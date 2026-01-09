Nowy harmonogram wypłat emerytur w 2026 roku. Są zmiany. ZUS apeluje do seniorów o rozwagę w budżetach

ZUS przelał już styczniowe świadczenia do ponad miliona osób, a następni świadczeniobiorcy otrzymają środki w najbliższym czasie. Warto jednak zwrócić uwagę na ten rok, 2026, który przyniesie sporo nietypowych zmian w dotychczasowym harmonogramie wypłat. Oto szczegóły.



Harmonogram wypłat świadczeń z ZUS w 2026 roku

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rok 2026 przyniesie liczne modyfikacje w kalendarzu wypłat emerytur i rent. Większość tych korekt wynika bezpośrednio z układu kalendarza, w którym dni ustawowo wolne od pracy, święta oraz weekendy wymuszają na organie rentowym wcześniejszą realizację przelewów. ZUS opracował kompletny zestaw terminów, aby ułatwić beneficjentom zarządzanie domowymi finansami w obliczu nadchodzących przetasowań. Już początek roku przyniósł pierwsze nietypowe rozwiązania, w tym przyspieszone wypłaty świadczeń po corocznej waloryzacji oraz zmiany terminów wynikające z Nowego Roku. Osoby, które zazwyczaj otrzymują pieniądze pierwszego dnia miesiąca, dostały je już w Sylwestra, natomiast świadczeniobiorcy z terminem przypadającym na 6 stycznia również mogli liczyć na wcześniejsze zasilenie kont. Pozostałe przelewy styczniowe są realizowane zgodnie z nowym, dostosowanym planem.

Waloryzacja emerytur i marcowe terminy przelewów

Kolejny istotny moment w kalendarzu wypłat nastąpi pod koniec lutego 2026 roku. Ze względu na to, że 1 marca przypada w niedzielę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o przyspieszeniu wysyłki pieniędzy. W efekcie osoby mające wyznaczony termin płatności na pierwszy dzień miesiąca otrzymają swoje zwaloryzowane świadczenia już w piątek, 27 lutego. Jest to o tyle ważne, że właśnie od marca emerytury i renty zostaną poddane corocznej waloryzacji, która według prognoz rządu zawartych w projekcie budżetu ma wynieść 4,88 procent. Oznacza to, że seniorzy z pierwszej grupy terminowej zobaczą wyższe kwoty na swoich kontach jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem marca.

Wypłata trzynastej emerytury a Święta Wielkanocne w 2026 roku

Kwiecień 2026 roku będzie tradycyjnie okresem wypłat dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli tak zwanej trzynastej emerytury. W tym roku układ świąt wielkanocnych, które wypadają 5 i 6 kwietnia, sprawi, że nie wszyscy uprawnieni otrzymają dodatkowe środki przed uroczystościami. Na przelewy przedświąteczne mogą liczyć jedynie osoby, których stały termin wypłaty przypada na pierwszy oraz szósty dzień miesiąca. Warto zaznaczyć, że trzynastka jest przekazywana łącznie z podstawowym świadczeniem emerytalnym, a jej przewidywana wysokość brutto może wynieść 1970 zł i 60 gr. Pozostali emeryci i renciści otrzymają swój dodatek w późniejszych terminach, już po zakończeniu okresu świątecznego.

Zasady przyznawania i terminy czternastej emerytury

Sytuacja związana z czternastą emeryturą różni się od pozostałych świadczeń, ponieważ jej dokładna data nie jest sztywno określona w przepisach ustawowych. Opierając się jednak na praktyce z ubiegłych lat, można przypuszczać, że rząd zdecyduje się na jej wypłatę w okolicach września, co oznaczałoby start przelewów z dniem 1 września 2026 roku. Choć kwota bazowa czternastki może być tożsama z trzynastą emeryturą, w jej przypadku kluczową rolę odgrywa kryterium dochodowe. Beneficjenci, których miesięczne świadczenie podstawowe przekracza próg 2,9 tys. zł brutto, muszą liczyć się z otrzymaniem wsparcia w niższej wysokości, zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Najważniejsze daty przelewów z ZUS w 2026 roku

Podsumowując nadchodzące zmiany, warto zapamiętać kilka kluczowych dat. Pierwszy tydzień stycznia to czas wcześniejszych wypłat dla osób z terminem przypadającym na Święto Trzech Króli. Następnie 27 lutego zostaną przelane pierwsze podwyższone emerytury marcowe. Oficjalna waloryzacja nastąpi 1 marca, choć faktyczne środki trafią do części seniorów wcześniej. W kwietniu, konkretnie 1 i 6 dnia miesiąca, wypłacone zostaną trzynastki dla pierwszych grup beneficjentów, podczas gdy reszta otrzyma je po Wielkanocy. Na koniec, z dniem 1 września, planowane jest rozpoczęcie wypłat czternastej emerytury, co zamknie najważniejszy cykl dodatkowych świadczeń w 2026 roku.

Dlaczego ZUS zmienia ustalone terminy wypłat emerytur i rent?

Główną przyczyną przesunięć w kalendarzu wypłat jest układ dni wolnych od pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli termin wypłaty świadczenia przypada w sobotę, niedzielę lub święto ustawowo wolne od pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek zrealizować przelew lub przekaz pocztowy odpowiednio wcześniej. W 2026 roku układ kalendarza jest na tyle specyficzny, że takie korekty będą konieczne niemal w każdym miesiącu, co wymaga od seniorów baczniejszego śledzenia harmonogramu.

Kiedy dokładnie można spodziewać się pierwszej waloryzacji w 2026 roku?

Ustawowy termin waloryzacji przypada niezmiennie na 1 marca. Jednak w 2026 roku dzień ten wypada w niedzielę, pierwsze zwaloryzowane wypłaty zostaną przyspieszone. Seniorzy, którzy otrzymują emeryturę pierwszego dnia miesiąca, mogą spodziewać się pieniędzy już 27 lutego. Pozostałe osoby otrzymają wyższe świadczenia w swoich standardowych terminach marcowych, o ile nie będą one kolidować z kolejnymi weekendami.

Czy każdy emeryt otrzyma trzynastą emeryturę przed Świętami Wielkanocnymi?

Niestety w 2026 roku nie wszyscy uprawnieni otrzymają trzynastkę przed Wielkanocą. Ze względu na to, że święta wypadają 5 i 6 kwietnia, tylko osoby z terminami wypłat ustalonymi na 1. i 6. dzień miesiąca mają gwarancję otrzymania środków przed świętami (przy czym osoby z szóstego otrzymają pieniądze w poniedziałek wielkanocny lub tuż przed nim, zależnie od sprawności banków i poczty). Większość seniorów otrzyma dodatkowe roczne świadczenie już po okresie świątecznym.

Jakie kryteria decydują o wysokości czternastej emerytury w 2026 roku?

Wypłata czternastej emerytury, planowana wstępnie na wrzesień, jest uzależniona od wysokości pobieranego świadczenia podstawowego. W pełnej kwocie otrzymają ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2,9 tys. zł brutto. Powyżej tego progu obowiązuje zasada pomniejszania czternastki o kwotę przekroczenia limitu. Warto również pamiętać, że w przeciwieństwie do trzynastki, czternasta emerytura nie ma sztywnej daty wypłaty zapisanej w ustawie i jest każdorazowo ogłaszana w rozporządzeniu Rady Ministrów.