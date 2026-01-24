REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 60 lat życia i 5 lat stażu pracy. Na jakie świadczenie z ZUS możesz liczyć?

60 lat życia i 5 lat stażu pracy. Na jakie świadczenie z ZUS możesz liczyć?

24 stycznia 2026, 09:40
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus, pieniądze, emerytura, złotówki
60 lat życia i tylko 5 lat stażu pracy. Na jakie świadczenie z ZUS możesz liczyć?
ShutterStock

Wiele osób zastanawia się, czy 5 lat pracy wystarczy, aby otrzymać emeryturę. Odpowiedź brzmi: tak, prawo do świadczenia przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego. Należy jednak pamiętać, że krótki okres składkowy bezpośrednio przekłada się na bardzo niską wysokość wypłat. O jakich kwotach mowa w takich przypadkach? Oto szczegóły.

Zasady przyznawania świadczeń dla różnych grup wiekowych

Sytuacja prawna osób ubiegających się o świadczenia emerytalne w Polsce zależy przede wszystkim od daty ich urodzenia. Osoby, które przyszły na świat przed 1949 rokiem, muszą spełnić dwa równoległe wymogi, aby uzyskać prawo do emerytury, czyli osiągnąć wiek 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn oraz legitymować się odpowiednio udokumentowanym stażem pracy wynoszącym 20 lub 25 lat. Zgoła inne przepisy dotyczą osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. W ich przypadku system jest bardziej otwarty pod kątem nabycia samych uprawnień, ponieważ wystarczy osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego oraz posiadanie choćby jednego dnia opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Ważne jest jednak, aby taka osoba nie pobierała wcześniej emerytury z tytułu podwyższonego wieku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wypłatę środków od miesiąca, w którym zainteresowany złoży stosowny wniosek, przy czym nie może to nastąpić przed dniem urodzin uprawniającym do przejścia na odpoczynek zawodowy.

Warunki uzyskania gwarantowanej emerytury minimalnej

Od marca 2025 roku kwota najniższego gwarantowanego świadczenia wynosi 1878,91 zł brutto, jednak nie każdy senior może na nią liczyć. Aby ZUS podwyższył realnie wyliczoną kwotę do tego poziomu, niezbędne jest wykazanie się odpowiednią długością stażu pracy, który dla kobiet wynosi 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Do tego limitu zaliczane są okresy składkowe, czyli czas realnego zatrudnienia, oraz okresy nieskładkowe, do których należy między innymi czas sprawowania opieki nad dzieckiem. Istotnym ułatwieniem jest możliwość doliczenia do stażu okresu studiów wyższych w wymiarze do 8 lat, o ile zostały one ukończone. Warto przy tym zaznaczyć, że edukacja na poziomie szkoły średniej nie jest brana pod uwagę podczas ustalania stażu potrzebnego do podwyższenia emerytury do kwoty minimalnej.

Prognozowana wysokość świadczenia po 5 latach pracy

Osoby, które decydują się na zakończenie aktywności zawodowej po przepracowaniu zaledwie 5 lat, znajdują się w skomplikowanej sytuacji finansowej. Choć przepisy pozwalają im na pobieranie emerytury po osiągnięciu wymaganego wieku, to brak odpowiedniego stażu wyklucza ich z kręgu odbiorców emerytury minimalnej. W takim scenariuszu wysokość przelewu zależy wyłącznie od faktycznie zgromadzonych składek na indywidualnym subkoncie. Szacunki wskazują, że mężczyzna, który pracował przez 5 lat za minimalne wynagrodzenie, może otrzymać świadczenie w wysokości około 150 złotych brutto lub niższej. W analogicznej sytuacji finansowej i zawodowej kobiety mogą spodziewać się kwoty oscylującej w granicach 125 złotych miesięcznie.

Mechanizm wyliczania kwoty wypłacanej przez ZUS

Ostateczna kwota, jaką senior otrzymuje co miesiąc, jest wynikiem precyzyjnego działania matematycznego. Podstawę obliczenia stanowi suma kapitału początkowego oraz wszystkich zwaloryzowanych składek, które wpłynęły na konto ubezpieczonego w trakcie jego całej kariery. Całość tych środków jest następnie dzielona przez statystyczną średnią dalszą długość życia wyrażoną w miesiącach. Wartości te są publikowane co roku przez Główny Urząd Statystyczny w formie tablic średniego trwania życia i są kluczowe dla ustalenia, jaką część zgromadzonych oszczędności emeryt otrzyma w ramach pojedynczej raty.

Bilans finansowy przy krótkim stażu ubezpieczeniowym

Podsumowując kwestię uprawnień po 5 latach aktywności zawodowej, należy stwierdzić, że prawo do emerytury zostanie przyznane, ale jej realna wartość będzie miała charakter symboliczny. Brak wymaganych 20 lub 25 lat stażu pracy uniemożliwia podniesienie kwoty do poziomu 1879 zł brutto, co skazuje takie osoby na otrzymywanie świadczeń rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu złotych. Tak drastyczna różnica wynika z faktu, że przy krótkim okresie składkowym suma odłożonych pieniędzy jest zbyt mała, by po rozdzieleniu na prognozowane lata życia mogła zapewnić odczuwalne wsparcie finansowe.

Specjalne świadczenie dla 50-latków. Wypłacają 4875 zł miesięcznie
Specjalne świadczenie dla 50-latków. Wypłacają 4875 zł miesięcznie
800 plus dla seniora, czyli nowy program rekompensat za trud wychowania dzieci dla seniorów. Kiedy i czy w ogóle ruszą wypłaty?
800 plus dla seniora, czyli nowy program rekompensat za trud wychowania dzieci dla seniorów. Kiedy i czy w ogóle ruszą wypłaty?
Nie 15%, a 55% [lub nawet 60%] świadczenia po zmarłym współmałżonku lub współmałżonce. Dla kogo taka renta wdowia?
Nie 15%, a 55% [lub nawet 60%] świadczenia po zmarłym współmałżonku lub współmałżonce. Dla kogo taka renta wdowia?
Źródło: INFOR
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Małżonkowie przekroczyli limit 112 000 zł. Czy skarbówka zabierze ulgę na dzieci?
24 sty 2026

Dwoje dzieci, studia, szkoła średnia i wspólne rozliczenie PIT – a mimo to ulga prorodzinna przepada w całości. Najnowsza interpretacja KIS pokazuje, że wystarczy przekroczenie jednego limitu dochodowego, by skarbówka potraktowała rodzinę tak, jakby wychowywała tylko jedno dziecko.
800 plus na okulary i 1050 plus na soczewki kontaktowe w 2026 r. Świadczenie nie tylko dla pracowników (i to bez limitu częstotliwości), ale również dla dzieci, emerytów, rencistów, samozatrudnionych
24 sty 2026

Dopłata do okularów lub soczewek kontaktowych przysługuje nie tylko od pracodawcy, ale również z NFZ. O dofinansowanie (a w określonych przypadkach – refundację całkowitego kosztu) zakupu szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych mogą zatem ubiegać się nie tylko osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, ale wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (czyli m.in. dzieci, emeryci czy renciści). Średni koszt dofinansowania od pracodawcy to nawet 450 zł (przy czym – zgodnie z najnowszym stanowiskiem MRPiPS – częstotliwość wsparcia nie powinna być limitowana), natomiast z NFZ – w przypadku okularów – nawet 350 zł, a w przypadku soczewek kontaktowych – nawet 600 zł.
Pilny komunikat Ministerstwa Finansów. Ta sprawa dotyczy milionów podatników
24 sty 2026

Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. To znane stwierdzenie amerykańskiego uczonego i polityka Benjamina Franklina przypomina, że odsuwanie od siebie przykrego dla wszystkich podatników obowiązku niczego nie zmieni. Już niedługo ruszy sezon na PIT-y. Od kilku lat rozliczenie z fiskusem można sprowadzić do kilku kliknięć w internecie. Właśnie w tej sprawie ministerstwo wydało komunikat.
Polecenie obniżenia świadczeń wydał rząd. Osobom niepełnosprawnym do dziś trudno w to uwierzyć. Tracą od 376 zł do 1128 zł (miesięcznie). Niektórzy stracili świadczenie wspierające
23 sty 2026

Wśród osób niepełnosprawnych nie gaśnie sprzeciw przeciwko zaniżaniu punktów w świadczeniu wspierającym, na podstawie Wytycznych wydanych w grudniu 2024 r. przez stronę rządową. Jak odbywa się to zaniżanie? Jest to trudne do opisania osobie nie znającej obecnego systemu przyznawania świadczenia wspierającego. Dlatego też przedstawiona w artykule afera (tak oceniają to osoby niepełnosprawne kontaktujące się z Infor.pl i jest to także moja subiektywna ocena prawnika) nie przebija się do szerszej opinii. Bo złamanie prawa odbywa się przez zaniżanie punktów w skomplikowanym algorytmie matematyczno-prawniczym. Kilka zmian w punktach (tzw. poziom potrzeby wsparcia, rodzaj testu samodzielności) i osoba niepełnosprawna traci np. 751 zł albo 1128 zł miesięcznie. Pomnóżmy to przez 12 miesięcy i otrzymamy skalę pokrzywdzenia osób niepełnosprawnych.

Władza robi autopromocję na dobroczynności z publicznych środków. Prawo musi wreszcie określić, co wolno rządzącym
23 sty 2026

Gdzie przebiega granica między informowaniem obywateli a autopromocją władzy? Czy polityk może budować własny wizerunek – nawet w szczytnym celu – z wykorzystaniem urzędu, symboliki państwa i pieniędzy publicznych? I dlaczego w Polsce wciąż brakuje jasnych reguł, które chroniłyby powagę instytucji oraz samych decydentów przed przekraczaniem granic odpowiedzialności?
Sejmowa komisja debatuje o przyszłości ciepłownictwa. Czy właściciele pomp ciepła znów stracą?
23 sty 2026

Najpierw gaz, potem pompy ciepła, teraz kolejna strategia. Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych debatowała nad transformacją ciepłownictwa do 2040 roku. Miliony Polaków, którzy w ostatnich latach wydali fortunę na dostosowanie domów do zmieniających się przepisów, zadają sobie pytanie: czy znowu będą musieli płacić za to, że rządzący zmienią zdanie, czym trzeba grzać?
KSeF 2026 a kryptowaluty. Czy cyfryzacja podatków oznacza koniec anonimowości w biznesie krypto?
23 sty 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) od lutego 2026 r. przestanie być ciekawostką dla księgowych, a stanie się obowiązkowym systemem obiegu faktur. Ustawodawca, dostrzegając specyfikę niektórych sektorów gospodarki, przewidział jednak w tym wypadku istotne wyłączenia. W szczególnie uprzywilejowanej sytuacji znalazły się podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu kryptowalutami, takie jak kantory walut wirtualnych. To bardzo ważna informacja. Branża krypto zachowuje bowiem w dużym stopniu prawo do tradycyjnego dokumentowania swoich usług. Pomimo tego, że od 2026 roku większość przedsiębiorców musi korzystać z faktur ustrukturyzowanych. Na jakiej zasadzie kantory są wyłączone i jakie przepisy regulują tę kwestię? Czy cyfryzacja faktycznie oznacza koniec anonimowości? Dowiedz się więcej na ten temat w tym artykule.
ZUS: Przed wypłatą świadczenia chorobowego należy ustalić prawo do zasiłku
23 sty 2026

RPO zapytał o wstrzymywanie wypłaty świadczeń kobietom w ciąży ze względu na prowadzone postępowanie, dotyczące ustalenia prawa do zasiłku. ZUS odpowiedział, że wypłata świadczenia chorobowego przed stwierdzeniem uprawnień byłaby niezgodna z prawem.

MNiSW: Prezentacja pakietu antydyskryminacyjnego. Mobbing na uczelniach bez szans!
23 sty 2026

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowało efekt ciężkiej pracy na rzecz równości i przeciwdziałania mobbingowi w środowisku akademickim. Wśród propozycji zmian znajduje się obowiązek szkoleń antymobbingowych i publikowania procedur antydyskryminacyjnych, obowiązek planów równości czy zalecenie stosowania języka niedyskryminującego.
Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w 2026 roku. Kompleksowy przewodnik
23 sty 2026

Niepełnosprawność rzadko dotyka tylko jednej osoby. Za każdą diagnozą, wypadkiem czy pogarszającym się stanem zdrowia stoi cała rodzina, która z dnia na dzień musi nauczyć się nowej codzienności. Opiekunowie – rodzice, partnerzy, dorosłe dzieci – często przejmują odpowiedzialność, która wykracza daleko poza zwykłą pomoc. System świadczeń w Polsce ma im towarzyszyć, choć bywa skomplikowany i nie zawsze intuicyjny. Jakie wsparcie finansowe i organizacyjne przysługuje w 2026?
