wiek 75 lat, otrzymują dodatek automatycznie, bez konieczności składania jakiejkolwiek dokumentacji.

Wyłączenia i ograniczenia w pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) precyzuje jednak, że nie każdemu przysługuje to dodatkowe wsparcie. Zgodnie z wytycznymi, dodatek pielęgnacyjny nie jest wypłacany osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeśli przebywa ona w ponadgminnym domu pomocy społecznej (na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku), w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Zasada ta przestaje obowiązywać, jeśli beneficjent przebywa poza taką placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu. W praktyce oznacza to, że świadczenie może pobierać osoba przebywająca w domu pomocy społecznej innym niż ponadgminny (skierowana przed styczniem 2004 roku), a także każda osoba, niezależnie od statusu DPS, jeśli została do niego skierowana po 31 grudnia 2003 roku. Dodatkowo, ograniczenie dotyczy również osób powyżej 75. roku życia: dodatek nie zostanie im wypłacony, jeśli, mimo pobierania świadczenia rentowego, nadal prowadzą działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Prognozowana wysokość i waloryzacja dodatku pielęgnacyjnego

Kwota dodatku pielęgnacyjnego jest corocznie waloryzowana 1 marca. Obecna stawka, obowiązująca do 28 lutego 2026 roku, wynosi 348,22 zł (jest to kwota netto, ponieważ nie jest opodatkowany), co stanowi wzrost w porównaniu do 330,07 zł w 2024 roku. Przy założeniu utrzymania się prognozowanych wskaźników waloryzacji na kolejny rok, przewidywany wzrost świadczenia w marcu kolejnego roku wyniesie niecałe 20 zł, a szacowana kwota dodatku wypłacana rolnikom osiągnie około 365 zł.

Dodatek pielęgnacyjny z KRUS - podsumowanie najważniejszych informacji

Dodatek pielęgnacyjny to finansowe wsparcie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dla emerytów i rencistów rolniczych. Prawo do niego mają osoby, które ukończyły 75 lat lub, niezależnie od wieku, potrzebują stałej opieki ze względu na stan zdrowia. Po waloryzacji, która weszła w życie od 1 marca 2025 roku, wysokość świadczenia wynosi 348,22 zł miesięcznie.

W przypadku osób, które osiągnęły 75. rok życia, dodatek przyznawany i wypłacany jest automatycznie (z urzędu) wraz z podstawowym świadczeniem z KRUS - nie ma potrzeby składania żadnego wniosku. Natomiast rolnicy, którzy nie ukończyli 75 lat, muszą przedstawić orzeczenie lekarza ZUS potwierdzające ich niezdolność do samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać dodatek w tym przypadku, należy złożyć wniosek w odpowiedniej jednostce terenowej KRUS.

Świadczenie to jest regulowane przez Ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników i jest całkowicie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz składki zdrowotnej. Co roku kwota dodatku podlega waloryzacji na tych samych zasadach co renty i emerytury z KRUS. W praktyce dodatek ten jest wypłacany łącznie z innymi świadczeniami (np. z najniższą emeryturą w wysokości 1878,91 zł) i może być łączony z innymi dodatkami, o ile spełnione są wymagane kryteria.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
