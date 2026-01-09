REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Równość płac kobiet i mężczyzn. Rzecznik MŚP ostrzega: nowe przepisy to nadregulacja i problemy dla firm

Równość płac kobiet i mężczyzn. Rzecznik MŚP ostrzega: nowe przepisy to nadregulacja i problemy dla firm

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 stycznia 2026, 11:33
Adam Kuchta
Adam Kuchta
pieniądze kobieta monety
Równe płace kobiet i mężczyzn? Rzecznik MŚP alarmuje: firmy czeka biurokratyczny chaos
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowe przepisy wdrażające unijną dyrektywę o równości wynagrodzeń mają przeciwdziałać luce płacowej kobiet i mężczyzn. Rzecznik MŚP popiera cel zmian, ale alarmuje: projekt ustawy nakłada na pracodawców – zwłaszcza małych i średnich – zbyt skomplikowane i nieproporcjonalne obowiązki.

Jedna z najważniejszych w tym roku zmian w prawie pracy wiąże się z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczącej równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet. Projekt odpowiedniej ustawy, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zaopiniowany przez Rzecznika MŚP. W swoim wystąpieniu Minister Agnieszka Majewska pozytywnie odnosi się do idei walki z dyskryminacją płacową ze względu na płeć (tzw. luką płacową). Z drugiej jednak strony zwraca uwagę, że projektowane przepisy wprowadzają skomplikowane obowiązki dla pracodawców oraz skutkują licznymi nadregulacjami. Będzie to szczególnie dotkliwe dla mniejszych przedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednimi strukturami i narzędziami pozwalającymi na sprawną realizację wprowadzanych wymogów. Jak zauważa Agnieszka Majewska, na konieczność odpowiedniego podejścia do podmiotów z sektora MŚP zwraca uwagę sama dyrektywa. Tymczasem analiza treści projektu ustawy prowadzi do wniosku, że niektóre z proponowanych rozwiązań mogą budzić wątpliwości co do ich adekwatności i proporcjonalności.

REKLAMA

REKLAMA

Narzędzie do wyceny stanowisk pracy – zdaniem MŚP to za mało

Przykładem może być brzmienie art. 6, który przewiduje, że minister właściwy do spraw pracy udostępnia na swojej stronie internetowej narzędzie internetowe lub metodę umożliwiającą pracodawcom dokonanie oceny wartości stanowisk lub rodzaju pracy. W uzasadnieniu projektu mowa jest o poradniku oraz pliku w formacie Excel pozwalającym na dokonanie takiej oceny. Zdaniem Minister Majewskiej te potencjalnie przydatne rozwiązania nie są jednak wystarczające. Dlatego Rzecznik MŚP postuluje, by uzupełnić je o zobowiązanie wskazanego ministra do udzielenia wyjaśnień dotyczących przestrzegania przepisów projektowanej ustawy w celu zapewnienia jej jednolitego i przewidywalnego stosowania. Wzorem dla takiego postępowania mogłaby być instytucja objaśnień prawnych, o których mowa w ustawie Prawo przedsiębiorców.

Obowiązki mniejszych firm większe niż u dużych pracodawców?

Szereg wątpliwości wzbudza art. 7, który dotyczy obowiązków pracodawcy związanych z zasadami określania kryteriów ustalania wynagrodzeń pracowników, poziomów wynagrodzeń i ich wzrostu. Literalna lektura treści artykułu prowadzi do wniosku, że omawiana regulacja nakłada więcej obowiązków dla pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników. Niezależnie od koniecznych w tym względzie korekt Minister Majewska zauważa, że Dyrektywa uprawnia państwa członkowskie do pełnego zwolnienia pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników z obowiązku informowania ich o szczegółowych kryteriach progresji wynagrodzeń w firmie, a takiego zwolnienia nie przewiduje omawiany projekt ustawy. W opinii Rzecznika MŚP byłoby to optymalne rozwiązanie.

Bardziej restrykcyjne niż przewiduje to Dyrektywa są też przepisy art. 8 i art. 9, dotyczących udzielania przez pracodawcę informacji co do polityki wynagrodzeń.

REKLAMA

Sprawozdania, niejasne obowiązki i wysokie kary

Projektowana ustawa zobowiązuje ponadto pracodawców zatrudniających co najmniej 100 pracowników do przekazywania cyklicznych sprawozdań z luki płacowej w danej firmie. Przepis art. 17, w którym mowa o przekazywaniu przez pracodawców w postaci elektronicznej „dodatkowych informacji wskazanych przez organ monitorujący”, nakłada natomiast na przedsiębiorców obowiązki, których treść i zakres nie zostały precyzyjnie określone, co rodzi ryzyko pojawienia się sporów interpretacyjnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Minister Majewska dostrzega przykłady nadmiernie rygorystycznych w porównaniu z brzmieniem Dyrektywy rozwiązań również w artykułach 22 i 24, określających krótkie terminy na udzielanie przez pracodawców żądanych informacji i wyjaśnień, które – jak wskazuje projektowana ustawa – mogą niekiedy być „szczegółowe” i „dodatkowe” w porównaniu do przekazanych wcześniej danych.

Rzecznik MŚP dodatkowo kwestionuje wysokość kar grzywny za naruszenie przepisów ustawy. Przekraczają one bowiem wysokość kar za wykroczenia przeciw prawom pracownika przewidzianą przez Kodeks pracy. Budzi to tym większe wątpliwości, że luka płacowa ze względu na płeć jest w Polsce istotnie mniejsza niż średnia unijna (odpowiednio 7,8% i 12% w roku 2023).

Zobacz również:
Powiązane
Skarbówka może sprawdzić darowiznę od rodziny. Kiedy formularz SD-Z2 nie jest potrzebny?
Skarbówka może sprawdzić darowiznę od rodziny. Kiedy formularz SD-Z2 nie jest potrzebny?
Skarbówka chce zabrać obywatelom i firmom przedawnienie podatków
Skarbówka chce zabrać obywatelom i firmom przedawnienie podatków
Odroczenie KSeF? Kolejne interpelacje poselskie pokazują słabości systemu e-faktur
Odroczenie KSeF? Kolejne interpelacje poselskie pokazują słabości systemu e-faktur
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Równość płac kobiet i mężczyzn. Rzecznik MŚP ostrzega: nowe przepisy to nadregulacja i problemy dla firm
09 sty 2026

Nowe przepisy wdrażające unijną dyrektywę o równości wynagrodzeń mają przeciwdziałać luce płacowej kobiet i mężczyzn. Rzecznik MŚP popiera cel zmian, ale alarmuje: projekt ustawy nakłada na pracodawców – zwłaszcza małych i średnich – zbyt skomplikowane i nieproporcjonalne obowiązki.
Skarbówka chce zabrać obywatelom i firmom przedawnienie podatków
09 sty 2026

Pomimo krytyki ze strony ekspertów Ministerstwo Finansów nie zrezygnowało z pomysłu wykreślenia zakazu prowadzenia postępowania karnego wobec obywatela i przedsiębiorcy po przedawnieniu się podatku. Tak czytamy w dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu".
W tym roku na złożenie tego sprawozdania jest więcej czasu. Jednak nadal jest to już ostatnia chwila
09 sty 2026

To sprawozdanie składa się z dwóch części i trzeba mu poświęcić uwagę dwa razy w roku. Pierwszy z terminów przypada w styczniu, a w 2026 roku wyjątkowo jest więcej czasu na wywiązanie się z obowiązków w tym zakresie.
Dlaczego MOPS odmawia dodatków mimo orzeczenia? Najczęstsze przyczyny decyzji odmownych
09 sty 2026

Masz orzeczenie o niepełnosprawności. Komisja potwierdziła problemy zdrowotne, dokument jest w ręku, więc pieniądze z MOPS powinny być formalnością. A jednak przychodzi decyzja odmowna. Dla wielu osób to moment szoku i poczucia niesprawiedliwości. Tym bardziej że urzędnicy rzadko mówią wprost, dlaczego dodatku nie przyznano. W praktyce najczęściej nie chodzi o chorobę, ale o jeden powtarzający się błąd we wniosku.

REKLAMA

Kirgistan: zmiana zasad pobytu bezwizowego od stycznia 2026 r. także dla Polaków
09 sty 2026

Z początkiem stycznia 2026 r. zmieniły się zasady bezwizowego pobytu w Kirgistanie, także dla obywateli Polski. To coraz bardziej popularna destynacja wśród polskich turystów. Jakie są aktualne zasady?
Nowe stawki "trzynastek" i "czternastek" w 2026 roku. Oto oficjalne kwoty
09 sty 2026

Wzrost świadczeń emerytalnych w 2026 roku stanie się faktem dzięki prognozowanej waloryzacji na poziomie 4,88 proc. Według symulacji ZUS-u, dodatkowe wypłaty (13. i 14. emerytura) wzrosną w porównaniu do roku ubiegłego, osiągając pułap ok. 1970 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że kwota netto będzie odpowiednio niższa po odliczeniu składek i podatku. Oto szczegóły.

Największa od lat rewolucja w L4 „przyklepana” przez Prezydenta: w czasie zwolnienia, pracownik (od czasu do czasu) będzie musiał odebrać telefon od szefa i odpisać na e-maila, ale będzie też mógł pobierać jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia
09 sty 2026

W dniu 7 stycznia 2026 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w zakresie tego co wolno, a czego nie wolno pracownikowi w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim (L4) – począwszy od podejmowania sporadycznych, incydentalnych czynności, będących przejawami aktywności zawodowej, a na wykonywaniu pracy u innego pracodawcy (tym samym – pobierając jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia) skończywszy.
IBE PIB: Nabór ekspertów do projektu podstawy programowej do szkoły ponadpodstawowej
09 sty 2026

Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie MEN przygotowuje założenia zmian w systemie edukacji. Jeszcze do 11 stycznia trwa nabór ekspertów, którzy przygotują projekty podstaw programowych kształcenia ogólnego do szkół ponadpodstawowych.

REKLAMA

ZUS wysyła pisma do milionów Polaków. W środku jest superważna informacja. Czy już to dostaliście?
09 sty 2026

Te listy trafią do milionów Polaków. Zakład ubezpieczeń Społecznych ruszył z wysyłką bardzo ważnych informacji dla przedsiębiorców. O co chodzi? Trzeba sprawdzić, czy rozliczenia za miniony rok są prawidłowe i kompletne.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Lista świadczeń, ulg i pieniędzy
08 sty 2026

Co w praktyce oznacza orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym? Kto w 2026 roku może korzystać z dostępnych ulg i przywilejów? Rozwiewamy wątpliwości i prezentujemy kilka przykładowych form wsparcia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA