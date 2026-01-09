REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowy harmonogram wypłat emerytur w 2026 roku. Są zmiany. ZUS apeluje do seniorów o rozwagę w budżetach

Nowy harmonogram wypłat emerytur w 2026 roku. Są zmiany. ZUS apeluje do seniorów o rozwagę w budżetach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 stycznia 2026, 12:25
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emerytura, emerytury, gotówka, emeryt, pieniądze, senior
Nowy harmonogram wypłat emerytur w 2026 roku. Są zmiany. ZUS apeluje do seniorów o rozwagę w budżetach
PawelKacperek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS przelał już styczniowe świadczenia do ponad miliona osób, a następni świadczeniobiorcy otrzymają środki w najbliższym czasie. Warto jednak zwrócić uwagę na ten rok, 2026, który przyniesie sporo nietypowych zmian w dotychczasowym harmonogramie wypłat. Oto szczegóły.

rozwiń >

Harmonogram wypłat świadczeń z ZUS w 2026 roku

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rok 2026 przyniesie liczne modyfikacje w kalendarzu wypłat emerytur i rent. Większość tych korekt wynika bezpośrednio z układu kalendarza, w którym dni ustawowo wolne od pracy, święta oraz weekendy wymuszają na organie rentowym wcześniejszą realizację przelewów. ZUS opracował kompletny zestaw terminów, aby ułatwić beneficjentom zarządzanie domowymi finansami w obliczu nadchodzących przetasowań. Już początek roku przyniósł pierwsze nietypowe rozwiązania, w tym przyspieszone wypłaty świadczeń po corocznej waloryzacji oraz zmiany terminów wynikające z Nowego Roku. Osoby, które zazwyczaj otrzymują pieniądze pierwszego dnia miesiąca, dostały je już w Sylwestra, natomiast świadczeniobiorcy z terminem przypadającym na 6 stycznia również mogli liczyć na wcześniejsze zasilenie kont. Pozostałe przelewy styczniowe są realizowane zgodnie z nowym, dostosowanym planem.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Waloryzacja emerytur i marcowe terminy przelewów

Kolejny istotny moment w kalendarzu wypłat nastąpi pod koniec lutego 2026 roku. Ze względu na to, że 1 marca przypada w niedzielę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o przyspieszeniu wysyłki pieniędzy. W efekcie osoby mające wyznaczony termin płatności na pierwszy dzień miesiąca otrzymają swoje zwaloryzowane świadczenia już w piątek, 27 lutego. Jest to o tyle ważne, że właśnie od marca emerytury i renty zostaną poddane corocznej waloryzacji, która według prognoz rządu zawartych w projekcie budżetu ma wynieść 4,88 procent. Oznacza to, że seniorzy z pierwszej grupy terminowej zobaczą wyższe kwoty na swoich kontach jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem marca.

Zobacz również:

Wypłata trzynastej emerytury a Święta Wielkanocne w 2026 roku

Kwiecień 2026 roku będzie tradycyjnie okresem wypłat dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli tak zwanej trzynastej emerytury. W tym roku układ świąt wielkanocnych, które wypadają 5 i 6 kwietnia, sprawi, że nie wszyscy uprawnieni otrzymają dodatkowe środki przed uroczystościami. Na przelewy przedświąteczne mogą liczyć jedynie osoby, których stały termin wypłaty przypada na pierwszy oraz szósty dzień miesiąca. Warto zaznaczyć, że trzynastka jest przekazywana łącznie z podstawowym świadczeniem emerytalnym, a jej przewidywana wysokość brutto może wynieść 1970 zł i 60 gr. Pozostali emeryci i renciści otrzymają swój dodatek w późniejszych terminach, już po zakończeniu okresu świątecznego.

Zobacz również:

Zasady przyznawania i terminy czternastej emerytury

Sytuacja związana z czternastą emeryturą różni się od pozostałych świadczeń, ponieważ jej dokładna data nie jest sztywno określona w przepisach ustawowych. Opierając się jednak na praktyce z ubiegłych lat, można przypuszczać, że rząd zdecyduje się na jej wypłatę w okolicach września, co oznaczałoby start przelewów z dniem 1 września 2026 roku. Choć kwota bazowa czternastki może być tożsama z trzynastą emeryturą, w jej przypadku kluczową rolę odgrywa kryterium dochodowe. Beneficjenci, których miesięczne świadczenie podstawowe przekracza próg 2,9 tys. zł brutto, muszą liczyć się z otrzymaniem wsparcia w niższej wysokości, zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

