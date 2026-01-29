REKLAMA

Tysiące seniorów zyskało nowe uprawnienia. Przysługuje im specjalna emerytura z ZUS. Decyduje data urodzenia

Tysiące seniorów zyskało nowe uprawnienia. Przysługuje im specjalna emerytura z ZUS. Decyduje data urodzenia

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 stycznia 2026, 10:11
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS pieniądze gotówka
Tysiące seniorów zyskało nowe uprawnienia. Przysługuje im specjalna emerytura z ZUS. Decyduje data urodzenia
Shutterstock

ZUS otwiera drogę do wcześniejszych świadczeń dla osób z roczników 1949-1969. Uprawnienie to przysługuje pracownikom, którzy wykonywali swoje obowiązki w szczególnych warunkach lub w zawodach o charakterze szkodliwym. Oto kluczowe informacje.

Zasady ubiegania się o wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach

Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę jest ściśle uzależniona od rodzaju wykonywanej aktywności zawodowej, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych klasyfikuje według specyficznych kryteriów uciążliwości. Pierwszy filar uprawnień obejmuje zatrudnienie w warunkach szczególnych, gdzie kluczowym czynnikiem jest wysoki stopień szkodliwości dla zdrowia oraz konieczność zachowania wyjątkowej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo społeczne. Do tej grupy zalicza się między innymi osoby pracujące przy wydobyciu surowców naturalnych w kopalniach, pracowników narażonych na bezpośredni kontakt z toksycznymi substancjami takimi jak kadm, ołów czy azbest, a także ratowników górskich niosących pomoc w ekstremalnych okolicznościach. Odrębną kategorię stanowią prace o szczególnym charakterze, do których ustawodawca przypisał wybrane grupy zawodowe pełniące istotne funkcje społeczne lub państwowe. W tym wykazie znajdują się funkcjonariusze celni, inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli, kadra pedagogiczna, dziennikarze, zawodowi żołnierze oraz osoby zajmujące się szeroko pojętą działalnością artystyczną i twórczą. Należy podkreślić, że subiektywne poczucie ciężkości wykonywanej pracy nie stanowi podstawy prawnej do ubiegania się o świadczenie. Kluczowe znaczenie ma wyłącznie obecność danego stanowiska w restrykcyjnym wykazie zawartym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 1983 roku, który pozostaje wiążącym źródłem prawa w tym zakresie.

Warunki ustawowe i limity czasowe nabywania uprawnień emerytalnych

System emerytalny narzuca konkretne ramy czasowe oraz wymogi stażowe, które muszą zostać spełnione kumulatywnie, aby ubieganie się o wcześniejszą wypłatę środków było możliwe. Najważniejszą cezurą czasową jest koniec 2008 roku, gdyż do tego dnia wnioskodawca powinien zgromadzić wszystkie wymagane prawnie okresy i spełnić kryteria wiekowe. Obniżony wiek emerytalny jest ustalany indywidualnie w zależności od płci oraz konkretnej branży, w której dana osoba była zatrudniona. Fundamentem wniosku jest posiadanie ogólnego stażu ubezpieczeniowego, wynoszącego odpowiednio dwie dekady dla kobiet oraz ćwierć wieku dla mężczyzn. Jednocześnie konieczne jest wykazanie stażu w warunkach szczególnych, którego długość jest determinowana przez specyfikę danego zawodu. Istotny aspekt formalny dotyczy również członków Otwartych Funduszy Emerytalnych. Takie osoby są zobligowane do przekazania środków zgromadzonych w ramach drugiego filaru na rzecz budżetu państwa, co odbywa się za pośrednictwem organu rentowego w procesie składania dokumentacji.

Zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od profesji i stażu

Przepisy przewidują szeroki wachlarz progów wiekowych i stażowych dla poszczególnych grup zawodowych, co wynika z różnego stopnia obciążenia organizmu. Pracownicy kolei mogą ubiegać się o świadczenie po piętnastu latach pracy specjalistycznej, osiągając wiek pięćdziesięciu pięciu lat w przypadku kobiet i sześćdziesięciu lat w przypadku mężczyzn. Podobne rygory dotyczą osób zatrudnionych przy pracach wymienionych w wykazie A, natomiast w przypadku wykazu B wymagany staż szczególny jest zmienny i może wynosić dziesięć, piętnaście lub dwadzieścia lat. Dziennikarze nabywają prawo do emerytury po piętnastu latach pracy w zawodzie, pod warunkiem osiągnięcia wymaganego wieku w czasie trwania zatrudnienia lub podlegania pod właściwy układ zbiorowy. W instytucjach kontrolnych, takich jak NIK, również wymaga się piętnastoletniego okresu pracy oraz spełnienia warunku wiekowego przed rozwiązaniem stosunku pracy. Największe rozbieżności występują w sektorze artystycznym. Tancerze oraz akrobaci mogą zakończyć karierę najwcześniej, bo już po czterdziestym roku życia, podczas gdy muzycy grający na instrumentach dętych czy soliści operowi muszą poczekać kilka lat dłużej. Najpóźniejszy termin przejścia na emeryturę w tej grupie, zbieżny z wiekiem pięćdziesięciu pięciu i sześćdziesięciu lat, dotyczy aktorów, dyrygentów, muzyków grających na instrumentach klawiszowych i smyczkowych, a także nauczycieli i funkcjonariuszy służb mundurowych nieobjętych systemem resortowym.

Procedura składania dokumentów i wymagane formularze w ZUS

Osoby urodzone w przedziale lat 1949-1969, które spełniają opisane powyżej warunki, muszą zainicjować formalny proces weryfikacji przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Kluczowym elementem jest dostarczenie poprawnie wypełnionego formularza EMP wraz z dokumentem ERP-6, który stanowi zestawienie informacji o okresach ubezpieczenia. Skuteczność wniosku zależy od precyzyjnego udokumentowania przebiegu pracy zawodowej za pomocą świadectw pracy oraz specjalnych zaświadczeń wystawianych przez pracodawców lub następców prawnych. Dokumentacja ta musi bezspornie potwierdzać, że w danym okresie pracownik faktycznie realizował zadania w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Precyzyjne określenie czasu trwania zatrudnienia oraz wysokości osiąganych przychodów jest niezbędne do rzetelnego ustalenia przez organ rentowy kwoty przyszłego świadczenia emerytalnego.

Źródło: INFOR


Infor.pl




