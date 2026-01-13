14 emerytura 2026: te grupy seniorów zostaną bez pieniędzy. Sprawdź, czy jesteś na liście

Dla wielu seniorów 14 emerytura to jeden z najważniejszych dodatków w roku. W 2026 r. również zostanie wypłacona, ale nie trafi do wszystkich. Z komunikatów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i obowiązujących przepisów wynika jasno, że część emerytów i rencistów zostanie całkowicie wyłączona z wypłat. Sprawdzamy, kto nie dostanie czternastki i dlaczego.

Czym jest 14 emerytura i jak działa?

14 emerytura to jednorazowe, dodatkowe świadczenie pieniężne, wypłacane raz w roku emerytom i rencistom. Przysługuje ona z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Pełną kwotę otrzymują osoby z niższymi świadczeniami. Przy wyższych emeryturach obowiązuje mechanizm złotówka za złotówkę, a po przekroczeniu określonego progu wypłata w ogóle nie następuje.

Kiedy ZUS wypłaci 14 emeryturę?

Termin wypłaty określa co roku Rada Ministrów. Najczęściej pieniądze trafiają do seniorów jesienią, razem z regularną emeryturą lub rentą. ZUS poinformuje o dokładnej dacie z wyprzedzeniem.

Wysokość 14 emerytury w 2026 roku będzie uzależniona od marcowej waloryzacji świadczeń, jednak już dziś znane są ogólne zasady jej wyliczania. Pełna czternasta emerytura będzie równa najniższej emeryturze brutto obowiązującej po waloryzacji. Według aktualnych prognoz oznacza to kwotę na poziomie około 1900–2000 zł brutto.

Świadczenie to, podobnie jak emerytura podstawowa, podlega opodatkowaniu i składce zdrowotnej, co oznacza, że kwota na rękę będzie niższa od brutto. Jednocześnie 14 emerytura jest wolna od egzekucji komorniczej, nie wlicza się też do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń socjalnych.

Limit dochodowy 14 emerytury w 2026 roku – ile wynosi?

O prawie do 14 emerytury w 2026 roku decyduje wysokość miesięcznego świadczenia brutto. Zgodnie z obowiązującymi przepisami graniczny próg dochodowy wynosi 2900 zł brutto. Seniorzy, których emerytura lub renta nie przekracza tej kwoty, otrzymają pełną kwotę, równą wysokości najniższej emerytury po marcowej waloryzacji.

Po przekroczeniu limitu zaczyna działać mechanizm "złotówka za złotówkę". Każda złotówka powyżej 2900 zł brutto obniża wysokość czternastki, a przy wyższych świadczeniach dodatek zostaje całkowicie wyzerowany.

Przykładowe kwoty 14 emerytury w 2026 roku

Wysokość emerytury brutto Prawo do 14. emerytury Szacunkowa kwota dodatku* 1800 zł TAK – pełna kwota ok. 1900–2000 zł 2500 zł TAK – pełna kwota ok. 1900–2000 zł 2900 zł TAK – pełna kwota ok. 1900–2000 zł 3000 zł TAK – pomniejszona ok. 1800 zł 3200 zł TAK – pomniejszona ok. 1600 zł 3500 zł TAK – mocno obniżona ok. 1300 zł 3800 zł TAK – symboliczna ok. 1000 zł 4700 zł NIE brak wypłaty

*Kwoty orientacyjne – ostateczna wysokość 14 emerytury zależy od wskaźnika waloryzacji obowiązującego w marcu 2026 roku.

Kto dokładnie straci 14 emeryturę w 2026 roku

Nie wszyscy emeryci i renciści otrzymają w 2026 roku 14 emeryturę. Z obowiązujących przepisów jasno wynika, że prawo do tego dodatku zależy od wysokości świadczenia, statusu wypłaty w ZUS oraz rodzaju pobieranego świadczenia. Część seniorów zostanie wyłączona z wypłat całkowicie, nawet jeśli na co dzień otrzymuje emeryturę lub rentę. Poniżej wyjaśniamy, które grupy nie dostaną czternastki i z jakiego powodu ZUS nie wypłaci im dodatkowych pieniędzy.

Seniorzy z emeryturą powyżej limitu

Osoby, których emerytura lub renta znacznie przekracza próg 2900 zł brutto, w 2026 roku nie otrzymają 14. emerytury.

Choć mechanizm złotówka za złotówkę pozwala jeszcze na częściową wypłatę, to w praktyce przy wyższych świadczeniach dodatek zostaje wyzerowany.

Osoby z zawieszonym prawem do świadczenia

Czternastka nie przysługuje również seniorom, którzy:

mają zawieszoną emeryturę lub rentę ,

przekraczają limity dorabiania,

nie mają prawa do świadczenia w miesiącu wypłaty dodatku.

Jeżeli ZUS nie wypłaca emerytury lub renty, nie wypłaci także 14. emerytury.

Świadczeniobiorcy wyłączeni z programu

14 emerytura nie obejmuje wszystkich świadczeń wypłacanych przez ZUS. Bez prawa do czternastki pozostaną m.in. osoby pobierające:

świadczenie przedemerytalne,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

samodzielną rentę socjalną (bez emerytury),

inne świadczenia, które nie są emeryturą ani rentą w rozumieniu ustawy.

14 emerytura w 2026 roku: nie każdy senior ją zobaczy

Choć 14 emerytura w 2026 roku trafi do milionów emerytów i rencistów, coraz większa grupa seniorów zostanie bez dodatkowych pieniędzy. Decydujące znaczenie ma przede wszystkim wysokość świadczenia brutto, ale także status wypłaty w ZUS i rodzaj pobieranego świadczenia. Przekroczenie limitu 2900 zł brutto, zawieszenie emerytury lub renta nieobjęta ustawą wystarczą, by czternastka w ogóle nie została wypłacona.

Oznacza to, że wielu seniorów dowie się o braku 14. emerytury dopiero w momencie jesiennej wypłaty, gdy na konto wpłynie jedynie standardowa emerytura. Dlatego w 2026 roku warto wcześniej sprawdzić swoją sytuację w ZUS i nie zakładać automatycznie, że dodatkowe świadczenie trafi do każdego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym w 2023 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. 2023 poz. 1354)