REKLAMA

Zobacz również:

Najważniejsze daty przelewów z ZUS w 2026 roku

Podsumowując nadchodzące zmiany, warto zapamiętać kilka kluczowych dat. Pierwszy tydzień stycznia to czas wcześniejszych wypłat dla osób z terminem przypadającym na Święto Trzech Króli. Następnie 27 lutego zostaną przelane pierwsze podwyższone emerytury marcowe. Oficjalna waloryzacja nastąpi 1 marca, choć faktyczne środki trafią do części seniorów wcześniej. W kwietniu, konkretnie 1 i 6 dnia miesiąca, wypłacone zostaną trzynastki dla pierwszych grup beneficjentów, podczas gdy reszta otrzyma je po Wielkanocy. Na koniec, z dniem 1 września, planowane jest rozpoczęcie wypłat czternastej emerytury, co zamknie najważniejszy cykl dodatkowych świadczeń w 2026 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Dlaczego ZUS zmienia ustalone terminy wypłat emerytur i rent?

Główną przyczyną przesunięć w kalendarzu wypłat jest układ dni wolnych od pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli termin wypłaty świadczenia przypada w sobotę, niedzielę lub święto ustawowo wolne od pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek zrealizować przelew lub przekaz pocztowy odpowiednio wcześniej. W 2026 roku układ kalendarza jest na tyle specyficzny, że takie korekty będą konieczne niemal w każdym miesiącu, co wymaga od seniorów baczniejszego śledzenia harmonogramu.

Zobacz również:

Kiedy dokładnie można spodziewać się pierwszej waloryzacji w 2026 roku?

Ustawowy termin waloryzacji przypada niezmiennie na 1 marca. Jednak w 2026 roku dzień ten wypada w niedzielę, pierwsze zwaloryzowane wypłaty zostaną przyspieszone. Seniorzy, którzy otrzymują emeryturę pierwszego dnia miesiąca, mogą spodziewać się pieniędzy już 27 lutego. Pozostałe osoby otrzymają wyższe świadczenia w swoich standardowych terminach marcowych, o ile nie będą one kolidować z kolejnymi weekendami.

Zobacz również:

Czy każdy emeryt otrzyma trzynastą emeryturę przed Świętami Wielkanocnymi?

Niestety w 2026 roku nie wszyscy uprawnieni otrzymają trzynastkę przed Wielkanocą. Ze względu na to, że święta wypadają 5 i 6 kwietnia, tylko osoby z terminami wypłat ustalonymi na 1. i 6. dzień miesiąca mają gwarancję otrzymania środków przed świętami (przy czym osoby z szóstego otrzymają pieniądze w poniedziałek wielkanocny lub tuż przed nim, zależnie od sprawności banków i poczty). Większość seniorów otrzyma dodatkowe roczne świadczenie już po okresie świątecznym.

Zobacz również:

Jakie kryteria decydują o wysokości czternastej emerytury w 2026 roku?

Wypłata czternastej emerytury, planowana wstępnie na wrzesień, jest uzależniona od wysokości pobieranego świadczenia podstawowego. W pełnej kwocie otrzymają ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2,9 tys. zł brutto. Powyżej tego progu obowiązuje zasada pomniejszania czternastki o kwotę przekroczenia limitu. Warto również pamiętać, że w przeciwieństwie do trzynastki, czternasta emerytura nie ma sztywnej daty wypłaty zapisanej w ustawie i jest każdorazowo ogłaszana w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Powiązane
Dlaczego MOPS odmawia dodatków mimo orzeczenia? Najczęstsze przyczyny decyzji odmownych
Dlaczego MOPS odmawia dodatków mimo orzeczenia? Najczęstsze przyczyny decyzji odmownych
ZUS wysyła pisma do milionów Polaków. W środku jest superważna informacja. Czy już to dostaliście?
ZUS wysyła pisma do milionów Polaków. W środku jest superważna informacja. Czy już to dostaliście?
Nowe stawki
Nowe stawki "trzynastek" i "czternastek" w 2026 roku. Oto oficjalne kwoty
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ustanawianie planów ogólnych gmin: czy nowe przepisy wstrzymają inwestycje budowlane? Czy po 1 lipca 2026 r. nastąpi paraliż inwestycyjny?
09 sty 2026

Jak plany ogólne gmin wpłyną na nowe inwestycje deweloperskie i przemysłowe? Sprawdź, czy zmiany w planowaniu przestrzennym mogą opóźnić realizację projektów.
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – jak wpływają na świadczenia w 2026 roku?
09 sty 2026

Masz przyznany stopień niepełnosprawności, poważną chorobę i komplet dokumentów. A mimo to możesz nie dostać ani złotówki wsparcia. W 2026 roku punkty w orzeczeniu o niepełnosprawności decydują o świadczeniach, opiece i usługach, a nie sam stopień. Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu potrafią otworzyć drogę do świadczeń albo całkowicie ją zamknąć. Sprawdzamy, dlaczego jeden brakujący punkt potrafi kosztować tysiące złotych rocznie i jak się przed tym zabezpieczyć.
Niższy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Nie dla wszystkich grup zawodowych. Senat już przegłosował. Co dalej?
09 sty 2026

W 2025 r. powstał projekt przepisów, które miały obniżyć wie emerytalny dla kobiet i mężczyzn z określonej grupy zawodowej. Propozycja wywołała wiele emocji. Co stało się z tym pomysłem i jaki jest etap prac nad przepisami?
Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – nowe funkcjonalności
09 sty 2026

Od początku stycznia 2026 roku obowiązuje kilka zmian w Systemie Informacji Oświatowej. Nowości dotyczą aplikacji Uczeń, Nauczyciele oraz Wnioski/Upoważnienia.

REKLAMA

Szef karze Ci siedzieć w kurtce? Sprawdź, kiedy możesz odmówić pracy z powodu zimna i co pracodawca musi Ci zapewnić w 2026 r.
09 sty 2026

Zima i mróz uderzyły z pełną mocą, a w Twoim biurze lub na hali produkcyjnej panuje arktyczny klimat? Nie musisz zaciskać zębów i pracować w rękawiczkach i kurtce. Kodeks Pracy i przepisy BHP precyzyjnie określają, ile stopni musi pokazywać termometr, by praca była legalna. Kiedy szef musi postawić Ci obiad, herbatę, a kiedy masz prawo odejść od biurka, zachowując prawo do pensji? Wyjaśniamy.
Nowy harmonogram wypłat emerytur w 2026 roku. Są zmiany. ZUS apeluje do seniorów o rozwagę w budżetach
09 sty 2026

ZUS przelał już styczniowe świadczenia do ponad miliona osób, a następni świadczeniobiorcy otrzymają środki w najbliższym czasie. Warto jednak zwrócić uwagę na ten rok, 2026, który przyniesie sporo nietypowych zmian w dotychczasowym harmonogramie wypłat. Oto szczegóły.
Równość płac kobiet i mężczyzn. Rzecznik MŚP ostrzega: nowe przepisy to nadregulacja i problemy dla firm
09 sty 2026

Nowe przepisy wdrażające unijną dyrektywę o równości wynagrodzeń mają przeciwdziałać luce płacowej kobiet i mężczyzn. Rzecznik MŚP popiera cel zmian, ale alarmuje: projekt ustawy nakłada na pracodawców – zwłaszcza małych i średnich – zbyt skomplikowane i nieproporcjonalne obowiązki.
Skarbówka chce zabrać obywatelom i firmom przedawnienie podatków
09 sty 2026

Pomimo krytyki ze strony ekspertów Ministerstwo Finansów nie zrezygnowało z pomysłu wykreślenia zakazu prowadzenia postępowania karnego wobec obywatela i przedsiębiorcy po przedawnieniu się podatku. Tak czytamy w dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu".

REKLAMA

W tym roku na złożenie tego sprawozdania jest więcej czasu. Jednak nadal jest to już ostatnia chwila
09 sty 2026

To sprawozdanie składa się z dwóch części i trzeba mu poświęcić uwagę dwa razy w roku. Pierwszy z terminów przypada w styczniu, a w 2026 roku wyjątkowo jest więcej czasu na wywiązanie się z obowiązków w tym zakresie.
Dlaczego MOPS odmawia dodatków mimo orzeczenia? Najczęstsze przyczyny decyzji odmownych
09 sty 2026

Masz orzeczenie o niepełnosprawności. Komisja potwierdziła problemy zdrowotne, dokument jest w ręku, więc pieniądze z MOPS powinny być formalnością. A jednak przychodzi decyzja odmowna. Dla wielu osób to moment szoku i poczucia niesprawiedliwości. Tym bardziej że urzędnicy rzadko mówią wprost, dlaczego dodatku nie przyznano. W praktyce najczęściej nie chodzi o chorobę, ale o jeden powtarzający się błąd we wniosku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA