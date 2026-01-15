REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Dofinansowanie do mieszkania w 2026 roku – jakie programy obowiązują i kto może z nich skorzystać

Dofinansowanie do mieszkania w 2026 roku – jakie programy obowiązują i kto może z nich skorzystać

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 stycznia 2026, 10:34
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Dofinansowanie do mieszkania w 2026 roku – jakie programy obowiązują i kto może z nich skorzystać
1 800 zł dopłaty do mieszkania w 2026 roku? Większość Polaków się nie załapie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku w przestrzeni publicznej krąży jedna kwota: 1 800 zł miesięcznej dopłaty do mieszkania. Wielu Polaków zakłada, że to nowe, powszechne wsparcie. Problem w tym, że dla zdecydowanej większości gospodarstw domowych te pieniądze pozostaną poza zasięgiem. Sprawdzamy, kto faktycznie dostanie wysoką dopłatę, a kto nie zobaczy ani złotówki.

rozwiń >

1 800 zł miesięcznie nie jest dla wszystkich. Kto naprawdę dostaje takie pieniądze?

Wbrew obiegowym opiniom w 2026 roku nie istnieje jedna, uniwersalna dopłata mieszkaniowa wypłacana wszystkim zainteresowanym. Kwoty sięgające nawet 1 800 zł miesięcznie nie są elementem systemu powszechnego i przysługują wyłącznie wąskiej grupie zawodowej.

REKLAMA

REKLAMA

Dla większości Polaków wsparcie mieszkaniowe w 2026 roku nie oznacza comiesięcznego przelewu, lecz dopłaty do czynszu w określonych inwestycjach, gwarancję państwową zamiast wkładu własnego albo programy, które jedynie obniżają koszty utrzymania mieszkania.

Jakie formy wsparcia mieszkaniowego realnie działają w 2026 roku?

System wsparcia mieszkaniowego w 2026 roku opiera się na kilku obowiązujących mechanizmach, z których każdy skierowany jest do innej grupy odbiorców. Nie ma jednego programu dla wszystkich, a dostęp do pomocy zależy od sytuacji dochodowej, formy zamieszkania i  w niektórych przypadkach wykonywanego zawodu.

Dla wielu osób to moment rozczarowania. W 2026 roku system wsparcia mieszkaniowego nie polega na wypłacaniu pieniędzy każdemu, kto ma problem z mieszkaniem.

REKLAMA

Mieszkanie na Start – dopłaty do czynszu nawet przez 15 lat, ale z ograniczeniami

To najważniejszy program dopłat dla najemców, realizowany przez gminy we współpracy z inwestorami i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wbrew nazwie, nie dotyczy on dowolnych mieszkań na wolnym rynku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Program obejmuje wyłącznie lokale wybudowane lub zrewitalizowane w ramach inwestycji objętych wsparciem, przeznaczone na najem i dostępne w konkretnych lokalizacjach wskazanych przez gminy.

Dopłata przysługuje przez maksymalnie 15 lat, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych i mieszkaniowych. Co istotne, nie można posiadać innego mieszkania w tej samej gminie, a pierwszeństwo często mają rodziny z dziećmi oraz osoby w trudnej sytuacji mieszkaniowej.

Wysokość dopłaty zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym, lokalizacji inwestycji, kosztu odtworzenia 1 m² (ustalanego kwartalnie).

W największych miastach dopłaty dla większych gospodarstw domowych sięgają w 2026 roku ok. 1 577 zł w Warszawie, 1 473 zł we Wrocławiu i 1 336 zł w Krakowie, przy wyraźnie niższych kwotach w mniejszych miejscowościach.

200 tys. zł gwarancji zamiast gotówki. Dlaczego to nie jest dopłata do mieszkania

Drugim filarem wsparcia jest Rodzinny kredyt mieszkaniowy, często mylnie utożsamiany z dopłatą pieniężną. W praktyce nie daje on żadnych pieniędzy do ręki.

Państwo oferuje gwarancję wkładu własnego:

  • do 200 tys. zł,
  • maksymalnie do 20 proc. wartości nieruchomości przy kredycie ze zmienną stopą,
  • lub 30 proc. przy kredycie ze stałą albo okresowo stałą stopą.

Gwarancja zastępuje wkład własny, ale nie obniża raty kredytu, nie zmniejsza oprocentowania i nie jest bezzwrotną dopłatą

Z programu mogą skorzystać osoby, które mają zdolność kredytową, ale nie dysponują oszczędnościami na start. To realna pomoc przy zakupie pierwszego mieszkania, ale nie comiesięczne wsparcie finansowe.

Program TERMO – wsparcie, które nie trafia do kieszeni, ale obniża rachunki

Program TERMO skierowany jest do właścicieli budynków, wspólnot, spółdzielni oraz gmin. Nie oferuje dopłat do czynszu ani rat kredytu. Jego celem jest obniżenie kosztów eksploatacji mieszkań poprzez modernizację budynków.

Wsparcie obejmuje premie termomodernizacyjne i remontowe, bezzwrotne granty, m.in. na instalacje OZE, spłatę części kredytu zaciągniętego na inwestycję.

Poziom wsparcia wynosi od 25 do nawet 90 proc. kosztów inwestycji, ale warunkiem jest wykazanie realnych oszczędności energii potwierdzonych audytem.

Jedyna grupa z comiesięczną dopłatą do 1 800 zł

Kwoty sięgające 1 800 zł miesięcznie w 2026 roku przysługują wyłącznie funkcjonariuszom służb mundurowych. To świadczenie mieszkaniowe obowiązujące od lipca 2025 roku.

Dodatek jest nieopodatkowany, wynosi od 900 do 1 800 zł miesięcznie, oraz zależy od miejsca pełnienia służby.

Świadczenie przysługuje m.in. funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz wybranych służb specjalnych.

Może być przeznaczone zarówno na czynsz najmu, jak i spłatę raty kredytu mieszkaniowego. Funkcjonariusz sam wybiera, czy korzysta z dodatku, czy z lokalu służbowego.

Dopłaty do mieszkań w 2026 roku. Co warto wiedzieć na koniec

W 2026 roku wysokie, comiesięczne dopłaty do mieszkania nie są powszechnym świadczeniem. Kwoty rzędu 1 800 zł trafiają wyłącznie do wąskiej grupy zawodowej. Pozostali mogą liczyć na:

  • dopłaty do czynszu w ramach programów gminnych,
  • gwarancję państwową przy kredycie,
  • wsparcie pośrednie obniżające koszty utrzymania mieszkania

W praktyce oznacza to, że dla większości rodzin dopłata do mieszkania w 2026 roku nie oznacza przelewu z budżetu państwa, ale jedynie mniejsze wydatki pośrednie.

Powiązane
800+ od lutego 2026. Nowe zasady, kontrole ZUS i możliwa starta świadczenia dla dużej grupy uprawnionych
800+ od lutego 2026. Nowe zasady, kontrole ZUS i możliwa starta świadczenia dla dużej grupy uprawnionych
Dlaczego ZUS odmawia świadczeń mimo orzeczenia o niepełnosprawności? Wyjaśniamy
Dlaczego ZUS odmawia świadczeń mimo orzeczenia o niepełnosprawności? Wyjaśniamy
Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci
Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Obecność w biurze musi mieć sens, a nie, żeby „pokazać się” kierownikowi. Praca hybrydowa standardem w polskich firmach. Jak ją dobrze poukładać?
15 sty 2026

Nieformalne wydarzenia online, firmowe systemy współdzielenia biurek, szkolenia z efektywnego wykorzystywania komunikatorów to jedne z najpopularniejszy rozwiązań wspierających organizację pracy hybrydowej w polskich firmach. Jak pokazują wyniki badania Hybrid and Beyond ’25 przeprowadzonego przez firmę Colliers, model hybrydowy przestał być postrzegany jako benefit lub rozwiązanie przejściowe – dziś stanowi trwały element funkcjonowania większości organizacji, wymagający odpowiedniego zarządzania.

