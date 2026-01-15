Nowe 1000 plus dla seniorów. Ustawa w mocy od 14 stycznia 2026 r. Kto musi złożyć wniosek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.? Wnioski od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.

Uwaga: ustawa dot. zmian w zakresie bonu ciepłowniczego jest w mocy od 14 stycznia 2026 r. Mimo że wnioski na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku będą przyjmowane dopiero od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, nowo wprowadzona ustawa umożliwia władzom samorządowym pozostawienie wniosków bez rozpoznania, co w praktyce oznacza brak wypłaty środków. Czy seniorzy i inne osoby stracą nawet 1000 zł? Pokrótce analizujemy najważniejsze założenia związane z nowymi przepisami.

Bon ciepłowniczy: podstawa prawna

Podstawą prawną dla bonu ciepłowniczego jest m.in. ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła (Dz.U. z 2026 r. poz. 32, dalej jako: ustawa). To właśnie ta ustawa weszła w życie w dniu 14 stycznia 2026 r.

Jest decyzja Prezydenta: ustawa weszła w życie 14 stycznia 2026

Z komunikatu z Kancelarii Prezydenta RP w zakresie omawianej ustawy, wynika: "Informacja o ustawie z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Celem ustawy jest przedłużenie terminu na przekazanie sprzedawcom energii elektrycznej informacji od przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw o wartości udzielonej im pomocy w związku ze stosowaniem w drugim półroczu 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, będących mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP), na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023–2025. Przyjęta regulacja zapewni w ten sposób przedsiębiorcom możliwość złożenia informacji dotyczących udzielonej im pomocy w nowym wydłużonym terminie i uniknięcia przez nich ryzyka zwrotu udzielonego im wsparcia związanego ze stosowaniem ceny maksymalnej energii w drugiej połowie 2024 roku.

Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz. U. poz. 1302). Zmiany wprowadzone w ustawie o bonie ciepłowniczym przewidują mechanizm, umożliwiający poinformowanie gospodarstw domowych o bezprzedmiotowości składania wniosków o wypłatę bonu ciepłowniczego, a w przypadku złożenia takiego wniosku umożliwiający organowi pozostawienie go bez rozpoznania. W tym celu w art. 3 ustawy o bonie ciepłowniczym dodaje się ust. 2a, który zobliguje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do zamieszczenia w terminie do 20 czerwca 2026 r. na stronie internetowej urzędu gminy lub w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o zaistnieniu na obszarze gminy okoliczności, uniemożliwiających spełnienie przesłanek otrzymania bonu ciepłowniczego, w stosunku do wniosków o wypłatę bonu ciepłowniczego za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r., gdy na obszarze gminy:

1) nie funkcjonuje system ciepłowniczy, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o bonie ciepłowniczym, z którego dostarczane jest ciepło do gospodarstw domowych, albo

2) jednoskładnikowe ceny ciepła netto, opublikowane zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy o bonie ciepłowniczym, nie przekraczają 170 zł/GJ netto.

Co do świadczeń za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., co do których wnioski można było składać do 15 grudnia 2025 r. informację o niefunkcjonowaniu na obszarze gminy systemu ciepłowniczego albo o nieprzekroczeniu przez jednostkowe ceny ciepła netto kwoty 170 zł/GJ – wójt, burmistrz albo prezydent miasta zobowiązany będzie do podania do wiadomości publicznej w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Wnioski złożone i nierozpoznane do 15 grudnia 2025 r., w przypadku istnienia w trakcie ich składania powyższych okoliczności zostaną pozostawione bez rozpoznania. W art. 3 ustawy o bonie ciepłowniczym zostanie również dodany ust 2b, który wprost przesądzi, że wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego złożony pomimo zaistnienia wskazanych okoliczności pozostawia się bez rozpoznania. (...)".

Nowe 1000 plus dla seniorów. Ustawa w mocy od 14 stycznia 2026 r. Kto musi złożyć wniosek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.? Wnioski od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.

Czym jest Bon Ciepłowniczy i kto może z niego skorzystać?

Upraszczając, bon ciepłowniczy to nowe wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym, mające na celu pomoc w pokryciu rachunków za ogrzewanie. Zgodnie z ustawą, przysługuje on osobom korzystającym z tzw. ciepła systemowego oraz ponoszącym koszty ogrzewania przekraczające 170 zł/GJ netto. Kryteria dochodowe to 3 272,69 zł netto miesięcznie dla osób samotnych oraz 2 454,52 zł netto na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Przy wnioskach na rok 2026 pod uwagę brany będzie dochód za 2025 rok.

Ile wynosi bon ciepłowniczy 2026?

W 2026 roku wysokość bonu ciepłowniczego jest uzależniona od cen ciepła i wypłacana jednorazowo. Świadczenie wyniesie:

1000 zł – przy kosztach ogrzewania od 170 do 200 zł/GJ netto.

2000 zł – przy kosztach od 200 do 230 zł/GJ netto.

3500 zł – dla kosztów powyżej 230 zł/GJ netto.

Przy wypłacie obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że bon może zostać pomniejszony o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. Kwota świadczenia musi jednak wynieść co najmniej 20 zł, by została wypłacona.

Bon ciepłowniczy 2026: kiedy wniosek?

Wnioski o bon ciepłowniczy na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku będą przyjmowane od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Należy je składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje utratą prawa do świadczenia. W przypadku gospodarstw wieloosobowych bon przysługuje jeden na adres, a o jego wypłacie decyduje kolejność złożenia wniosku.

Ważne Kluczową zmianą, wprowadzoną ustawą z dnia 18 grudnia 2025 r. (podpisaną przez Prezydenta 9 stycznia 2026 r. i obowiązującą od 14 stycznia 2026 r.), jest możliwość pozostawienia wniosków o bon ciepłowniczy bez rozpoznania. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może tak postąpić, jeśli na terenie danej gminy: nie funkcjonuje system ciepłowniczy, z którego dostarczane jest ciepło do gospodarstw domowych, albo jednoskładnikowe ceny ciepła netto nie przekraczają 170 zł/GJ netto.

Taka sytuacja dotyczy zarówno wniosków o świadczenie za rok 2025, jak i tych, które będą składane na rok 2026. Władze samorządowe są zobowiązane do informowania mieszkańców o tych okolicznościach, co ma zapobiec składaniu bezcelowych wniosków i generowaniu kosztów obsługi niekwalifikujących się wniosków.

Bon ciepłowniczy na rok 2026, z terminem składania wniosków od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, ma stanowić istotne wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Jednakże, z dniem 14 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy, które znacząco ograniczają jego dostępność. Wnioski mogą zostać odrzucone bez rozpatrzenia, jeśli gmina nie spełnia określonych kryteriów dotyczących ciepła systemowego lub cen, co oznacza, że wielu oczekujących na wsparcie może go ostatecznie nie otrzymać, nawet po złożeniu wniosku w terminie.