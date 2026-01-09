Zasiłek rodzinny na dziecko to niemiecki odpowiednik naszego 800 plus. Kindergeld to comiesięczne świadczenie przysługujące nie tylko Niemcom, ale również Polakom, którzy pracują lub mieszkają na terytorium Niemiec.

Zasiłek rodzinny na dziecko

Osobom mieszkającym lub pracującym w Niemczech mają prawo do zasiłku rodzinnego na dzieci. Zasiłek ten, tzw. Kindergeld, przysługuje na dzieci małżeńskie, współmałżonka, pozamałżeńskie i adoptowane mieszkające w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Kindergeld przysługuje na:

dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia,

życia, dziecko w wieku od 18 do 21 roku życia, które nie nawiązało jeszcze stosunku pracy, ale jest zarejestrowane w agencji lub urzędzie pracy jako poszukujące pracy,

życia, które nie nawiązało jeszcze stosunku pracy, ale jest zarejestrowane w agencji lub urzędzie pracy jako poszukujące pracy, dziecko w wieku od 18 do 25 roku życia, które po osiągnięciu pełnoletności będzie kontynuować naukę.

Kindergeld na dziecko niepełnosprawne jest wypłacany nawet po ukończeniu przez nie 25 lat życia. Warunkiem jest, aby niepełnosprawność powstała przed 25 rokiem życia i dziecko nie było w stanie zaspokoić swoich potrzeb życiowych.

Komu przysługuje prawo do Kindergeld

Do uzyskania zasiłku rodzinnego na dzieci konieczne jest legalne zatrudnienie u niemieckiego pracodawcy. Kindergeld przysługuje również osobom prowadzącym niemiecką działalność gospodarczą. Świadczenie nie jest natomiast przyznawane pracownikom delegowanym.

Polacy mogą otrzymać Kindergeld jeśli mają miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w Niemczech. Prawo do zasiłku mają także Polacy, którzy nie mieszkają w Niemczech i nie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jest to możliwe np. wtedy, gdy wnioskodawca podlega obowiązkowi opłacania ubezpieczeń w Niemczech.

Wysokość zasiłku na dziecko - co z 800 plus?

W 2026 roku nastąpiła waloryzacja wysokości Kindergeld i obecnie można uzyskać 259 euro na dziecko.

Co do zasady zasiłek nie przysługuje na dziecko, które ma prawo do innych świadczeń porównywalnych z Kindergeld wypłacanych za granicą. Nie dotyczy to jednak świadczeń rodzinnych zapewnianych przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, które są niższe niż niemiecki zasiłek na dziecko. Może się wówczas zdarzyć, że obywatel polski otrzyma częściowy Kindergeld w wysokości różnicy między zasiłkiem niemieckim a polskim świadczeniem 800 plus.