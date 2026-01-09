Niższy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Nie dla wszystkich grup zawodowych. Senat już przegłosował. Co dalej?

Niższy wiek emerytalny dla kolejnej grupy zawodowej

W 2025 r. dużo się mówiło o obniżeniu wieku emerytalnego dla kolejnej grupy zawodowej. Sprawa wywoływała wiele emocji, bo chodziło o obniżenie do 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn. W kontekście docierających wciąż do ubezpieczonych informacji o tym, że zachodzą niekorzystne zmiany demograficzne, a przyszłe emerytury są zagrożone, propozycje takich zmian nie spotykają się z przychylnym przyjęciem.



Propozycja zmiany obowiązujących regulacji została przygotowana przez Senat. Zaproponowano w nich umożliwienie wcześniejszego przejścia na emeryturę tancerzom zawodowym. Zmiany miały obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. (druk sejmowy nr 1141). Jednak jak wynika z informacji udostępnionych na stronach Sejmu, a dotyczących przebiegu procesu legislacyjnego, od maja 2025 r. niewiele udało się w tej sprawie zrobić, a projekt wciąż pozostaje na etapie skierowania do I czytania w komisjach.

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Koniec z pracą w szczególnych warunkach i świadczeniem pomostowym

Warto przypomnieć, że już teraz, bez wprowadzania w tym zakresie zmian, tancerze, których praca wiąże się ze szczególnymi obciążaniami, mogą korzystać ze z uprawnień niedostępnych dla innych grup zawodowych. Mają bowiem możliwość skorzystania ze świadczeń pomostowych, czyli tzw. wcześniejszej emerytury. Jest tak, bo wykonywana przez nich praca jest zaliczana do pracy w szczególnych warunkach (związanej z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym). Po obniżeniu wieku emerytalnego, to miałoby się zmienić, a tancerze straciliby uprawnienia pomostowe. W zamian osoby wykonujące ten zawód mogłyby przejść na emeryturę o 20 lat wcześniej niż pozostali ubezpieczeni. Aby mieć do tego prawo, musieliby:

- posiadać tytuł zawodowy tancerza baletowego,

- osiągnąć wiek emerytalny w czasie zatrudnienia lub w ciągu 5 lat od ustania zatrudnienia,

- posiadać wymagany okres zatrudnienia, co najmniej 20 lat,

- nie przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, do dochodów budżetu państwa.