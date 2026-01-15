Zmiany w systemie i świadczeniu 800 plus. Ministerstwo przygotowuje nowe przepisy

Rząd zapowiedział aktualizację przepisów dotyczących świadczenia wychowawczego. W oficjalnym wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt nowelizacji ustawy o 800 plus, a proponowane przez Ministerstwo Rodziny rozwiązania mają przynieść beneficjentom wymierne korzyści. Oto szczegóły.

Koniec z corocznym składaniem wniosków o 800 plus od 2027 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło kroki w celu gruntownej nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Stosowny projekt został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu na stronie Rady Ministrów. Głównym założeniem przygotowywanych zmian jest szeroko zakrojona deregulacja, która stanowi priorytetowy element działań resortu. Najważniejsza modyfikacja, jaką zaplanowało ministerstwo, dotyczy kluczowej dla wszystkich rodziców kwestii, czyli sposobu ubiegania się o popularne świadczenie 800 plus.

Zmiany w procedurze 800 plus oraz automatyczne przyznawanie świadczenia

W obecnym stanie prawnym świadczenie wychowawcze jest przyznawane na zamknięty okres jednego roku, trwający od początku czerwca do końca maja roku kolejnego. Aby zachować ciągłość otrzymywania środków, opiekunowie są zobligowani do przesyłania corocznych zgłoszeń drogą elektroniczną przez system ZUS PUE w ściśle określonym oknie czasowym, przypadającym między lutym a czerwcem. Przekroczenie terminu 30 czerwca skutkuje obecnie dotkliwą konsekwencją w postaci utraty prawa do wyrównania za minione miesiące, co stanowiło duże utrudnienie dla osób, które zapomniały o formalnościach.

Automatyczne odnawianie 800 plus bez składania wniosku co roku

Nadchodząca reforma ma całkowicie wyeliminować konieczność corocznego powtarzania procesu aplikacyjnego. Celem nowelizacji jest uproszczenie i usprawnienie całego systemu poprzez wdrożenie mechanizmu automatycznego przedłużania prawa do wsparcia na kolejne lata. Resort rodziny podkreśla, że inicjatywa ta jest odpowiedzią na postulaty deregulacyjne sformułowane w maju 2025 roku przez zespół pod przewodnictwem Rafała Brzoski. Dzięki nowym przepisom rodzice nie będą musieli co roku wypełniać tych samych formularzy, jeśli ich sytuacja życiowa nie uległa zmianie.

Kiedy wejdą w życie nowe zasady przyznawania 800 plus?

Zgodnie z nową koncepcją Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie samodzielnie odnawiał prawo do wypłat, bazując na informacjach zgromadzonych w istniejących bazach danych. Rodzice zachowają jednak możliwość aktywnej aktualizacji swoich danych w sytuacjach, gdy nastąpi istotna zmiana, taka jak modyfikacja zasad sprawowania opieki nad dzieckiem czy powrót rodziny z emigracji. Jeśli dane w systemie pozostaną aktualne, świadczenie zostanie przyznane bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony wnioskodawcy. Według planów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w drugiej połowie 2026 roku. W praktyce oznacza to, że pełna automatyzacja i koniec z corocznymi wnioskami zaczną obowiązywać najprawdopodobniej w 2027 roku.