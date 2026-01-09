REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – jak wpływają na świadczenia w 2026 roku?

Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – jak wpływają na świadczenia w 2026 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 stycznia 2026, 12:30
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – jak wpływają na świadczenia w 2026 roku?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu. Bez nich możesz nie dostać świadczeń w 2026 roku
GazetaPrawna.pl

REKLAMA

REKLAMA

Masz przyznany stopień niepełnosprawności, poważną chorobę i komplet dokumentów. A mimo to możesz nie dostać ani złotówki wsparcia. W 2026 roku punkty w orzeczeniu o niepełnosprawności decydują o świadczeniach, opiece i usługach, a nie sam stopień. Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu potrafią otworzyć drogę do świadczeń albo całkowicie ją zamknąć. Sprawdzamy, dlaczego jeden brakujący punkt potrafi kosztować tysiące złotych rocznie i jak się przed tym zabezpieczyć.

rozwiń >

Dlaczego w 2026 roku system działa inaczej niż wcześniej

Przez lata osoby z niepełnosprawnością przyzwyczaiły się do myślenia, że najważniejszy jest stopień: lekki, umiarkowany albo znaczny. Tymczasem system wsparcia został przebudowany. Urzędy przestały opierać decyzje wyłącznie na ogólnej ocenie zdrowia. Zamiast tego zaczęły analizować konkretne skutki niepełnosprawności.

REKLAMA

REKLAMA

Zmiana nie została wprowadzona jedną ustawą, ale szeregiem decyzji i nowych interpretacji. W 2026 roku ZUS, MOPS i PFRON patrzą na orzeczenie jak na techniczny dokument, w którym najważniejsze są wskazania funkcjonalne. To one odpowiadają na pytanie: czy dana osoba faktycznie wymaga opieki, wsparcia środowiskowego albo specjalistycznego sprzętu.

W praktyce oznacza to, że stopień opisuje problem, ale nie uruchamia pieniędzy. Robią to dopiero punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności.

Co naprawdę oznaczają punkty 5, 6, 7 i 8

Punkt 5 dotyczy potrzeby korzystania ze sprzętu i środków pomocniczych. Nie chodzi o sam fakt choroby, ale o to, czy bez sprzętu osoba traci samodzielność. Komisje coraz częściej sprawdzają, czy sprzęt jest realnie używany i czy brak refundacji faktycznie pogarsza funkcjonowanie.

REKLAMA

Punkt 6 mówi o potrzebie środowiskowego systemu wsparcia. To wskazanie, które obejmuje pomoc instytucjonalną, asystentów, rehabilitację środowiskową i wsparcie socjalne. W 2026 roku punkt 6 zyskuje na znaczeniu, bo wiele usług jest dostępnych wyłącznie po jego zaznaczeniu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Punkt 7 to klucz do największych świadczeń. Oznacza konieczność stałej lub długotrwałej opieki. Co istotne, komisje coraz częściej przyznają go osobom, które fizycznie radzą sobie częściowo, ale nie radzą sobie poznawczo, mają problemy z pamięcią, orientacją, bezpieczeństwem.

Punkt 8 dotyczy dzieci i stałego współudziału opiekuna. W 2026 roku jego przyznanie zależy nie tylko od diagnozy lekarskiej, ale przede wszystkim od dokumentacji psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej. Brak tego punktu często oznacza brak świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna.

Jakie prawa i świadczenia otwierają poszczególne punkty w orzeczeniu?

Punkt w orzeczeniu

Co oznacza w praktyce

Jakie daje prawa i świadczenia

5

Konieczność korzystania ze sprzętu i środków pomocniczych

Refundacje NFZ i dofinansowania z PFRON, likwidacja barier architektonicznych i technicznych, turnusy rehabilitacyjne, prawo do sprzętu medycznego i ortopedycznego (m.in. wózki, aparaty słuchowe, ortezy, inhalatory, cewniki, pieluchomajtki)

6

Potrzeba korzystania ze środowiskowego systemu wsparcia

Usługi asystenta osobistego, opieka dzienna i środowiskowa, terapia i rehabilitacja finansowana przez gminę, wsparcie pracownika socjalnego, pierwszeństwo w programach aktywizacji i usługach lokalnych

7

Konieczność stałej lub długotrwałej opieki innej osoby

Świadczenie pielęgnacyjne lub inne świadczenia opiekuńcze, dodatek pielęgnacyjny, renta socjalna, pierwszeństwo w leczeniu i rehabilitacji, możliwość skierowania do domu pomocy społecznej

8

Stały współudział opiekuna w procesie leczenia i rehabilitacji dziecka (do 16. roku życia)

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna, indywidualne nauczanie, wczesne wspomaganie rozwoju (WWR), dodatkowe zajęcia terapeutyczne, wsparcie edukacyjne i specjalistyczne

Jak komisje stosują punkty 7 i 8 – ważna zmiana w praktyce

W aktualnych wytycznych resortowych podkreśla się, że w przypadku dzieci z chorobami rzadkimi, genetycznymi oraz zespołem Downa wskazania 7 i 8 powinny być przyznawane szerzej niż w poprzednich latach. Warunkiem jest jednak jednoznaczne potwierdzenie potrzeby stałej opieki i współudziału opiekuna w dokumentacji medycznej, psychologicznej lub terapeutycznej. W praktyce oznacza to, że sama diagnoza nie wystarcza. Decydują opisy codziennego funkcjonowania dziecka i realnego obciążenia opiekuna.

Dlaczego jeden brakujący punkt potrafi zablokować dostęp do świadczeń

Jeśli w dokumencie nie ma konkretnego wskazania, nie ma też podstawy prawnej do wypłaty pieniędzy czy przyznania usług. Dlatego możliwa jest sytuacja, w której osoba ma znaczny stopień niepełnosprawności, jej choroba jest bezsporna, a mimo to nie otrzyma konkretnego rodzaju wsparcia. Nie dlatego, że pomoc się nie należy, ale dlatego, że orzeczenie nie daje urzędowi narzędzi, by ją przyznać.

Jak przygotować się do komisji, by punkty znalazły się w orzeczeniu

  1. Zbierz dokumentację, która pokazuje skutki choroby, a nie tylko diagnozę – zalecenia, opinie, historie leczenia.
  2. Opisz codzienność, nie chorobę: z czym nie radzisz sobie samodzielnie, gdzie potrzebna jest pomoc.
  3. Opisz konsekwencje braku wsparcia – co się dzieje, gdy nie ma sprzętu, opieki lub asystenta.
  4. Na komisji PZON mów konkretnie, unikaj ogólników typu "jakoś sobie radzę", bo komisja traktuje je dosłownie.

To właśnie na etapie komisji zapada decyzja, która będzie rzutować na sytuację finansową przez kolejne lata.

Gdy punktów zabrakło – co to oznacza w praktyce

Brak punktu 5, 6, 7 lub 8 nie jest drobnym błędem formalnym. To realna strata pieniędzy, usług i wsparcia. W 2026 roku coraz więcej osób dowiaduje się o tym dopiero po decyzji odmownej z ZUS lub MOPS.

Jednocześnie brak punktu nie zamyka drogi na zawsze. Możliwe są odwołania i ponowne orzekanie, ale wymagają one czasu, wiedzy i determinacji. Wielu ludzi rezygnuje, uznając decyzję komisji za ostateczną  i to właśnie wtedy system wygrywa.

Orzeczenie to nie formalność

W 2026 roku orzeczenie o niepełnosprawności nie jest dokumentem opisowym. To przepustka do pieniędzy, usług i opieki. Punkty 5, 6, 7 i 8 decydują o tym, czy system zobaczy realne potrzeby, czy uzna, że pomoc się nie należy.

Dlatego najważniejsze pytanie nie brzmi już: jaki masz stopień, ale: co dokładnie komisja wpisała w orzeczeniu  i czego w nim zabrakło.

Podstawa prawna

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Powiązane
Dlaczego MOPS odmawia dodatków mimo orzeczenia? Najczęstsze przyczyny decyzji odmownych
Dlaczego MOPS odmawia dodatków mimo orzeczenia? Najczęstsze przyczyny decyzji odmownych
Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku. 215 zł dla seniorów i niepełnosprawnych
Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku. 215 zł dla seniorów i niepełnosprawnych
Dlaczego ZUS odmawia świadczeń mimo orzeczenia o niepełnosprawności? Wyjaśniamy
Dlaczego ZUS odmawia świadczeń mimo orzeczenia o niepełnosprawności? Wyjaśniamy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ustanawianie planów ogólnych gmin: czy nowe przepisy wstrzymają inwestycje budowlane? Czy po 1 lipca 2026 r. nastąpi paraliż inwestycyjny?
09 sty 2026

Jak plany ogólne gmin wpłyną na nowe inwestycje deweloperskie i przemysłowe? Sprawdź, czy zmiany w planowaniu przestrzennym mogą opóźnić realizację projektów.
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – jak wpływają na świadczenia w 2026 roku?
09 sty 2026

Masz przyznany stopień niepełnosprawności, poważną chorobę i komplet dokumentów. A mimo to możesz nie dostać ani złotówki wsparcia. W 2026 roku punkty w orzeczeniu o niepełnosprawności decydują o świadczeniach, opiece i usługach, a nie sam stopień. Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu potrafią otworzyć drogę do świadczeń albo całkowicie ją zamknąć. Sprawdzamy, dlaczego jeden brakujący punkt potrafi kosztować tysiące złotych rocznie i jak się przed tym zabezpieczyć.
Niższy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Nie dla wszystkich grup zawodowych. Senat już przegłosował. Co dalej?
09 sty 2026

W 2025 r. powstał projekt przepisów, które miały obniżyć wie emerytalny dla kobiet i mężczyzn z określonej grupy zawodowej. Propozycja wywołała wiele emocji. Co stało się z tym pomysłem i jaki jest etap prac nad przepisami?
Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – nowe funkcjonalności
09 sty 2026

Od początku stycznia 2026 roku obowiązuje kilka zmian w Systemie Informacji Oświatowej. Nowości dotyczą aplikacji Uczeń, Nauczyciele oraz Wnioski/Upoważnienia.

REKLAMA

Szef karze Ci siedzieć w kurtce? Sprawdź, kiedy możesz odmówić pracy z powodu zimna i co pracodawca musi Ci zapewnić w 2026 r.
09 sty 2026

Zima i mróz uderzyły z pełną mocą, a w Twoim biurze lub na hali produkcyjnej panuje arktyczny klimat? Nie musisz zaciskać zębów i pracować w rękawiczkach i kurtce. Kodeks Pracy i przepisy BHP precyzyjnie określają, ile stopni musi pokazywać termometr, by praca była legalna. Kiedy szef musi postawić Ci obiad, herbatę, a kiedy masz prawo odejść od biurka, zachowując prawo do pensji? Wyjaśniamy.
Nowy harmonogram wypłat emerytur w 2026 roku. Są zmiany. ZUS apeluje do seniorów o rozwagę w budżetach
09 sty 2026

ZUS przelał już styczniowe świadczenia do ponad miliona osób, a następni świadczeniobiorcy otrzymają środki w najbliższym czasie. Warto jednak zwrócić uwagę na ten rok, 2026, który przyniesie sporo nietypowych zmian w dotychczasowym harmonogramie wypłat. Oto szczegóły.
Równość płac kobiet i mężczyzn. Rzecznik MŚP ostrzega: nowe przepisy to nadregulacja i problemy dla firm
09 sty 2026

Nowe przepisy wdrażające unijną dyrektywę o równości wynagrodzeń mają przeciwdziałać luce płacowej kobiet i mężczyzn. Rzecznik MŚP popiera cel zmian, ale alarmuje: projekt ustawy nakłada na pracodawców – zwłaszcza małych i średnich – zbyt skomplikowane i nieproporcjonalne obowiązki.
Skarbówka chce zabrać obywatelom i firmom przedawnienie podatków
09 sty 2026

Pomimo krytyki ze strony ekspertów Ministerstwo Finansów nie zrezygnowało z pomysłu wykreślenia zakazu prowadzenia postępowania karnego wobec obywatela i przedsiębiorcy po przedawnieniu się podatku. Tak czytamy w dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu".

REKLAMA

W tym roku na złożenie tego sprawozdania jest więcej czasu. Jednak nadal jest to już ostatnia chwila
09 sty 2026

To sprawozdanie składa się z dwóch części i trzeba mu poświęcić uwagę dwa razy w roku. Pierwszy z terminów przypada w styczniu, a w 2026 roku wyjątkowo jest więcej czasu na wywiązanie się z obowiązków w tym zakresie.
Dlaczego MOPS odmawia dodatków mimo orzeczenia? Najczęstsze przyczyny decyzji odmownych
09 sty 2026

Masz orzeczenie o niepełnosprawności. Komisja potwierdziła problemy zdrowotne, dokument jest w ręku, więc pieniądze z MOPS powinny być formalnością. A jednak przychodzi decyzja odmowna. Dla wielu osób to moment szoku i poczucia niesprawiedliwości. Tym bardziej że urzędnicy rzadko mówią wprost, dlaczego dodatku nie przyznano. W praktyce najczęściej nie chodzi o chorobę, ale o jeden powtarzający się błąd we wniosku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA