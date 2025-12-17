REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » MOPS: zasiłek celowy w 2026 roku. Kto i na co może otrzymać pomoc

MOPS: zasiłek celowy w 2026 roku. Kto i na co może otrzymać pomoc

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 grudnia 2025, 14:47
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
MOPS: zasiłek celowy w 2026 roku. Kto i na co może otrzymać pomoc
Nagły wydatek, brak pieniędzy? Tak działa zasiłek celowy z MOPS w 2026 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek celowy to jedno z tych świadczeń z MOPS, o które ludzie pytają najczęściej, zwykle wtedy, gdy pojawia się nagły problem i brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby. Może chodzić o leki, opał, naprawę w mieszkaniu albo wydatki po zdarzeniu losowym. W 2026 roku zasady przyznawania zasiłków celowych pozostają elastyczne, ale wiele zależy od konkretnej sytuacji życiowej i decyzji ośrodka pomocy społecznej. To nie jest świadczenie przyznawane z automatu, jednak w praktyce bywa realnym wsparciem w trudnym momencie. Wyjaśniamy, komu przysługuje zasiłek celowy, na co można go dostać i kiedy MOPS może odmówić.

rozwiń >

Czym jest zasiłek celowy w 2026 roku?

Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne z pomocy społecznej. Oznacza to, że jego przyznanie nie jest obowiązkiem MOPS, nawet jeśli osoba lub rodzina spełnia kryterium dochodowe. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem sytuacji życiowej, dochodowej i faktycznych potrzeb.

REKLAMA

REKLAMA

Celem zasiłku celowego jest zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, czyli takiej, bez której trudno normalnie funkcjonować. W praktyce chodzi o sytuacje nagłe lub szczególnie trudne, gdy własne środki nie wystarczają na pokrycie podstawowych wydatków albo pojawia się koszt, którego nie da się odłożyć w czasie.

Na co można otrzymać zasiłek celowy?

Zasiłek celowy może zostać przyznany na pokrycie części lub całości kosztów związanych m.in. z:

  • zakupem żywności,
  • zakupem leków i finansowaniem leczenia,
  • środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • wyrobami medycznymi,
  • kosztami ogrzewania, w tym opału,
  • zakupem odzieży i obuwia,
  • niezbędnymi przedmiotami użytku domowego,
  • drobnymi remontami i naprawami w mieszkaniu,
  • pokryciem kosztów pogrzebu.

Katalog ten ma charakter otwarty. Oznacza to, że MOPS może uwzględnić także inne wydatki, jeśli uzna je za niezbędne w konkretnej sytuacji.

REKLAMA

Zasiłek celowy na leczenie i świadczenia zdrowotne

Osobom bezdomnym, a także innym osobom pozbawionym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych, może zostać przyznany zasiłek celowy na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to m.in. kosztów leczenia, badań czy zakupu niezbędnych leków. W takich przypadkach pomoc ma często charakter pilny i interwencyjny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego

Zasiłek celowy nie zawsze przybiera formę wypłaty gotówki. Może zostać przyznany również w formie biletu kredytowanego. Taka pomoc jest stosowana przede wszystkim wtedy, gdy wsparcie ma umożliwić dojazd do placówki medycznej, powrót do miejsca zamieszkania albo kontakt z rodziną lub instytucjami.

Zasiłek celowy a kontrakt socjalny

Zasiłek celowy może być także przyznany w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. To formalna umowa zawierana między osobą korzystającą z pomocy społecznej a MOPS (lub innym ośrodkiem). Jej celem nie jest wypłata pieniędzy sama w sobie, ale pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej i odzyskaniu samodzielności.

W takiej sytuacji obowiązują szczególne zasady. Jeżeli osoba objęta kontraktem socjalnym w trakcie jego realizacji podejmie zatrudnienie, zasiłek celowy może być wypłacany niezależnie od dochodu przez okres do 2 miesięcy od dnia podjęcia pracy. Rozwiązanie to ma ułatwić przejście do samodzielnego utrzymania się.

Zasiłek celowy po zdarzeniu losowym

Osoba lub rodzina, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, mogą otrzymać zasiłek celowy niezależnie od dochodu, oraz bez obowiązku zwrotu świadczenia. Zdarzeniem losowym może być m.in. pożar, zalanie mieszkania lub inna nagła sytuacja, której nie dało się przewidzieć.

Zasiłek celowy po klęsce żywiołowej lub ekologicznej

Podobne zasady obowiązują w przypadku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takich sytuacjach zasiłek celowy może zostać przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty, niezależnie od wysokości dochodu i bez konieczności zwrotu świadczenia. Pomoc ma charakter nadzwyczajny i jest dostosowywana do skali strat.

Specjalny zasiłek celowy – gdy dochód przekracza kryterium

W szczególnie uzasadnionych przypadkach MOPS może przyznać specjalny zasiłek celowy osobie lub rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe. Wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Specjalny zasiłek celowy nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Istnieje również możliwość przyznania zasiłku celowego pod warunkiem zwrotu. Dotyczy to szczególnie uzasadnionych przypadków, gdy dochód przekracza kryterium, ale pomoc jest niezbędna. W takiej sytuacji MOPS określa warunki oraz termin zwrotu części lub całości świadczenia.

Progi dochodowe a zasiłek celowy

Co do zasady przy przyznawaniu zasiłku celowego MOPS bierze pod uwagę kryterium dochodowe z pomocy społecznej. W 2026 roku obowiązywać będą progi wynoszące 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie. Przekroczenie tych kwot nie zawsze automatycznie wyklucza pomoc, ponieważ zasiłek celowy ma charakter uznaniowy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. przy nagłych wydatkach, zdarzeniach losowych lub realizacji kontraktu socjalnego, MOPS może przyznać świadczenie także osobom, których dochód jest wyższy niż ustawowe kryterium. Wtedy pomoc może mieć formę specjalnego zasiłku celowego albo zasiłku przyznanego na zasadach zwrotu.

Mały, ale ważny krok

Zasiłek celowy z MOPS nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów finansowych. W wielu sytuacjach bywa jednak realnym wsparciem, które pozwala przetrwać trudny moment i odzyskać minimalne poczucie stabilności. Znaczenie ma rzetelne przedstawienie swojej sytuacji i kontakt z pracownikiem socjalnym. Dla wielu osób to właśnie ta forma pomocy okazuje się pierwszym krokiem do uporządkowania spraw i wyjścia z kryzysu.

Powiązane
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS – jakie świadczenia, ulgi i dodatki przysługują w 2026 roku? [TABELA]
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS – jakie świadczenia, ulgi i dodatki przysługują w 2026 roku? [TABELA]
Kto i kiedy może uzyskać pomoc z MOPS w 2026 roku? Zasady, kryteria i dochód
Kto i kiedy może uzyskać pomoc z MOPS w 2026 roku? Zasady, kryteria i dochód
ZUS: Renta wdowia 2026. Sprawdź warunki, limity i kto może otrzymać nawet 5900 zł miesięcznie. Zasady, terminy i wyliczenia
ZUS: Renta wdowia 2026. Sprawdź warunki, limity i kto może otrzymać nawet 5900 zł miesięcznie. Zasady, terminy i wyliczenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
WIBOR w umowach kredytowych - banki znów stoją nad przepaścią i… robią krok do przodu. Sedno sporu: nie „czy WIBOR istnieje”, tylko czy bank zagrał fair
17 gru 2025

W polemice opublikowanej na Infor.pl, stanowiącej bezpośrednią odpowiedź na mój artykuł dotyczący wadliwości umów kredytowych opartych o WIBOR, mec. Wojciech Wandzel przekonuje, że kredyty te „nie są wadliwe”, nie będzie „masowego podważania umów”, a wizja „eldorado dla kancelarii” to publicystyczna przesada. To brzmi aż nazbyt znajomo.
Co to jest CBAM i co przez to zdrożeje? Już od stycznia 2026 r.
17 gru 2025

Już od stycznia 2026 roku wchodzą nowe unijne przepisy, które uderzą w portfele Polaków. Należy spodziewać się wzrostu cen takich produktów jak części samochodowe, lodówki i pralki. To może być efekt rozszerzenia mechanizmu CBAM, czyli granicznego podatku od emisji CO2.
Sankcje na Rosję i Białoruś: polskie firmy narażone na postępowania karne nawet, gdy nie handlują z tymi państwami. Ryzyko dotyczy całego łańcucha dostaw
17 gru 2025

Liczba postępowań karnych związanych z naruszeniem sankcji wobec Rosji i Białorusi rośnie lawinowo w całej Europie – w Niemczech trwa już 6 tysięcy spraw, podobne tendencje widać w Polsce. Ryzyko dotyczy już nie tylko dużych eksporterów, ale praktycznie każdego uczestnika łańcucha dostaw – ostrzega Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.
Sprzęt komputerowy ze środków KPO. Rząd wspiera cyfrową transformację w szkołach
17 gru 2025

Minister edukacji Barbara Nowacka oraz wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na konferencji prasowej podkreślili, że rząd wspiera proces cyfrowej transformacji edukacji - do polskich szkół trafi ponad 730 tys. nowoczesnych urządzeń, które pomogą uczniom rozwijać kompetencje przyszłości.

REKLAMA

Nowe kryteria dla 800 plus. Dwa warunki mogą utrudnić otrzymanie świadczenia. Rząd rozważa zaostrzenie zasad
17 gru 2025

Katarzyna Kotula, reprezentująca KPRM i Lewicę, zasygnalizowała, że program 800 plus czeka poważna zmiana. Przedstawiła wstępną propozycję nowych, dwuczłonowych kryteriów, które miałyby decydować o przyznaniu tego świadczenia. Jak wyjaśniła w Radiu Zet, te kryteria miałyby uwzględniać zarówno sytuację finansową rodzin, jak i kwestię poprawy bezpieczeństwa najmłodszych. Oto szczegóły.

Rząd ma plan: co roku faktyczna podwyżka PIT dla najlepiej zarabiających do 2028 r. To skutek zamrożenia waloryzacji progów podatkowych
17 gru 2025

Od początku obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j od 1992 r., progi podatkowe były waloryzowane corocznie. Przerwa nastąpiła w latach 2002 – 2006, a następnie od 2009 r. do 2021 r. Ostatnia waloryzacja miała miejsce w 2022 r. Od tamtego czasu przeciętne wynagrodzenie brutto wg danych GUS wzrosło o 12,8% w 2023 r., 14,3% w 2024 r. oraz wg prognozy o 8% w tym roku. Oznacza to, że brak waloryzacji progów podatkowych powoduje, że coraz więcej osób przekracza drugi próg podatkowy – a więc płaci wyższy podatek dochodowy. Najczęściej następuje to pod koniec roku i wówczas jest to niemałe zaskoczenie. Obecnie problem ten dotyczy osób, których wynagrodzenie miesięczne brutto jest wyższe od około 12.000,00 zł. Sytuacja ta będzie jednak dotyczyła coraz większej liczby podatników ponieważ płaca minimalna podlega waloryzacji a w konsekwencji też inne wynagrodzenia, a zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów założeniami w "Średniookresowym planie budżetowo-strukturalnym na lata 2025-2028” - zamrożenie progów podatkowych w PIT zaplanowano do 2028 roku.
Mieszkanie w spadku: sprzedać czy wynająć? Co się bardziej opłaca?
17 gru 2025

Odziedziczenie mieszkania to dla wielu osób nie tylko emocjonalne przeżycie, ale również poważna decyzja finansowa. Czy lepiej sprzedać nieruchomość i zyskać szybki zastrzyk gotówki, czy zdecydować się na wynajem i budować stały dochód? Piotr Zdanowski, ekspert rynku najmu i właściciel ZdanInvest, tłumaczy od czego zależy opłacalność każdej z tych opcji.
KSeF a jednostki budżetowe niebędące podatnikami VAT
17 gru 2025

Czy obowiązek implementacji procesów niezbędnych do stosowania faktur ustrukturyzowanych dotyczy tylko tych podmiotów, które samodzielnie są czynnymi podatnikami VAT?

REKLAMA

Chwilówki na święta to często odsetkowa pułapka. Na szczęście Sąd Najwyższy uchyla nakaz zapłaty z odsetkami 3285% rocznie. Konsument wpadł w spiralę zadłużenia i przez 20 lat miał płacić lichwę za chwilówkę 500 zł, a odsetki narosły do 328500 zł
17 gru 2025

Sąd Najwyższy uchylił prawomocny już nakaz zapłaty, na mocy którego konsumentowi naliczano przez 20 lat odsetki w wysokości 9% dziennie (sic!) od pożyczki 500 zł. W skali roku dawało to astronomiczne 3285% oprocentowania czyli 328500 zł samych odsetek! Wyrok otwiera drogę do skuteczniejszej ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami firm pożyczkowych i tzw. lichwą. Uważajcie na chwilówki.
Już wszystko wiadomo. Jaka jest ostateczna decyzja w sprawie świadczenia 500 plus dla małżeństw? Czy nawet 8000 zł dla par z długoletnim stażem stanie się faktem?
17 gru 2025

Jest ostateczna decyzja w sprawie nowego świadczenia dla par o długim stażu. Czy małżeństwa, które świętują 50 lub więcej lat razem, mogą spodziewać się jednorazowej wypłaty od 5000 do 8000 zł? Czy to finansowe wsparcie jest już pewne? Oto decyzja i szczegóły.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA