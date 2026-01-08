REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – skorzysta 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS. Ustawa przyjęta przez Radę Ministrów

Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – skorzysta 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS. Ustawa przyjęta przez Radę Ministrów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 stycznia 2026, 09:35
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
zasiłek opiekuńczy, ZUS, rada ministrów, świadczenie, pracodawca, pracownik, rząd
Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – skorzysta 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS. Ustawa przyjęta przez Radę Ministrów
gov.pl

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 30 grudnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który istotnie upraszcza zasady ubiegania się o zasiłek opiekuńczy. Na zmianie skorzystać ma ok. 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS i ponad 2,3 mln płatników składek (czyli pracodawców).

Zasady ubiegania się o zasiłek opiekuńczy w aktualnym stanie prawnym i problem tzw. „podwójnej ścieżki” wnioskowania o świadczenie w ZUS

W obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z art. 61b ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zwanej dalej „ustawą zasiłkową”) – postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS lub na adres do doręczeń elektronicznych. Zgodnie z art. 61b ust. 4 ww. ustawy – do wniosku tego dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku.

REKLAMA

REKLAMA

W przypadku zasiłku opiekuńczego – dokumentem niezbędnym do jego przyznania i wypłaty jest wniosek o zasiłek, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS, na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS lub na adres do doręczeń elektronicznych, zawierający dane określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

Jednocześnie dokumenty stanowiące podstawę do przyznania zasiłku opiekuńczego mogą być przekazane do ZUS w oryginale (w „formie pisemnej”), a część w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (a zatem również elektronicznie) przez płatnika składek, np. orzeczenie o niepełnosprawności (§ 29a i § 29b ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia), zaświadczenie lekarskie (§ 29 ust. 1 pkt 3 i § 29b ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia).

Biorąc powyższe pod uwagę – gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS – wniosek o zasiłek opiekuńczy może być złożony w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem płatnika składek – wówczas płatnik składek zobowiązany jest złożyć oryginał wniosku o zasiłek opiekuńczy podpisany przez ubezpieczonego w formie papierowej (podstawą do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego nie może być zeskanowany przez płatnika składek/biuro rachunkowe dokument złożony do płatnika składek w oryginale przez ubezpieczonego i przekazany na PUE/eZUS),
  2. bezpośrednio przez ubezpieczonego:
    1. w formie papierowej lub
    2. z jego profilu poprzez PUE/eZUS lub
    3. w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Aktualny sposób przekazywania wniosków o zasiłek opiekuńczy jest odbierany przez płatników składek jako uciążliwy, ponieważ dokumenty, które zwykle są przekazywane przez płatników jako komplet stanowiący podstawę do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego muszą być przekazywane oddzielnie (problem „podwójnej ścieżki”, w której część dokumentów do ZUS można przekazać elektronicznie, a część wyłącznie papierowo, co powoduje zbędne formalności i opóźnienia). Zaświadczenie płatnika składek (Z-3) może być przekazane w formie elektronicznej przez PUE ZUS, natomiast wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A albo Z-15B) pracownika złożony za pośrednictwem pracodawcy musi być złożony do ZUS w oryginale (w formie papierowej), czyli bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wysłany w formie przesyłki listownej.

REKLAMA

Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – rząd przyjął ustawę wprowadzającą ważne ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie dla pracowników i pracodawców

W dniu 30 grudnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UDER74), który – w ramach działań deregulacyjnych rządu – upraszcza zasady ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W projekcie ustawy zaproponowano rozróżnienie sposobu składania wniosków w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku w zależności od tego czy płatnikiem zasiłku jest płatnik składek, czy ZUS:

  • W przypadku gdy płatnikiem zasiłku jest płatnik składek – postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku będzie wszczynane na wniosek złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. Dzięki tej zmianie, ubezpieczony będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie zasiłku w postaci papierowej (tak jak obecnie), ale także np. za pośrednictwem wewnętrznych systemów funkcjonujących u płatnika składek, takich jak poczta elektroniczna, czy system kadrowo–płacowy, oraz jako skan dokumentu.
  • Natomiast w przypadku gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS – postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku będzie wszczynane na wniosek złożony w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS, na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS lub na adres do doręczeń elektronicznych. Zmiana w tym zakresie polega jedynie na aktualizacji stosowanej obecnie nomenklatury, tj. zamianie określenia „forma pisemna” na „postać papierowa”. Oznacza to, że w tym przypadku wniosek o przyznanie zasiłku – tak jak obecnie – można złożyć do ZUS papierowo lub w formie dokumentu elektronicznego.

W projekcie ustawy przewidziano również doprecyzowanie, iż wnioski oraz dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku – przekazywane przez płatnika składek do ZUS w formie dokumentu elektronicznego (czyli np. za pomocą PUE ZUS) uznaje się za tak samo ważne i skutecznie prawnie, jakby były złożone papierowo i podpisane własnoręcznie przez ubezpieczonego. Przepis ten, będzie miał zastosowanie do przypadków, gdy ubezpieczony składa wniosek o zasiłek do płatnika składek, który nie jest płatnikiem zasiłku, w związku z czym przekazuje go w formie dokumentu elektronicznego do ZUS. Płatnik składek nie będzie już zmuszony do dodatkowego dostarczania do ZUS papierowego oryginału z odręcznym podpisem ubezpieczonego.

Jak w uzasadnieniu ww. projektu podkreśla MRPiPS, będące autorem regulacji – planowane rozwiązania, są korzystne dla zarówno płatników składek, biur rachunkowych składających do ZUS dokumenty, jak i samych ubezpieczonych.

Ważne

Podsumowując, dzięki zmianom:

  • Zlikwidowany zostanie problem tzw. „podwójnej ścieżki”, w której część dokumentów do ZUS można przekazać elektronicznie (np. Z-3), a część wyłącznie papierowo (np. Z-15A), co powoduje zbędne formalności i opóźnienia.
  • Dokumenty stanowiące podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego będzie można przekazać szybciej i w jednym, spójnym procesie.
  • Płatnicy składek, którzy są płatnikami zasiłków, będą mogli je wypłacać na podstawie dokumentu złożonego w postaci elektronicznej – wystarczy np. skan wniosku Z-15A.

Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – kiedy nowe przepisy, wprowadzające ważne ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie dla pracowników i pracodawców, miałyby wejść w życie?

Zgodnie z art. 3 projektu – nowe przepisy, upraszczające zasady ubiegania się o zasiłek opiekuńczy, mają wejść w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Na dzień dzisiejszy, dokładny termin wejścia w życie ww. regulacji nie jest zatem jeszcze znany, ponieważ w dniu 30 grudnia 2025 r. ww. ustawa została dopiero przyjęta przez Radę Ministrów, a 31 grudnia 2025 r. – w następstwie powyższego – złożona przez premiera do laski marszałkowskiej. Teraz czeka ją zatem dalszy etap procesu legislacyjnego – w Sejmie, a następnie w Senacie, zanim finalnie trafi ona do podpisu na biurko Prezydenta.

Podstawa prawna:

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (nr w wykazie wniesionych projektów ustaw, którym nie został jeszcze nadany nr druku sejmowego: RPW/15/2026)
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 501 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 616 z późn. zm.)
Powiązane
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Komornik nie ściągnie już długów z emerytury czy renty – „obecne przepisy są formą dyskryminacji osób starszych, schorowanych, czyli jednej z najsłabszych grup społecznych”? Sprawą zajmuje się MRPiPS
Komornik nie ściągnie już długów z emerytury czy renty – „obecne przepisy są formą dyskryminacji osób starszych, schorowanych, czyli jednej z najsłabszych grup społecznych”? Sprawą zajmuje się MRPiPS
Od 1 stycznia 2026 r. gwarantowane 3386 zł miesięcznie na dziecko z tymi stanami chorobowymi [LISTA] – świadczenie również dla pracujących rodziców i niezależnie od osiąganych dochodów
Od 1 stycznia 2026 r. gwarantowane 3386 zł miesięcznie na dziecko z tymi stanami chorobowymi [LISTA] – świadczenie również dla pracujących rodziców i niezależnie od osiąganych dochodów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ceny metali nadal wysokie w 2026 r.: złoto, srebro, miedź. Co z ceną ropy naftowej?
08 sty 2026

Ceny metali takich jak złoto, srebro czy miedź nadal będą wysokie w 2026 r. Jak będzie kształtowała się cena ropy naftowej w najbliższym czasie?
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
08 sty 2026

Czy świadczenie pomostowe, którego średnia wysokość przekracza 4 tys. złotych to korzystne rozwiązanie dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Średnia wysokość świadczenia nie mówi nam bowiem wiele o tym, jaka jest sytuacja poszczególnych świadczeniobiorców.
Kontrole i rejestr umów o dzieło działa, bo jest spadek zgłaszanych umów rok do roku [DANE ZUS]
08 sty 2026

ZUS coraz lepiej prześwietla umowy o dzieło. W efekcie widać rok do roku spadek liczby ich rejestracji - firmy coraz rzadziej korzystają z umów o dzieło, spadek rdr. wynosi ponad 8-proc. Wynika to m.in. z tego, że ZUS weryfikuje w systemie i podczas kontroli czy dana umowa o dzieło faktycznie spełnia warunki dzieła (rezultat i efekt, unikalność, brak kierownictwa i podporządkowania).
Ustawa o L4 podpisana. Kiedy nowe kontrole ZUS i orzeczenia wejdą w życie?
08 sty 2026

Ustawa o L4 została podpisana, ale zmiany nie wchodzą w życie od razu. Prezydent dał zielone światło reformie orzecznictwa w ZUS i nowym zasadom kontroli zwolnień lekarskich, jednak na faktyczne skutki trzeba jeszcze poczekać. Nowe przepisy ruszą etapami, część w 2026 roku, część dopiero w 2027. Sprawdzamy, co już jest przesądzone, a co nadal działa na starych zasadach.

REKLAMA

Po świętach Polacy oddają prezenty warte miliony złotych. Zwroty sięgają 17 proc.
08 sty 2026

Nietrafione prezenty to nie tylko problem organizacyjny, ale realna strata pieniędzy. Sprzedawcy szacują, że po świętach do sklepów wróci nawet 17 proc. zakupionych upominków, a większość zwrotów nastąpi w ciągu miesiąca. Coraz więcej osób szuka więc prezentów, które nie zamrażają pieniędzy i nie kończą się kłopotliwym zwrotem.
Przechodzenie na emeryturę dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Jak wygląda proces? Jakie warunki trzeba spełnić? Ile wynosi świadczenie? Oto najważniejsze zasady ZUS
08 sty 2026

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 października 2017 roku, ustawowy wiek emerytalny jest zróżnicowany ze względu na płeć i wynosi odpowiednio 60 (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Okazuje się, że osoby urodzone po 1948 roku mogą sprawdzić przysługującą im datę nabycia uprawnień emerytalnych. W jaki sposób? Oto szczegóły.

Dlaczego polscy przedsiębiorcy kupują auta w Czechach?
08 sty 2026

Zakup samochodu to dla przedsiębiorcy nie tylko kwestia komfortu, ale również decyzja biznesowa, podatkowa i operacyjna. Od kilku lat wyraźnie widać rosnące zainteresowanie polskich firm rynkiem motoryzacyjnym w Czechach. Dotyczy to zarówno samochodów nowych, jak i używanych – w szczególności aut klasy premium, flotowych oraz pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
Czy powrót do mundurków szkolnych to zły pomysł? MEN przygotowuje nowe przepisy
08 sty 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje nowelizację przepisów Prawa oświatowego. Mają one chronić uczniów przed dyskryminacją m. in. ze względu na wygląd. Projekt przewiduje uporządkowanie przepisów dotyczących obowiązku noszenia jednolitego stroju przez uczniów. Czy nauczyciele też powinni nosić mundury?

REKLAMA

Atak zimy w Polsce: Kiedy dyrektor może zawiesić zajęcia w szkole?
08 sty 2026

Mróz i śnieg paraliżują Polskę. W tym tygodniu temperatura spadnie lokalnie w nocy do minus 20 st. C. Czy w związku z mroźną zimą dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia?
Kontrole w 2026 roku? Jest limit – po tylu dniach możesz pokazać urzędnikom drzwi. NSA potwierdził
07 sty 2026

Nowy rok, nowe kontrole? W 2026 r. masz prawo je ukrócić! Świeży wyrok NSA z października 2025 potwierdza: kontrola może trwać tylko określoną liczbę dni roboczych – potem masz pełne prawo urzędnikom powiedzieć: STOP! Co ważne, 1 stycznia licznik się wyzerował. Sprawdź, ile dni kontroli "przysługuje" Twojej firmie w tym roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA