REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Specjalna wypłata dla seniorek. Średnio 1033,07 zł co miesiąc za wychowanie określonej liczby dzieci

Specjalna wypłata dla seniorek. Średnio 1033,07 zł co miesiąc za wychowanie określonej liczby dzieci

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 stycznia 2026, 09:14
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
kobieta trzyma portfel, seniorka, emerytura, finanse, pieniądze
Specjalna wypłata dla seniorek. Średnio 1033,07 zł co miesiąc za wychowanie określonej liczby dzieci
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Od marca 2025 roku, po corocznej waloryzacji, maksymalna kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wzrosła do 1878,91 zł. Program ten, znany powszechnie jako "Mama 4 plus", jest skierowany do osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Choć o wypłatę z ZUS mogą ubiegać się oboje rodzice, w praktyce najczęściej trafia ona do kobiet. Oto szczegóły.

Zasady przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego przez ZUS

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, powszechnie kojarzone z nazwą Mama 4 plus, to wsparcie finansowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, lecz ze względu na wychowanie co najmniej czwórki dzieci nie mogły wypracować stażu pracy uprawniającego do pełnej emerytury minimalnej. Mechanizm działania tego dodatku opiera się na wyrównaniu: ZUS dopłaca beneficjentowi różnicę między jego obecnym, niższym świadczeniem a kwotą najniższej emerytury. W sytuacjach, gdy dana osoba w ogóle nie posiada prawa do emerytury, z budżetu państwa wypłacana jest jej kwota odpowiadająca pełnej wysokości emerytury minimalnej.

REKLAMA

REKLAMA

Maksymalna wysokość świadczenia Mama 4 plus oraz zasady waloryzacji

Górna granica finansowego wsparcia w ramach tego programu wynosi obecnie 1878,91 zł, co stanowi równowartość najniższego gwarantowanego świadczenia emerytalnego w kraju. Należy pamiętać, że kwota ta nie jest stała, ponieważ co roku w marcu podlega ona obowiązkowej waloryzacji, przeprowadzanej na tych samych zasadach co w przypadku standardowych emerytur. Statystyki wskazują na dużą skalę pomocy, gdyż w sierpniu 2025 roku z tego rozwiązania korzystało 59,5 tysiąca osób, co pokrywa się ze średnią liczbą beneficjentów w całym roku. Choć maksymalna kwota jest jasno określona, realne wsparcie zależy od indywidualnej sytuacji finansowej danej osoby, czego dowodem jest średnia kwota wypłaty w sierpniu 2025 roku na poziomie 1033,07 zł. Łącznie do tego czasu ZUS przeznaczył na ten cel ponad 486 mln zł.

Kryteria uprawniające do pobierania dodatku Mama 4 plus i rola ojców

Uzyskanie środków z programu Mama 4 plus wymaga spełnienia trzech kluczowych przesłanek: osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, udokumentowania braku lub niskiej wysokości własnych świadczeń emerytalno-rentowych oraz potwierdzenia faktu wychowania przynajmniej czwórki dzieci. Formalności dopełnia się poprzez złożenie stosownego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że choć nazwa sugeruje pomoc wyłącznie dla kobiet, prawo do świadczenia posiadają również ojcowie. Może to jednak nastąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach, takich jak śmierć matki dzieci lub porzucenie przez nią rodziny. Obecnie mężczyźni stanowią marginalną grupę odbiorców, odpowiadając za mniej niż 1 procent wszystkich realizowanych wypłat.

Obowiązek informacyjny i ryzyko utraty świadczenia z ZUS

Pobieranie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wiąże się z konkretnymi obowiązkami spoczywającymi na beneficjencie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłat w momencie, gdy sytuacja życiowa lub finansowa osoby uprawnionej ulegnie zmianie. Dotyczy to przede wszystkim podjęcia aktywności zawodowej lub uzyskania innych świadczeń, które mogłyby wpłynąć na zasadność dalszego wsparcia. Każdy świadczeniobiorca jest prawnie zobligowany do bezzwłocznego informowania ZUS o wszelkich modyfikacjach swojego statusu materialnego lub zawodowego, gdyż niedopełnienie tego obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu pobranych środków lub cofnięciem przyznanego dodatku.

REKLAMA

Powiązane
Masz staż pracy sprzed 1999 roku? ZUS może przeliczyć Twoje świadczenie na korzyść
Masz staż pracy sprzed 1999 roku? ZUS może przeliczyć Twoje świadczenie na korzyść
60. urodziny i 40 lat składek. Wyliczamy, na jaką emeryturę z ZUS możesz liczyć
60. urodziny i 40 lat składek. Wyliczamy, na jaką emeryturę z ZUS możesz liczyć
Skończyłeś 75 lat? O taką kwotę może wzrosnąć Twoja emerytura. Pieniądze z ZUS bez wniosku
Skończyłeś 75 lat? O taką kwotę może wzrosnąć Twoja emerytura. Pieniądze z ZUS bez wniosku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ceny metali nadal wysokie w 2026 r.: złoto, srebro, miedź. Co z ceną ropy naftowej?
08 sty 2026

Ceny metali takich jak złoto, srebro czy miedź nadal będą wysokie w 2026 r. Jak będzie kształtowała się cena ropy naftowej w najbliższym czasie?
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
08 sty 2026

Czy świadczenie pomostowe, którego średnia wysokość przekracza 4 tys. złotych to korzystne rozwiązanie dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Średnia wysokość świadczenia nie mówi nam bowiem wiele o tym, jaka jest sytuacja poszczególnych świadczeniobiorców.
Kontrole i rejestr umów o dzieło działa, bo jest spadek zgłaszanych umów rok do roku [DANE ZUS]
08 sty 2026

ZUS coraz lepiej prześwietla umowy o dzieło. W efekcie widać rok do roku spadek liczby ich rejestracji - firmy coraz rzadziej korzystają z umów o dzieło, spadek rdr. wynosi ponad 8-proc. Wynika to m.in. z tego, że ZUS weryfikuje w systemie i podczas kontroli czy dana umowa o dzieło faktycznie spełnia warunki dzieła (rezultat i efekt, unikalność, brak kierownictwa i podporządkowania).
Ustawa o L4 podpisana. Kiedy nowe kontrole ZUS i orzeczenia wejdą w życie?
08 sty 2026

Ustawa o L4 została podpisana, ale zmiany nie wchodzą w życie od razu. Prezydent dał zielone światło reformie orzecznictwa w ZUS i nowym zasadom kontroli zwolnień lekarskich, jednak na faktyczne skutki trzeba jeszcze poczekać. Nowe przepisy ruszą etapami, część w 2026 roku, część dopiero w 2027. Sprawdzamy, co już jest przesądzone, a co nadal działa na starych zasadach.

REKLAMA

Po świętach Polacy oddają prezenty warte miliony złotych. Zwroty sięgają 17 proc.
08 sty 2026

Nietrafione prezenty to nie tylko problem organizacyjny, ale realna strata pieniędzy. Sprzedawcy szacują, że po świętach do sklepów wróci nawet 17 proc. zakupionych upominków, a większość zwrotów nastąpi w ciągu miesiąca. Coraz więcej osób szuka więc prezentów, które nie zamrażają pieniędzy i nie kończą się kłopotliwym zwrotem.
Przechodzenie na emeryturę dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Jak wygląda proces? Jakie warunki trzeba spełnić? Ile wynosi świadczenie? Oto najważniejsze zasady ZUS
08 sty 2026

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 października 2017 roku, ustawowy wiek emerytalny jest zróżnicowany ze względu na płeć i wynosi odpowiednio 60 (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Okazuje się, że osoby urodzone po 1948 roku mogą sprawdzić przysługującą im datę nabycia uprawnień emerytalnych. W jaki sposób? Oto szczegóły.

Dlaczego polscy przedsiębiorcy kupują auta w Czechach?
08 sty 2026

Zakup samochodu to dla przedsiębiorcy nie tylko kwestia komfortu, ale również decyzja biznesowa, podatkowa i operacyjna. Od kilku lat wyraźnie widać rosnące zainteresowanie polskich firm rynkiem motoryzacyjnym w Czechach. Dotyczy to zarówno samochodów nowych, jak i używanych – w szczególności aut klasy premium, flotowych oraz pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
Czy powrót do mundurków szkolnych to zły pomysł? MEN przygotowuje nowe przepisy
08 sty 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje nowelizację przepisów Prawa oświatowego. Mają one chronić uczniów przed dyskryminacją m. in. ze względu na wygląd. Projekt przewiduje uporządkowanie przepisów dotyczących obowiązku noszenia jednolitego stroju przez uczniów. Czy nauczyciele też powinni nosić mundury?

REKLAMA

Atak zimy w Polsce: Kiedy dyrektor może zawiesić zajęcia w szkole?
08 sty 2026

Mróz i śnieg paraliżują Polskę. W tym tygodniu temperatura spadnie lokalnie w nocy do minus 20 st. C. Czy w związku z mroźną zimą dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia?
Kontrole w 2026 roku? Jest limit – po tylu dniach możesz pokazać urzędnikom drzwi. NSA potwierdził
07 sty 2026

Nowy rok, nowe kontrole? W 2026 r. masz prawo je ukrócić! Świeży wyrok NSA z października 2025 potwierdza: kontrola może trwać tylko określoną liczbę dni roboczych – potem masz pełne prawo urzędnikom powiedzieć: STOP! Co ważne, 1 stycznia licznik się wyzerował. Sprawdź, ile dni kontroli "przysługuje" Twojej firmie w tym roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA