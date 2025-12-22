REKLAMA

Wypłacają 4875 zł. Dla kogo specjalne świadczenie emerytalne?

Wypłacają 4875 zł. Dla kogo specjalne świadczenie emerytalne?

22 grudnia 2025, 17:40
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
emeryci, emerytura, świadczenie, waloryzacja, wysokość
Wypłacają 4875 zł. Dla kogo specjalne świadczenie emerytalne?
Inne

Choć większość Polaków przechodzi na emeryturę dopiero po ukończeniu 60 lub 65 lat, istnieją zawody, w których uprawnienia emerytalne można zdobyć znacznie wcześniej. W wyjątkowych przypadkach świadczenie może sięgać nawet 5000 zł już około pięćdziesiątego roku życia.

rozwiń >

Ile wynoszą emerytury po waloryzacji w 2025 roku? Wysokość świadczenia emerytalnego:

Czy 5000 zł to dużo jak na dzisiejsze realia? Po marcowej waloryzacji z 2025 roku, kiedy świadczenia wzrosły o 5,5 proc., minimalna emerytura osiągnęła poziom 1878,91 zł brutto. Waloryzacja wynikała z inflacji z 2024 roku i realnego wzrostu wynagrodzeń. Choć podwyżki poprawiły sytuację wielu seniorów, rośnie liczba osób, które nie osiągają nawet minimalnego progu. W ciągu roku przybyło ich ponad 34 tysiące.

Najczęściej wypłacane świadczenia nadal mieszczą się w okolicach 3 tysięcy złotych. To szczególnie widoczne wśród kobiet, których emerytury są wyraźnie niższe niż męskie. Mężczyźni dominują w wyższych przedziałach – zwłaszcza powyżej 5 i 6,5 tysiąca złotych. To rezultat różnic w zarobkach i ścieżkach zawodowych, które kumulowały się przez dekady.

Zobacz raport ZUS:

Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2025 roku

Wiek emerytalny oraz staż pracy, wymagany do pobierania świadczenia emerytalnego

W Polsce powszechny wiek emerytalny wynosi:

  • 60 lat w przypadku kobiet i
  • 65 w przypadku mężczyzn.

Aby otrzymać emeryturę minimalną, trzeba wykazać odpowiedni staż:

  • kobieta – 20 lat,
  • mężczyzna – 25 lat.

Okresy składkowe można uzupełnić okresami nieskładkowymi, a osoby pracujące również za granicą mogą sumować staż z kilku państw. Od powyższych zasad istnieją jednak wyjątki.

Świadczenie emerytalne na specjalnych warunkach. Dla kogo?

Jedną z grup zawodowych, którzy mogą pobierać świadczenie emerytalne na specjalnych warunkach są żołnierze zawodowi. W ich przypadku obowiązuje ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, która przewiduje wcześniejsze uprawnienia emerytalne.

Na jej podstawie żołnierze zawodowi, którzy rozpoczęli służbę przed 2013 rokiem, mogą przejść na emeryturę już po 15 latach służby. Świadczenie przysługuje również żołnierzom powołanym do zawodowej służby po 31 grudnia 2012 roku, którzy w dniu zwolnienia mają co najmniej 25 lat służby w Wojsku Polskim.

Jak liczona jest emerytura wojskowa?

W wojsku funkcjonują obecnie dwa systemy emerytalne: stary i nowy.

W starym systemie (dla żołnierzy sprzed 2013 roku) emeryturę można uzyskać po 15 latach służby. Początkowa wysokość świadczenia to 40 procent podstawy, a każdy kolejny rok zwiększa emeryturę o 2,6 procent. Pełna, maksymalna emerytura – 75 procent podstawy – jest osiągana po około 28,5 roku służby.

W nowym systemie (dla żołnierzy powołanych po 2012 roku) świadczenie przysługuje po 25 latach służby i wynosi 60 procent podstawy. Każdy następny rok w służbie podnosi ten poziom o 3 procent. Maksymalny próg także wynosi 75 procent, ale osiąga się go nieco później – po 30 latach służby.

Ważne

Podstawa emerytury to średnie wynagrodzenie z dziesięciu kolejno wybranych lat, a nie ostatnia pensja. To rozwiązanie bardziej stabilne i odporne na chwilowe zmiany w systemie uposażeń.

Ile wynosi emerytura wojskowa w praktyce. Wysokość świadczenia:

Zarobki żołnierzy różnią się znacząco. Szeregowy zawodowy zarabia około 6300 zł brutto, natomiast pensja generała może przekraczać 20 tysięcy. Dlatego rozpiętość emerytur również jest duża.

Przykładowo starszy szeregowy z uposażeniem na poziomie 6500 zł brutto, odchodząc po 15 latach służby, może liczyć na około 2600 zł świadczenia emerytalnego. Jeśli jednak pozostanie w wojsku na tyle długo, by osiągnąć pełną emeryturę, jego świadczenie może wzrosnąć do około 4875 zł. W przypadku wyższych stopni kwoty są odpowiednio większe.

Ważne daty dla żołnierza zawodowego. Jakie jeszcze świadczenia przysługują żołnierzom?

Świadczenie emerytalne to tylko część systemu. Żołnierze otrzymują również dodatki i uprawnienia związane z wysługą lat:

  • po dziesięciu latach służby żołnierzowi przysługuje prawo do 12 pensji zamiast emerytury wypłacanej przez rok od zwolnienia,
  • po piętnastu – prawo do emerytury i rosnące dodatki za długoletnią służbę,
  • po dwudziestu pięciu latach – dodatek motywacyjny osiąga maksymalną wartość,
  • po trzydziestu latach – żołnierz ma prawo do pełnej emerytury,
  • po przekroczeniu tego progu świadczenie nadal nieznacznie rośnie.

To wszystko razem sprawia, że służba wojskowa pozostaje jedną z niewielu ścieżek, które realnie umożliwiają uzyskanie wysokiego świadczenia w wieku, w którym większość osób nadal pracuje.

Podstawa prawna:

Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2025 roku – raport ZUS

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2024 poz. 1631)

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. 2025 poz. 305)

Powiązane
Najpierw 65 lat i 11 miesięcy, a następnie 67 lat dla obu płci. Czy Polska, podobnie jak Niemcy musi podnieść wiek emerytalny?
Najpierw 65 lat i 11 miesięcy, a następnie 67 lat dla obu płci. Czy Polska, podobnie jak Niemcy musi podnieść wiek emerytalny?
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?
Nowe świadczenie 800 zł dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie”? Projekt Prezydenta Karola Nawrockiego już w Sejmie
Nowe świadczenie 800 zł dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie”? Projekt Prezydenta Karola Nawrockiego już w Sejmie
Źródło: INFOR
Infor.pl
Koniec taniego wykupu mieszkań komunalnych? W Sejmie praca wre nad nowymi przepisami, wejdą w 2027 r.
22 gru 2025

Miliony Polaków przez lata wykupywały mieszkania komunalne za ułamek ich wartości. Teraz to się skończy. Sejm pracuje nad ustawą, która zakaże gminom udzielania wysokich zniżek przy sprzedaży lokali. Zmiany mają wejść w życie latem 2027 roku. Sprawdź, co to oznacza dla najemców, seniorów i samorządów – oraz dlaczego politycy chcą zatrzymać wyprzedaż publicznego zasobu mieszkaniowego.
Aplikacja "Schrony" pokazuje gdzie się ukryć. Czy będzie rozbudowana?
22 gru 2025

Aplikacja "Schrony" uruchomiona w poprzednim roku pokazuje gdzie się ukryć. Można w niej sprawdzić rozmieszenie miejsc schronienia dla ludności. Najwięcej schronów i ukryć znajduje się na Śląsku i Mazowszu. Czy aplikacja będzie rozbudowana?
PIT-11 od pracodawcy tylko na wniosek pracownika. Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w informacjach podatkowych
22 gru 2025

W dniu 22 grudnia 2025 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PIT). Ministerstwo Finansów przygotowuje przepisy, których celem ma być zniesienie obowiązku przekazywania z mocy prawa w każdym przypadku imiennych informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R i IFT- 2R wszystkim podatnikom. Podatnik będzie miał prawo uzyskania tych imiennych informacji, co do zasady, na wniosek złożony płatnikowi lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do ich sporządzenia. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r. i będą miały zastosowanie do rozliczeń dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2026 r.
Droższe zatrudnienie cudzoziemca w 2026 roku. Wyższe opłaty i nowe obowiązki pracodawców
22 gru 2025

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, które weszły w życie w grudniu, istotnie wpłyną na funkcjonowanie firm w 2026 r. Będą wyższe opłaty administracyjne i nowe obowiązki. Artykuł zawiera wszystko, co powinni wiedzieć pracodawcy zatrudniający pracowników zza granicy.

Elementarne problemy obowiązkowego KSeF. Podatnicy będą fakturować po staremu?
22 gru 2025

Podatnicy pod koniec roku czekają DOBREJ NOWINY również dotyczącej podatków: znamy jej treść – idzie o oddalenie (najlepiej na święte nigdy) pomysłu o nazwie obowiązkowy KSeF. Jeśli nie będzie to zrobione formalnie, to zrobią to podatnicy, którzy po prostu będą fakturować po staremu i zawiadomią dostawców (usługodawców), że będą płacić tylko te faktury, które będą im formalnie doręczone w dotychczasowych postaciach; „nie będę grzebał w żadnym KSeFie, bo nie mam na to czasu ani pieniędzy” - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Premia a może dodatkowy dzień wolny? Świąteczno-noworoczne benefity pracownicze
22 gru 2025

Koniec roku to czas, w którym w wielu firmach wraca temat świątecznych benefitów. Część pracodawców decyduje się na prezenty, inni na bonusy, a jeszcze inni rezygnują z tego rodzaju gestów. Dane z najnowszej ankiety Gi Group Holding nie pozostawiają wątpliwości: pracownicy bardziej cenią świadczenia finansowe i dodatkowe dni wolne niż tradycyjne upominki.
Wigilia wolna od pracy w praktyce nie dla wszystkich pracowników. Oto dlaczego szef-pracoholik jest groźny dla całej firmy
22 gru 2025

Zgodnie z przepisami od 2025 roku 24 grudnia jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Wolna Wigilia przez wielu jest oceniana jako gest troski o pracowników, ukłon w stronę work-life balance i odpowiedź na realne potrzeby ludzi. W publicznej debacie jednak rzadko mówi się to tym, jak ta decyzja wpływa na liderów. Bo choć zespoły szybciej myślą o barszczu i choince, dla kadry zarządzającej święta to często jeden z najbardziej intensywnych i obciążających momentów w roku. To właśnie liderzy wykonują w tym czasie ogromną, niewidzialną pracę.

Poczta Polska dostarczy wszystkim „Poradnik bezpieczeństwa” autorstwa MON, MSWiA i RCB. Mieszkańcy wschodnich województw otrzymają do 15 stycznia 2026 r.
22 gru 2025

W komunikacie z 22 grudnia 2025 r. Poczta Polska SA poinformowała, że podpisała umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na dostarczenie "Poradnika bezpieczeństwa" do wszystkich mieszkańców kraju. Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości obywateli w zakresie ochrony życia, zdrowia i mienia. Dystrybucja pakietów już się rozpoczęła w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, a mieszkańcy kolejnych będą systematycznie otrzymywali pakiety po Świętach Bożego Narodzenia oraz na początku stycznia 2026 r.

Co czeka rynek nieruchomości w 2026?
22 gru 2025

Jakie trendy będą kształtowały polski rynek mieszkaniowy w 2026 roku? W jakim kierunku będzie ewoluował sektor? Z jakimi wyzwaniami będzie mierzyć się branża? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.
Bon senioralny 2026 opóźniony. Dlaczego nie ruszy w styczniu i kiedy może wejść w życie
22 gru 2025

Bon senioralny, zapowiadany jako nowe wsparcie dla osób starszych wymagających opieki, nie ruszy 1 stycznia 2026 r. Projekt ustawy wciąż znajduje się na etapie konsultacji i uzgodnień, a rząd nie zdążył zakończyć prac legislacyjnych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że realny termin startu programu może przesunąć się na drugą połowę 2026 r.
