215 zł miesięcznie. Tyle w 2026 roku wynosi zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie, które dla setek tysięcy seniorów i osób z niepełnosprawnościami jest często jedynym stałym wsparciem z systemu pomocy społecznej. Kwota nie zmienia się od lat, mimo rosnących cen leków, opieki i usług medycznych. Sprawdzamy, komu dokładnie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, kiedy MOPS go wypłaci i dlaczego w 2026 roku nadal nie będzie podwyżki.

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny i kto go wypłaca?

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno z podstawowych świadczeń rodzinnych, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów opieki nad osobą niesamodzielną. Nie jest to świadczenie z ZUS, lecz forma pomocy społecznej wypłacana przez MOPS lub GOPS właściwy dla miejsca zamieszkania.

Zasiłek pielęgnacyjny nie zależy od dochodu. Nie ma znaczenia, czy osoba uprawniona otrzymuje emeryturę minimalną, wyższą emeryturę czy inne świadczenia. Choć nie z wszystkimi można go łączyć.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

W 2026 roku kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. To dokładnie ta sama stawka, która obowiązuje od 1 listopada 2019 roku. Od tego czasu nie przeprowadzono żadnej waloryzacji, mimo że inflacja i koszty życia wzrosły znacząco.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Pełna lista

Ustawa wskazuje konkretne grupy, które mają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego:

Seniorzy po 75. roku życia: To największa grupa beneficjentów. Seniorzy nie muszą mieć orzeczenia o niepełnosprawności, wystarczy ukończenie 75 lat.

Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 lat): Świadczenie przysługuje niezależnie od rodzaju schorzenia, jeśli orzeczenie potwierdza niepełnosprawność.

Osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności: Bez dodatkowych warunków wiekowych.

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: tylko jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia. To warunek, o którym wiele osób dowiaduje się dopiero po odmowie z MOPS.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Mimo że nie ma kryteriów dochodowych, istnieją inne warunki do spełnienia. Nie można pobierać zasiłku pielęgnacyjnego, jeśli dana osoba ma już inne, podobne świadczenie. Najczęstsze wyłączenia to:

dodatek pielęgnacyjny z ZUS lub KRUS ,

zasiłek pielęgnacyjny wypłacany za granicą (koordynacja unijna),

pobyt w domu pomocy społecznej , jeśli jest on w całości finansowany ze środków publicznych.

Oznacza to, że wiele osób musi wybrać jedno świadczenie, nawet jeśli potrzeby opiekuńcze są bardzo duże. Oznacza to ograniczenie pomocy co najmniej o kilkaset złotych miesięcznie.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek można złożyć na trzy sposoby, osobiście w MOPS lub GOPS, online przez portal Emp@tia lub ePUAP, oraz przez pełnomocnika, np. członka rodziny. Do wniosku należy dołączyć:

dokument tożsamości,

orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli wymagane),

numer konta bankowego,

w przypadku dzieci – akt urodzenia.

Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 30 dni, a wypłata następuje co miesiąc.

Dlaczego zasiłek nie został podwyższony w 2026 roku?

Choć przepisy przewidują okresową weryfikację świadczeń rodzinnych, nie oznacza to automatycznej waloryzacji. Według szacunków resortu rodziny podniesienie zasiłku pielęgnacyjnego nawet o 100 zł oznaczałoby koszt ponad miliarda złotych rocznie dla budżetu państwa. Dlatego w 2026 roku rząd zdecydował się utrzymać kwotę bez zmian, a kolejna formalna weryfikacja ma nastąpić dopiero w 2027 roku.

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie wskazywał, że brak waloryzacji prowadzi do realnego zubożenia osób niesamodzielnych, ale jak dotąd nie przełożyło się to na zmianę przepisów.

Inne formy wsparcia obok zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny rzadko wystarcza na realne koszty opieki. Dlatego wiele osób łączy go z innymi formami pomocy, m.in.:

dodatek pielęgnacyjny z ZUS/KRUS – ok. 348 zł miesięcznie,

świadczenie wspierające dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami,

świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów dzieci,

dofinansowania z PFRON do sprzętu i rehabilitacji,

usługi opiekuńcze i asystenckie z gminy.

Warto pytać w MOPS nie tylko o jedno świadczenie, ale o pełny pakiet możliwego wsparcia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie rozwiązuje problemów osób niesamodzielnych. Jednak w wielu domach to właśnie te 215 zł decyduje o zakupie leków, opłaceniu opieki albo rehabilitacji. Dlatego warto wiedzieć, komu przysługuje i jak go uzyskać.