5 wskazówek jak zapobiegać pożarom zimą. Tragiczne pożary domów podczas mrozów na przełomie 2025 i 2026 r.
15 sty 2026

W czasie mrozów jest więcej pożarów. Przełom 2025 i 2026 roku okazał się tragiczny. Dlaczego zimą wzniecają się pożary? Jak im zapobiegać? Oto 5 praktycznych wskazówek.
Podwyżka renty wdowiej. Pierwsza taka waloryzacja
15 sty 2026

Rok 2026 zapisze się w systemie emerytalnym jako moment przełomowy. Po raz pierwszy w historii waloryzacji obejmie rentę wdowią – świadczenie, które zaczęło obowiązywać od 1 lipca 2025 roku. Dla ponad miliona seniorów oznacza to realny wzrost miesięcznych dochodów.
PIT-11 za 2025 rok do urzędu skarbowego najpóźniej 2 lutego 2026 r.
15 sty 2026

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina płatnikom podatku PIT i innym zobowiązanym do tego podmiotom, że muszą do 2 lutego 2026 r. przesłać do urzędów skarbowych informacje PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A oraz deklaracje PIT-4R, PIT-8AR za 2025 rok. Skarbówka uczula, by w tych formularzach wpisywać prawidłowe dane, w tym dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika. Bo nie ma możliwości przesłania tych informacji z nieprawidłowym identyfikatorem podatkowym PESEL albo NIP. KAS informuje ponadto, że płatnicy powinni uwzględnić w tych PIT-ach informacje o zastosowanych zwolnieniach z podatku, w tym wynikających z oświadczeń podatników, dotyczących np. uprawnienia do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+. Dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy. Można to łatwo zrobić w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) bez konieczności podpisywania dokumentów.

REKLAMA

RPD: Czy szkoły zapewniają właściwe warunki nauki uczniom nieznającym języka polskiego
15 sty 2026

Rzeczniczka Praw Dziecka zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z zapytaniem o stosowanie przepisów dotyczących wyrównywania szans uczniów z Ukrainy. Według RPD szczególnie istotne jest zapewnienie im adekwatnych do ich potrzeb warunków nauki i integracji.
Dofinansowanie do mieszkania w 2026 roku – jakie programy obowiązują i kto może z nich skorzystać
15 sty 2026

W 2026 roku w przestrzeni publicznej krąży jedna kwota: 1 800 zł miesięcznej dopłaty do mieszkania. Wielu Polaków zakłada, że to nowe, powszechne wsparcie. Problem w tym, że dla zdecydowanej większości gospodarstw domowych te pieniądze pozostaną poza zasięgiem. Sprawdzamy, kto faktycznie dostanie wysoką dopłatę, a kto nie zobaczy ani złotówki.
Nowe 1000 plus dla seniorów. Ustawa w mocy od 14 stycznia 2026 r. Kto musi złożyć wniosek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.? Wnioski od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.
15 sty 2026

Uwaga: ustawa dot. zmian w zakresie bonu ciepłowniczego jest w mocy od 14 stycznia 2026 r. Mimo że wnioski na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku będą przyjmowane dopiero od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, nowo wprowadzona ustawa umożliwia władzom samorządowym pozostawienie wniosków bez rozpoznania, co w praktyce oznacza brak wypłaty środków. Czy seniorzy i inne osoby stracą nawet 1000 zł? Pokrótce analizujemy najważniejsze założenia związane z nowymi przepisami.
Rząd planuje ukrócić budowę mikrokawalerek? Minimalna powierzchnia lokalu w nowych przepisach
15 sty 2026

Od decyzji gminy będzie zależało, czy mikrokawalerki i mieszkania inwestycyjne dostaną zaświadczenie o samodzielności lokalu – pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”. Takie zaświadczenie jest niezbędne do wyodrębnienia lokalu i jego sprzedaży jako mieszkania, co może wpłynąć na przyszły rynek mikrokawalerek i mieszkań inwestycyjnych.

REKLAMA

Zmiany w systemie i świadczeniu 800 plus. Ministerstwo przygotowuje nowe przepisy
15 sty 2026

Rząd zapowiedział aktualizację przepisów dotyczących świadczenia wychowawczego. W oficjalnym wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt nowelizacji ustawy o 800 plus, a proponowane przez Ministerstwo Rodziny rozwiązania mają przynieść beneficjentom wymierne korzyści. Oto szczegóły.

MEN: W jaki sposób naliczać i wypłacać wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych
15 sty 2026

Nowelizacja ustawy Karta nauczyciela wprowadziła zmiany dla nauczycieli dotyczące rozliczania godzin ponadwymiarowych. Nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w razie nieodbycia zajęć z powodów leżących po stronie szkoły.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA