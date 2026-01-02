REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 60. urodziny i 40 lat składek. Wyliczamy, na jaką emeryturę z ZUS możesz liczyć

60. urodziny i 40 lat składek. Wyliczamy, na jaką emeryturę z ZUS możesz liczyć

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 stycznia 2026, 07:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze
60. urodziny i 40 lat składek. Wyliczamy, na jaką emeryturę z ZUS możesz liczyć
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile wyniesie świadczenie z ZUS dla osoby w wieku 60 lat z 40-letnim stażem zawodowym? Należy pamiętać, że sam wiek emerytalny to za mało, aby ubiegać się o minimalną emeryturę (aktualnie 1878,91 zł brutto). Kluczowym czynnikiem jest tutaj odpowiednia liczba lat składkowych. Oto szczegółowe wyliczenia.

Wysokość świadczenia emerytalnego przy 40-letnim stażu pracy

Osiągnięcie sześćdziesiątego roku życia i przepracowanie czterech dekad to istotny kamień milowy, który w teorii powinien zapewniać stabilną sytuację finansową na starość. Warto jednak pamiętać, że polski system emerytalny opiera się na konkretnych wymogach stażowych. Aby ubiegać się o gwarantowaną emeryturę minimalną, która obecnie wynosi 1871,92 zł brutto, kobiety muszą wykazać przynajmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, natomiast mężczyźni są zobowiązani do udokumentowania minimum 25 lat takiej aktywności. W przypadku kobiety kończącej karierę po 40 latach pracy, prawo do minimalnego świadczenia jest w pełni zabezpieczone, jednak finalna kwota przelewu zależy od wielu dodatkowych czynników ekonomicznych i demograficznych.

REKLAMA

REKLAMA

Mechanizm podwójnej waloryzacji składek i świadczeń

Na ostateczny wymiar comiesięcznej wypłaty wpływają dwa rodzaje waloryzacji przeprowadzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsza z nich odbywa się w marcu i dotyczy osób, które już pobierają świadczenia. Jej zadaniem jest dostosowanie kwot do poziomu inflacji oraz realnego wzrostu płac, co chroni siłę nabywczą emerytów. Drugi proces to waloryzacja czerwcowa, która ma charakter kapitałowy. Obejmuje ona środki zgromadzone na kontach i subkontach osób wciąż aktywnych zawodowo. Dzięki temu zabiegowi kapitał odłożony przez ubezpieczonych zostaje urealniony tuż przed ich przejściem na odpoczynek, co bezpośrednio rzutuje na wysokość pierwszej wyliczonej emerytury.

Kluczowe elementy wpływające na wielkość emerytury z ZUS

Proces wyliczania przyszłego świadczenia jest złożony i opiera się na kilku filarach. Najważniejszym z nich jest suma zwaloryzowanych składek emerytalnych, które ubezpieczony zgromadził na swoim indywidualnym koncie. Dodatkowo pod uwagę bierze się zwaloryzowany kapitał początkowy, wyliczany dla osób pracujących przed reformą z 1999 roku, a także zasoby zgromadzone na subkoncie. Ostatnim, niezwykle istotnym elementem, jest wskaźnik średniego dalszego trwania życia, publikowany corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość emerytury stanowi wynik podzielenia zebranego kapitału przez przewidywaną liczbę miesięcy życia na emeryturze. Oznacza to, że im dłuższa statystyczna prognoza życia dla danego wieku, tym niższa będzie miesięczna rata świadczenia.

Porównanie emerytury przy minimalnych i średnich zarobkach

Długi staż pracy, wynoszący 40 lat, nie jest jedynym wyznacznikiem wysokiego świadczenia, gdyż ogromne znaczenie ma podstawa wymiaru składek. Osoba, która przez całe życie zawodowe otrzymywała najniższą krajową, może spodziewać się emerytury jedynie nieznacznie wyższej od minimum socjalnego, przeważnie w granicach od 1900 zł do 2000 zł brutto. Sytuacja zmienia się diametralnie w przypadku pracowników zarabiających na poziomie średniej krajowej lub powyżej tej kwoty. Ich składki były proporcjonalnie wyższe, co przy 40 latach pracy pozwala na zgromadzenie pokaźnego kapitału. W takim scenariuszu miesięczna wypłata z ZUS może osiągnąć pułap nawet 6600 zł brutto, co udowadnia, że poziom dochodów w trakcie aktywności zawodowej jest równie ważny jak liczba przepracowanych lat.

REKLAMA

Powiązane
60 lat życia i tylko 5 lat stażu pracy. Na jakie świadczenie z ZUS możesz liczyć?
60 lat życia i tylko 5 lat stażu pracy. Na jakie świadczenie z ZUS możesz liczyć?
Specjalna emerytura z ZUS. Tysiące seniorów zyskało nowe uprawnienia. Decyduje data urodzenia
Specjalna emerytura z ZUS. Tysiące seniorów zyskało nowe uprawnienia. Decyduje data urodzenia
Skończyłeś 75 lat? Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja emerytura. Pieniądze z ZUS bez wniosku
Skończyłeś 75 lat? Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja emerytura. Pieniądze z ZUS bez wniosku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Płaca minimalna 2026: Ile brutto w umowie? Ile netto do wypłaty na rękę? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
01 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. płaca minimalna) wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 31,40 zł. Te kwoty wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. Są to kwoty brutto. A jaka jest kwota netto do wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?

Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.
01 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady składania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do jednego z ważniejszych zasiłków z ZUS. Na stronie internetowej od 1 stycznia 2026 r. ZUS znajdziesz nowy formularz wniosku o wypłatę zasiłku (ZUS Z-12).
Skarbówka poluje na nieformalne związki. Wlepiają podatki za mieszkanie razem bez ślubu. Trzeba płacić grube tysiące
01 sty 2026

Razem mieszkają, wspólnie opłacają czynsz, raty i wakacje. Na co dzień funkcjonują jak rodzina, ale formalnie są dla siebie obcymi ludźmi. Dla urzędów są parą bez formalnego statusu. Ten rozdźwięk między rzeczywistością a prawem bywa bolesny, zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzą pieniądze. Każdy większy przelew między partnerami może zostać potraktowany przez fiskusa jak darowizna i trafić pod lupę fiskusa, co ma swoją podatkową cenę.
Zmiany od 1 stycznia 2026 r.: wolne piątki i dodatkowe 13 dni urlopu. Pracodawcy mogą wybrać dogodne rozwiązanie. Kto się załapie?
01 sty 2026

Skrócony czas pracy staje się rzeczywistością dla tysięcy pracowników. Od 1 stycznia 2026 roku rusza testowanie pilotażowego programu MRPiPS. Pracodawcy będą mieli kilka modeli do wyboru. Jeśli program się sprawdzi, może zostać zastosowany ogólnokrajowo.

REKLAMA

Składki ZUS 2026: przedsiębiorcy (mały ZUS), wolne zawody, wspólnicy spółek, twórcy, artyści. Kwoty składek i podstaw wymiaru
01 sty 2026

Jak co roku - z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w 2026 roku zwiększają się także składki na ubezpieczenia społeczne. ZUS w komunikacie z 30 grudnia 2025 r. podał kwoty tych składek i podstaw ich wymiaru dla przedsiębiorców i niektórych innych grup ubezpieczonych.
Czy dyżur w noc sylwestrową się opłacał? Przepisy są w tym zakresie jasne, choć niekoniecznie łaskawe
01 sty 2026

Dyżur to specyficzny czas, w którym pracownik pozostaje w gotowości do pracy, ale niekoniecznie ją świadczy. Czy w związku z tym należy go za ten okres wynagrodzić? A może przysługują mu inne, szczególne uprawnienia?
Zmiany w stażu pracy od 2026 r. ZUS wyda zaświadczenia do „stażowego” ale trzeba złożyć wniosek USP albo US-7 (za okres ubezpieczenia sprzed 1999 r.)
01 sty 2026

Od 2026 roku do stażu pracy będzie można doliczyć także inne aktywności zawodowe niż praca na etacie, a ich potwierdzaniem zajmie się ZUS. Nowe zasady od 1 stycznia obejmą sektor finansów publicznych, a od 1 maja – pozostałych pracodawców (prywatnych).
Senior może odzyskać pieniądze, które pracodawca odprowadził do urzędu skarbowego. Musi w tym celu podjąć konkretne działania
02 sty 2026

Czy senior, który nie złożył pracodawcy oświadczenia o spełnianiu warunków do stosowania ulgi z grupy PIT-0, może odzyskać pieniądze odprowadzone do urzędu skarbowego w okresie po osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, jak należy w tej sytuacji postąpić.

REKLAMA

Ekspres do kawy kosztem uzyskania przychodów na home office? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedstawił swoje stanowisko
01 sty 2026

Czy przedsiębiorca kupuje ekspres do kawy na potrzeby osobiste, czy w celu osiągnięcia przychodu? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest oczywista, szczególnie gdy mówimy o prowadzeniu działalności gospodarczej z siedzibą w domu lub mieszkaniu.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby nie płacić VAT od usług udzielania korepetycji? Dyrektor KIS udzielił odpowiedzi na to pytanie
01 sty 2026

Aby korepetycje udzielane na rynku prywatnym mogły korzystać ze zwolnienia z VAT musi zostać spełniona przesłanka podmiotowa i przedmiotowa. O co konkretnie chodzi? Wyjaśnił to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA