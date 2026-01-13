Szokujące kary obowiązują od 2026 roku: nawet 30 000 zł grzywny za palenie tytoniu w niewłaściwych miejscach, czy wypalanie traw

2 stycznia 2026 r. weszły w życie znaczące zmiany w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, które radykalnie zaostrzają odpowiedzialność za zachowania mogące powodować pożary lub zagrażać bezpieczeństwu — w tym za palenie tytoniu w niedozwolonych miejscach czy wypalanie traw. To największa zmiana w prawie wykroczeń w tym obszarze od lat, która może dotknąć każdego z nas.

rozwiń >

Nowe przepisy – nowa rzeczywistość

W opublikowanej nowelizacji ustawodawca postawił na surowsze sankcje dla osób, które narażają zdrowie, mienie lub środowisko na niebezpieczeństwo. Chodzi o uchylanie się od zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez:

- wypalanie traw, suchych roślin i nieużytków,

- rozpalanie ognia lub grilla w miejscach, gdzie jest to zabronione,

- palenie papierosów poza miejscami wyznaczonymi do palenia,

- czy inne formy nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

REKLAMA

REKLAMA

Surowe kary – aż do 30 000 zł!

Najbardziej medialnym elementem zmian są nowe, znacznie wyższe grzywny:

- do 30 000 zł grzywny w przypadku poważniejszych naruszeń,

- do 5 000 zł mandatu karnego za mniej drastyczne wykroczenia.



To oznacza koniec pobłażliwości za drobne przewinienia typu palenie poza strefą czy wypalanie ściółki — teraz takie czyny mogą kosztować naprawdę dużo.

Nie tylko pieniądze – również ograniczenie wolności

Nowelizacja przewiduje też możliwość orzekania wobec sprawców kary ograniczenia wolności (np. prac społecznych). Dotychczasowe żarty z wypalania traw lub palenia “gdzie popadnie” mogą więc zostać ukarane nie tylko finansowo, ale także realnym ograniczeniem czasu wolnego.

Cel zmian – bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Choć osoby dotknięte nowymi przepisami mogą czuć się zaskoczone, ustawodawcy tłumaczą, że celem jest:

- ograniczenie ryzyka pożarów na terenach miejskich i wiejskich,

- ochrona życia i zdrowia ludzi,

- zmniejszenie szkód dla środowiska naturalnego,

- odciążenie służb ratowniczych.



Pożary traw są częstą przyczyną wielkich strat — jedno zapomniane ognisko czy chwila nieuwagi mogą zniszczyć hektary terenów zielonych. Nowe prawo ma zapobiegać takim tragediom.

REKLAMA

Co konkretnie się zmieniło?

Wypalanie traw i suchych roślin: Już nie tylko celowe podpalenie, ale także każdy sposób niekontrolowanego użycia ognia, który stwarza zagrożenie, będzie traktowany jako wykroczenie podlegające wysokim karom.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Palenie poza miejscami wyznaczonymi: Standardowe palenie papierosów na przystanku, w parku czy przy polu może teraz zostać uznane za wykroczenie — jeśli nastąpi w miejscu, które nie jest wyznaczone do palenia.

Nieostrożne obchodzenie się z ogniem: Rozpalanie ogniska czy grilla w lesie, łące lub na niebezpiecznej nawierzchni stanie się poważnym wykroczeniem, nawet jeśli nie doszło do pożaru.

Nowe kary od 2 stycznia 2026 r. – co się zmienia? Podsumowanie

Nowe prawo to realny koniec pobłażliwości dla osób, które lekceważą ryzyko pożarowe lub świadomie narażają otoczenie na niebezpieczeństwo.

Grzywna sięgająca 30 000 zł oraz możliwość ograniczenia wolności to ostrzeżenie, że roztropność przy obchodzeniu się z ogniem i dbałość o bezpieczeństwo to dziś obowiązek każdego z nas.

Palenie papierosów poza miejscami wyznaczonymi czy wypalanie traw — to już nie tylko “zły zwyczaj”, ale poważne wykroczenie z realnymi konsekwencjami.

Zachowanie Stan prawny od 2.01.2026 r. Możliwe konsekwencje Palenie tytoniu poza wyznaczonymi miejscami Traktowane jako wykroczenie stwarzające zagrożenie pożarowe Mandat do 5 000 zł lub grzywna do 30 000 zł Wypalanie traw, suchych roślin, nieużytków Surowo penalizowane, niezależnie od skali zdarzenia Grzywna do 30 000 zł , możliwe ograniczenie wolności Rozpalanie ognia w miejscach niedozwolonych Uznawane za zagrożenie dla życia, mienia lub środowiska Wysoka grzywna lub kara ograniczenia wolności Nieostrożne obchodzenie się z ogniem Odpowiedzialność nawet bez faktycznego pożaru Mandat, grzywna albo kara wolnościowa Stwarzanie zagrożenia pożarowego w inny sposób Każde działanie zwiększające ryzyko pożaru Do 30 000 zł grzywny

Jakie kary przewidują nowe przepisy?