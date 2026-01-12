REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci

Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 stycznia 2026, 21:58
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci
Rachunki w 2026 r. Nawet +2000 zł za wodę, prąd i śmieci
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Nawet 2 tys. zł rocznie, o tyle mogą wzrosnąć koszty życia w 2026 roku, choć wielu Polaków nie zauważy żadnej jednej dużej podwyżki. Rachunki rosną po cichu: kilka złotych więcej za konto w banku, kilkanaście za media, droższe ubezpieczenie, wyższe opłaty mieszkaniowe. Osobno wyglądają niegroźnie. Razem potrafią mocno uderzyć w domowy budżet. Sprawdzamy, gdzie pieniądze uciekają najczęściej i dlaczego tak łatwo to przeoczyć.

rozwiń >

Koszty życia w Polsce rosną nie tylko przez inflację czy droższe zakupy. Od kilkunastu miesięcy dziesiątki drobnych opłat rosną po cichu: banki zmieniają cenniki, samorządy podnoszą opłaty za wywóz śmieci i wodę, a dostawcy mediów i usług cyfrowych podnoszą abonamenty. Efekt kumulacji takich zmian widać dopiero na wyciągu z konta. Poniżej przedstawiamy konkretne przykłady i kwoty, które pokazują, o ile dokładnie rosną poszczególne rachunki i jakie to ma przełożenie na domowy budżet.

REKLAMA

REKLAMA

Banki: darmowe konto już nie do końca darmowe

Banki w Polsce coraz częściej modyfikują taryfy prowizji i opłat. Najgłośniejsze zmiany zapowiedział w grudniu 2025 r. BNP Paribas. Choć bank wprowadził promocję "Konto za 0 zł" bez warunków do końca lutego 2026 r., to równocześnie podniósł opłaty za karty debetowe i niektóre operacje. W marcu 2026 r. na przykład wypłata gotówki w sieci Euronet lub innych bankomatach w Polsce i za granicą w strefie euro będzie kosztować 10 zł zamiast 7 zł.

Banki tłumaczą podwyżki rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu i inflacją. Eksperci przypominają, że wielu Polaków płaci opłaty mikro opłaty nie dlatego, że cenniki są niejasne, lecz dlatego, że nie spełniają warunków zwolnienia (np. liczba transakcji kartą czy wpływów). Warto więc dokładnie sprawdzić regulamin swojego konta i ewentualnie przenieść rachunek tam, gdzie można uniknąć opłat.

Wywóz śmieci i opłaty mieszkaniowe: kilkanaście złotych więcej co miesiąc

Samorządy tłumaczą podwyżki rosnącymi cenami paliw, energii i wymogami recyklingu. W styczniu 2026 r. w wielu gminach wprowadzono nowe stawki za odbiór odpadów. W Warszawie opłata za wywóz śmieci w zabudowie wielorodzinnej wzrosła do 85 zł miesięcznie, a właściciele domów jednorodzinnych płacą 107 zł. W Jaworznie stawka wynosi 51 zł, a w Jeleniej Górze 53 zł od osoby.

REKLAMA

Oprócz opłat za śmieci rosną też rachunki spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych: wyższe zaliczki na wodę, centralne ogrzewanie czy fundusz remontowy. Choć w każdej miejscowości stawki są inne, większość wspólnot podnosi opłaty o kilka–kilkanaście procent, tłumacząc to wzrostem cen energii i usług.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Woda i ścieki: niewielkie groszowe podwyżki, ale liczą się kubiki

Ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków ustalają lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe. W Gliwicach od 11 stycznia 2026 r. zacznie obowiązywać trzeci etap zatwierdzonej wcześniej taryfy. Cena 1 m³ wody wzrośnie o 12 groszy,  z 6,10 zł do 6,22 zł, a odprowadzanie ścieków zdrożeje o 18 groszy,  z 8,41 zł do 8,59 zł. Łącznie, stawka za wodę i ścieki wyniesie 14,81 zł za 1 m³, czyli o 30 groszy więcej niż dotychczas.

Inne miasta wprowadzają podobne zmiany: np. w części warszawskich spółdzielni stawka za wodę i ścieki wzrosła w 2026 r. do 14,90 zł/m³ (5,90 zł za wodę i 9,00 zł za ścieki), a w niektórych gminach opłaty są jeszcze wyższe. Choć podwyżki wody mierzy się w groszach, przy dużym zużyciu to kolejna pozycja zwiększająca koszty utrzymania.

Energia elektryczna i gaz: niższa cena kilowatogodziny, ale wyższa dystrybucja

Po zakończeniu rządowych tarcz osłonowych, od 1 stycznia 2026 r., zaczęły obowiązywać nowe taryfy dla energii elektrycznej. Choć cena samej energii czynnej w taryfie G11 pozostaje względnie stabilna, wyraźnie rosną koszty dystrybucji.

Urząd Regulacji Energetyki szacuje, że stawki dystrybucyjne wzrosły średnio o 9,36 proc., czyli o około 28 zł za 1 MWh w porównaniu z 2025 r. Podwyżka jest tłumaczona koniecznością modernizacji i utrzymania sieci energetycznej.

Przy rocznym zużyciu energii na poziomie 6000 kWh (czyli 500 kWh miesięcznie, typowe dla 4-osobowej rodziny) i cenie energii czynnej na poziomie ok. 1,0–1,21 zł za kWh, koszt samej energii wynosi około 500–550 zł miesięcznie i pozostaje zbliżony do poziomu z 2025 roku.

Jednocześnie opłata dystrybucyjna rośnie z ok. 82 zł do ok. 88 zł miesięcznie, co oznacza, że rachunek za prąd wzrasta mimo niezmienionej ceny energii czynnej. W skali roku daje to ok. 70–75 zł dodatkowych kosztów, bez zwiększania zużycia energii.

Do tego dochodzą podatki, VAT i akcyza od energii elektrycznej wzrosną z 39 zł do 41 zł miesięcznie. Eksperci podkreślają, że przeciętna rodzina płacąca dotąd 550 zł miesięcznie za prąd w 2025 r. od 2026 r. zobaczy rachunek rzędu 570 zł. Co daje dodatkowe 240 zł rocznie.

W przypadku gazu ziemnego zmiany będą mniej dotkliwe: taryfa dystrybucyjna na 2026 r. jest niższa o 1,7 proc., a cena samego paliwa pozostanie zamrożona co najmniej do 30 czerwca 2026 r., co  może to nawet oznaczać niewielkie obniżki w miesięcznych rachunkach.

Internet, telefon i streaming: drożej za dane i filmy

Coraz więcej operatorów komórkowych wprowadza tzw. klauzule inflacyjne, pozwalające dostosowywać abonamenty do inflacji. Według portalu Telko.in w marcu 2025 r. średnia opłata za abonament komórkowy w Polsce wzrosła do 44,33 zł, podczas gdy jeszcze w lipcu 2024 r. wynosiła 41,89 zł. Wzrost o 2,44 zł wydaje się niewielki, ale w praktyce grosz do grosza oznacza wyższy rachunek.

Podwyżki widać u największych operatorów: T‑Mobile podniósł średnią cenę abonamentu z 60 zł do 65 zł, Play z 73 zł do 76 zł, a Orange z 66,25 zł do 70 zł. Plus w tym samym czasie utrzymał średnią cenę (55,60 zł w 2024 r. i 55,67 zł w 2025 r.). Do rachunku trzeba doliczyć brak zgody na telemarketing, czy też za papierową fakturę. To może podnieść abonament o 10 zł miesięcznie, o czym wielu klientów dowiaduje się dopiero po podwyżce.

Serwisy streamingowe

Podstawowy plan Netflix kosztuje 33 zł miesięcznie, standardowy 49 zł, a premium 67 zł. Za dodatkowe urządzenie do planu Standard trzeba zapłacić 13 zł. Rok wcześniej te same plany kosztowały 29 zł, 43 zł i 60 zł, to wzrost o 4 – 7 zł dla każdego pakietu. 

Inne serwisy streamingowe również modyfikują cenniki. Disney+ i HBO Max wprowadziły w 2025 r. wyższe stawki w pakietach bez reklam (odpowiednio 39,99 zł i 34,99 zł) oraz tańsze wersje z reklamami. Użytkownicy, którzy wcześniej korzystali z rocznych promocji, po zakończeniu umowy często zauważają skok opłaty o kilka–kilkanaście złotych.

Ubezpieczenia: drożej za obowiązkowe OC

Raport Rankomat.pl pokazuje, że po kilku latach względnego spokoju rynek ubezpieczeń komunikacyjnych wrócił do wzrostów. Średnia cena polisy OC w 2025 r. wyniosła 679 zł, czyli o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Ceny różnią się w zależności od regionu: kierowcy w Gdańsku płacili średnio 911 zł, a w Opolu 644 zł. Najdrożej jest dla młodych,  18‑letni kierowcy płacili nawet 2688 zł, podczas gdy 60‑latkowie około 579 zł.

Ubezpieczyciele wskazują, że podwyżki wynikają ze wzrostu kosztów likwidacji szkód i rosnących cen usług warsztatowych. Prognozy na 2026 r. mówią o dalszym wzroście stawek, choć skala podwyżki ma być mniejsza niż w latach 2023–2024. Kierowcy mogą ograniczyć koszty, porównując oferty i korzystając z dodatkowych zniżek (np. za bezszkodową jazdę czy posiadanie konta w banku współpracującym z ubezpieczycielem).

Ile to wszystko kosztuje

Po zsumowaniu wszystkich drobnych zmian w opłatach okazuje się, że czteroosobowa rodzina może zapłacić w 2026 roku od około 1500 do nawet ponad 2000 zł więcej rocznie, mimo że nie zmienia stylu życia ani poziomu zużycia mediów.

Największy udział w tym wzroście mają wyższe opłaty za wywóz śmieci, mieszkanie, usługi bankowe oraz abonamenty, które rosną stopniowo i często niezauważalnie. To właśnie dlatego wielu Polaków odczuwa wzrost kosztów, choć żadna pojedyncza podwyżka nie wygląda na drastyczną.

Szacunkowy rozkład tych "cichych podwyżek" w skali roku wygląda następująco:

Kategoria opłat

Dodatkowy koszt miesięczny

Dodatkowy koszt roczny

Wywóz śmieci

35–50 zł

400–600 zł

Opłaty mieszkaniowe (woda, CO, fundusz)

20–30 zł

240–360 zł

Energia elektryczna (dystrybucja + podatki)

ok. 8 zł

ok. 100 zł

Usługi bankowe (konto, karta, bankomaty)

6–10 zł

80–120 zł

Internet i telefon

15–20 zł

180–240 zł

Serwisy streamingowe

ok. 15 zł

ok. 180 zł

Ubezpieczenie OC

ok. 50-100 zł

Łącznie (szacunek)

~100–135 zł

~1500–2000 zł

Takie zestawienie pozwala zobaczyć, że największe obciążenie nie wynika z jednego rachunku, lecz z kumulacji wielu drobnych opłat, które z miesiąca na miesiąc stają się nową normą w domowym budżecie.

Jak odzyskać kontrolę nad domowym budżetem w 2026 roku

Ciche podwyżki mają jedną wspólną cechę,  nie rzucają się w oczy. Kilka złotych więcej tu, kilkanaście tam, droższa faktura raz na rok. Problem zaczyna się wtedy, gdy wszystkie te zmiany nakładają się na siebie i stają się nową normą. Dlatego w 2026 roku rozwiązaniem nie będzie szukanie jednej "dużej oszczędności", lecz regularne sprawdzanie drobnych opłat, które często umykają uwadze.

Eksperci finansowi zwracają uwagę, że realne oszczędności można znaleźć przede wszystkim w usługach odnawianych automatycznie: kontach bankowych, abonamentach, polisach czy umowach na internet i telefon. W wielu przypadkach wystarczy spełnić warunki zwolnienia z opłat, zmienić pakiet lub porównać oferty konkurencji, by ograniczyć część kosztów, bez rezygnowania z wygody.

Warto też pamiętać, że najdroższe są rachunki, których nie kontrolujemy. Samorządowe opłaty, media czy usługi cyfrowe rzadko spadają, ale ich wzrost nie zawsze musi oznaczać brak wyboru. Świadome decyzje, regularny przegląd wydatków i reagowanie na zmiany w cennikach mogą sprawić, że nawet w roku pełnym podwyżek domowy budżet pozostanie pod kontrolą.

Powiązane
Już ponad milion osób dostaje 215 zł co miesiąc z MOPS. Kto może dostać zasiłek pielęgnacyjny 2026 i czy potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności?
Już ponad milion osób dostaje 215 zł co miesiąc z MOPS. Kto może dostać zasiłek pielęgnacyjny 2026 i czy potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności?
10 800 zł bez ZUS na kwartał dla emeryta, rencisty, bezrobotnego i pracującego. Korzystne zmiany od 1 stycznia 2026
10 800 zł bez ZUS na kwartał dla emeryta, rencisty, bezrobotnego i pracującego. Korzystne zmiany od 1 stycznia 2026
800+ od lutego 2026. Nowe zasady, kontrole ZUS i możliwa starta świadczenia dla dużej grupy uprawnionych
800+ od lutego 2026. Nowe zasady, kontrole ZUS i możliwa starta świadczenia dla dużej grupy uprawnionych
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci
12 sty 2026

Nawet 2 tys. zł rocznie, o tyle mogą wzrosnąć koszty życia w 2026 roku, choć wielu Polaków nie zauważy żadnej jednej dużej podwyżki. Rachunki rosną po cichu: kilka złotych więcej za konto w banku, kilkanaście za media, droższe ubezpieczenie, wyższe opłaty mieszkaniowe. Osobno wyglądają niegroźnie. Razem potrafią mocno uderzyć w domowy budżet. Sprawdzamy, gdzie pieniądze uciekają najczęściej i dlaczego tak łatwo to przeoczyć.
Już w kwietniu będzie można spokojnie wyjść po chleb. Wiadomo, kiedy dokładnie wejdzie w życie reforma L4
12 sty 2026

O reformie L4 mówi się od dawna. Jednak na stosowanie zmienionych przepisów trzeba będzie jeszcze poczekać. Ustawa nowelizująca została opublikowana i wiadomo już od kiedy zaczną obowiązywać jej regulacje.
Rewolucja w zwolnieniach lekarskich. Kontrolerzy sprawdzą dowód, a ty możesz pracować na L4 - ZUS oficjalnie wyjaśnia w komunikacie ostatnie poważne zmiany
12 sty 2026

Koniec z chaosem wokół zwolnień lekarskich. ZUS wydał właśnie oficjalny komunikat, w którym wyjaśnia nowe przepisy i prostuje przekłamania. Kontroler sprawdzi ci dowód, ale za to będziesz mógł legalnie pracować u jednego pracodawcy, mając L4 od drugiego. Wyjaśniamy, co zmienia się już teraz, a na co trzeba poczekać do 2027 roku.
Zasiłek celowy z MOPS bez kryterium dochodowego
12 sty 2026

Koszty pogrzebu mogą przekroczyć wysokość zasiłku pogrzebowego. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie z pomocy społecznej zasiłku celowego. Świadczenie to można także uzyskać na pokrycie kosztów pochówku osoby, po której nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

REKLAMA

Niektórym komornik zabierze całą trzynastkę. Przepisy mówią jasno, ile można z niej potrącić, ale nie zawsze obowiązują ograniczenia
12 sty 2026

Pracownicy sfery budżetowej czekają na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Niektórzy jednak nie będą mieli okazji się nim cieszyć. Dlaczego wobec różnych osób obowiązują różne zasady i niektórzy będą musieli pogodzić się z tym, że stracą trzynastkę?
Obowiązkowy KSeF 2026: Czekasz na 1 kwietnia? Błąd! Musisz być gotowy już 1 lutego, by odebrać fakturę
12 sty 2026

Choć obowiązek wystawiania e-faktur dla większości firm wchodzi w życie dopiero w kwietniu 2026 roku, przedsiębiorcy mają znacznie mniej czasu na przygotowanie operacyjne. Realny sprawdzian nastąpi już 1 lutego 2026 r. – to data, która może sparaliżować obieg dokumentów w podmiotach, które zlekceważą wcześniejsze wdrożenie systemu.
Ponad połowa firm ocenia swoją sytuację finansową pozytywnie. Oto sektory z największym optymizmem
12 sty 2026

W grudniu 2025 r. ponad połowa przedsiębiorstw oceniła swoją sytuację finansową jako dobrą lub bardzo dobrą - wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Zdaniem 43 proc. przedsiębiorstw ich kondycja w 2026 r. będzie dobra lub bardzo dobra.
Jak połączyć systemy ERP z obiegiem dokumentów w praktyce? Przewodnik dla działów finansowo-księgowych
12 sty 2026

Działy księgowości i finansów od lat pracują pod presją: rosnąca liczba dokumentów, coraz bardziej złożone przepisy, nadchodzący KSeF, a do tego konieczność codziennej kontroli setek transakcji. W takiej rzeczywistości firmy oczekują szybkości, bezpieczeństwa i pełnej zgodności danych. Tego nie zapewni już ani sam ERP, ani prosty obieg dokumentów. Dopiero spójna integracja tych dwóch światów pozwala pracować stabilnie i bez błędów. W praktyce oznacza to, że wdrożenie obiegu dokumentów finansowych zawsze wymaga połączenia z ERP. To dzięki temu księgowość może realnie przyspieszyć procesy, wyeliminować ręczne korekty i zyskać pełną kontrolę nad danymi.

REKLAMA

Wysokie koszty pracy główną barierą dla firm w 2025 r. GUS wskazuje sektory najbardziej dotknięte problemem
12 sty 2026

Wysokie koszty zatrudnienia były w 2025 r. najczęściej wskazywaną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej – wynika z badania koniunktury gospodarczej opublikowanego w poniedziałek przez GUS. Problem ten szczególnie dotyczył przedsiębiorstw z sektora budownictwa, zakwaterowania i gastronomii.
Już ponad milion osób dostaje 215 zł co miesiąc z MOPS. Kto może dostać zasiłek pielęgnacyjny 2026 i czy potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności?
12 sty 2026

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno z nielicznych świadczeń, które przysługuje bez względu na dochód i jest wypłacane co miesiąc w stałej wysokości. W 2026 roku otrzymuje go już ponad milion osób, ale wciąż wiele uprawnionych nie składa wniosku, bo nie zna zasad albo błędnie zakłada, że potrzebny jest określony stopień niepełnosprawności. Sprawdzamy, komu dokładnie należy się 215,84 zł, kiedy wypłaca je MOPS, a kiedy ZUS, oraz w jakich przypadkach orzeczenie jest konieczne, a w jakich nie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA