Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS: Renta wdowia 2026. Sprawdź warunki, limity i kto może otrzymać nawet 5900 zł miesięcznie. Zasady, terminy i wyliczenia

ZUS: Renta wdowia 2026. Sprawdź warunki, limity i kto może otrzymać nawet 5900 zł miesięcznie. Zasady, terminy i wyliczenia

16 grudnia 2025, 15:19
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
ZUS: Renta wdowia 2026.Sprawdź warunki, limity i kto może otrzymać nawet 5900 zł miesięcznie. Zasady, terminy i wyliczenia.
Nowe świadczenie dla roczników 1961 i 1966. Nawet 5900 zł z ZUS w 2026 roku
Urodzeni w 1961 i 1966 roku mogą w 2026 roku zyskać nawet około 5900 zł brutto miesięcznie z ZUS. To efekt nowych zasad łączenia świadczeń po śmierci małżonka oraz marcowej waloryzacji emerytur i rent. Z rozwiązania skorzystają tylko osoby spełniające określone warunki dotyczące wieku, stanu cywilnego i historii świadczeń. Sprawdzamy, kto dokładnie znajdzie się w tej grupie i jakie limity będą obowiązywać.

Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia nie jest oddzielnym świadczeniem, to możliwość pozwalająca łączyć własną emeryturę albo rentę z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Od 1  lipca  2025 każdy wdowiec lub wdowa spełniająca kryteria może otrzymywać jedno świadczenie w całości i część drugiego. Do wyboru są dwa warianty:

Wariant

Opis

Kiedy wybrać?

Opcja  A

100 % swojej emerytury lub renty + 15 % renty rodzinnej

gdy własna emerytura jest wyższa niż renta rodzinna

Opcja  B

100 % renty rodzinnej + 15 % swojej emerytury

gdy renta rodzinna (po zmarłym małżonku) jest wyższa niż własne świadczenie

Od 1  stycznia  2027 udział drugiego świadczenia wzrośnie z  15 % do 25 %. ZUS przeliczy je automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Podstawowe warunki uzyskania renty wdowiej

Aby skorzystać z renty wdowiej, trzeba spełnić cztery warunki:

  1. Wiek – co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.
  2. Wspólność małżeńska – konieczne jest pozostawanie w związku małżeńskim aż do dnia śmierci współmałżonka.
  3. Nabycie prawa do renty rodzinnej – musi nastąpić dopiero po ukończeniu 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).
  4. Stan cywilny – nie można pozostawać w nowym małżeństwie.

W praktyce oznacza to, że w 2026  roku do renty wdowiej będą uprawnione kobiety z rocznika  1966 i mężczyźni z rocznika  1961, pod warunkiem że spełnią pozostałe kryteria. Nowe przepisy wymagają też, aby zmarły małżonek nabył prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. W efekcie śmierć małżonka uprawniająca do renty wdowiej nie mogła nastąpić przed  1971  (wdowcy) lub  1966  (wdowy).

Jakie kwoty i limity będą obowiązywać w  2026  roku?

Jedną z  zasad wypłaty renty wdowiej jest limit łącznej kwoty świadczeń. Suma pobieranych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Jeżeli przekroczy, ZUS pomniejszy wypłatę o kwotę przekroczenia.Wysokość limitu rośnie wraz z marcową waloryzacją emerytur.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rząd zakłada, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. wyniesie około 4,88 %. Minimalna emerytura ma wzrosnąć z  1 878,91  zł do około 1 970  zł brutto. Przy takim poziomie waloryzacji limit łącznej kwoty renty wdowiej wzrośnie od 1  marca  2026 do około 5911  zł brutto.

Dzięki temu część uprawnionych nie straci świadczenia po waloryzacji. Do limitu wliczane są także dodatki i inne świadczenia, np. dodatek pielęgnacyjny, świadczenie uzupełniające, dodatki kombatanckie oraz emerytury wypłacane przez zagraniczne instytucje.

Przykładowe wyliczenia

Wysokość renty wdowiej zależy od wysokości własnej emerytury oraz renty rodzinnej. Na przykład przy emeryturze 2000  zł i rencie rodzinnej 2125  zł korzystniej jest wybrać 100 % renty rodzinnej + 15 % emerytury (2 425  zł) niż 100 % emerytury + 15 % renty rodzinnej (2 318,75  zł). W  2026  roku wyższy limit spowoduje, że od marcowej waloryzacji nawet świadczenia łączne rzędu ok. 5 900  zł brutto będą mieściły się w  granicach przepisów.

Kiedy złożyć wniosek?

Prawo do renty wdowiej nie jest przyznawane automatycznie. Osoby spełniające warunki muszą złożyć wniosek ERWD w placówce ZUS lub elektronicznie. ZUS sprawdzi, czy spełnione są wszystkie kryteria (wiek, wspólność małżeńska, nabycie prawa do renty rodzinnej we właściwym terminie oraz brak nowego związku) i ustali, który wariant wypłaty jest korzystniejszy.

Perspektywa zmian po  2026  roku

Waloryzacja w  2026  roku podniesie limity, ale zasady wypłaty pozostaną bez zmian. Dopiero od 1  stycznia  2027 procent drugiego świadczenia wzrośnie z  15 % do 25 %, co przełoży się na odczuwalny wzrost wysokości renty wdowiej.

Petycja 77‑2025, w której proponowano obniżenie wieku uprawniającego do renty wdowiej do 50  lat oraz zwiększenie limitu, została przekazana do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort potwierdził, że analizuje postulaty, ale obniżenie wieku nie jest planowane przed 2028  r. Wówczas to rząd ma przeprowadzić ewaluację nowych przepisów i wprowadzić ewentualne zmiany.

ZUS: Renta wdowia 2026. Sprawdź warunki, limity i kto może otrzymać nawet 5900 zł miesięcznie. Zasady, terminy i wyliczenia

Dla osób urodzonych w 1961 i 1966 roku rok 2026 może przynieść realną zmianę w wysokości otrzymywanych świadczeń z ZUS. Najważniejsze będzie jednak spełnienie wszystkich warunków formalnych oraz pilnowanie limitów, bo wyższa kwota nie przysługuje automatycznie każdemu. Warto z wyprzedzeniem sprawdzić swoją sytuację i złożyć wniosek we właściwym terminie. Zwłaszcza że kolejne zmiany, w tym wyższy udział drugiego świadczenia, zaplanowano dopiero na 2027 rok.

Źródło: INFOR
