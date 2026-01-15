REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zmiany w systemie i świadczeniu 800 plus. Ministerstwo przygotowuje nowe przepisy

Zmiany w systemie i świadczeniu 800 plus. Ministerstwo przygotowuje nowe przepisy

15 stycznia 2026, 10:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Zmiany w systemie i świadczeniu 800 plus. Ministerstwo przygotowuje nowe przepisy
Rząd zapowiedział aktualizację przepisów dotyczących świadczenia wychowawczego. W oficjalnym wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt nowelizacji ustawy o 800 plus, a proponowane przez Ministerstwo Rodziny rozwiązania mają przynieść beneficjentom wymierne korzyści. Oto szczegóły.

Koniec z corocznym składaniem wniosków o 800 plus od 2027 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło kroki w celu gruntownej nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Stosowny projekt został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu na stronie Rady Ministrów. Głównym założeniem przygotowywanych zmian jest szeroko zakrojona deregulacja, która stanowi priorytetowy element działań resortu. Najważniejsza modyfikacja, jaką zaplanowało ministerstwo, dotyczy kluczowej dla wszystkich rodziców kwestii, czyli sposobu ubiegania się o popularne świadczenie 800 plus.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

