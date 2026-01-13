Wyższa trzynasta i czternasta emerytura dla seniorów. Jeden wniosek w ZUS może zwiększyć wypłaty nawet o 570 zł

Dzięki waloryzacji minimalnej emerytury, w 2026 roku wzrosną kwoty 13. i 14. świadczenia. Co więcej, emeryci mogą zwiększyć swoje wypłaty "netto" o około 570 zł, jeśli złożą w ZUS wniosek EPD-21. Pozwala to na szybsze otrzymanie pieniędzy bez konieczności oczekiwania na roczne rozliczenie z urzędem skarbowym. Oto szczegóły.

Zasady działania formularza EPD-21 oraz prawo seniorów do kwoty wolnej od podatku

Wbrew pojawiającym się niekiedy opiniom, formularz EPD-21 nie stanowi nowej ani tajnej ulgi podatkowej, lecz jest narzędziem pozwalającym seniorom na skorzystanie z praw przysługujących im od lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje jednoznacznie, że złożenie tego oświadczenia nakłada na organ rentowy obowiązek zaprzestania pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Mechanizm ten funkcjonuje do momentu, w którym łączna suma wypłaconych świadczeń w danym roku kalendarzowym nie przekroczy progu 30 000 zł, odpowiadającego kwocie wolnej od podatku. Kluczowym aspektem jest tutaj zrozumienie, że wniosek ten nie zwiększa kwoty emerytury brutto, a jedynie zmienia sposób zarządzania płatnościami na rzecz fiskusa. Zamiast czekać na zwrot nadpłaconego podatku do kolejnego roku, seniorzy otrzymują wyższe kwoty netto bezpośrednio do portfela w trakcie roku budżetowego.

Mechanizm kumulacji zysków z waloryzacji oraz wniosku EPD-21 w 2026 roku

Prognozowany na 2026 rok wzrost wypłat z tytułu trzynastej i czternastej emerytury, sięgający nawet 570 zł, nie wynika z jednego źródła, lecz jest efektem nałożenia się na siebie dwóch niezależnych procesów finansowych. Pierwszym z nich jest coroczna waloryzacja świadczeń, która podnosi emeryturę minimalną, a co za tym idzie, zwiększa ustawową wysokość dodatkowych gratyfikacji rocznych. Przy założeniu wskaźnika waloryzacji na poziomie 4,88 procent, sama wartość brutto tych świadczeń wzrośnie o ponad 90 zł na każdym z nich. Drugim elementem składowym jest rezygnacja z poboru zaliczek na PIT dzięki złożeniu formularza EPD-21. Dopiero połączenie wyższego świadczenia bazowego z brakiem potrąceń podatkowych pozwala osiągnąć maksymalny wymiar korzyści finansowej, który w najbardziej optymistycznym scenariuszu oscyluje wokół kwoty 567 zł w skali roku.

Grupy uprawnione do maksymalnych korzyści z dodatkowych świadczeń emerytalnych

Osiągnięcie pełnej kwoty prognozowanego zysku jest możliwe tylko dla specyficznej grupy beneficjentów, którzy spełniają szereg restrykcyjnych warunków. Największe benefity odnotują osoby pobierające trzynastą emeryturę oraz czternastą emeryturę w jej pełnej wysokości, co oznacza, że ich standardowe świadczenie miesięczne nie może przekraczać progu, powyżej którego stosowana jest zasada złotówka za złotówkę. Dodatkowo kluczowe jest, aby całkowity roczny przychód emeryta, wliczając w to wszystkie dodatki, nie przekroczył limitu 30 000 zł. Jeśli senior posiada inne źródła dochodu, na przykład z tytułu pracy zarobkowej lub najmu, które powodują przekroczenie tego progu, realna korzyść z EPD-21 będzie odpowiednio mniejsza lub wręcz nieodczuwalna w ostatecznym rozliczeniu rocznym.

Wyliczenia finansowe i prognozy wzrostu świadczeń netto po waloryzacji

Szczegółowa analiza finansowa, oparta na przewidywanym wskaźniku waloryzacji, pozwala oszacować realny przyrost gotówki u seniorów. Sama waloryzacja o 4,88 procent sprawia, że każda z dodatkowych emerytur wzrośnie o około 91,69 zł brutto, co po odliczeniu obowiązkowej składki zdrowotnej daje realny wzrost o około 83 zł netto na jednym świadczeniu. W przypadku otrzymania obu dodatków senior zyskuje więc około 167 zł wyłącznie dzięki mechanizmowi waloryzacyjnemu. Pozostała część kwoty, czyli około 400 zł, wynika bezpośrednio z braku poboru zaliczki na podatek dochodowy w miesiącach, w których wypłacane są te dodatkowe środki. Należy jednak pamiętać, że są to wartości szacunkowe, a ostateczne kwoty będą zależeć od faktycznego wskaźnika inflacji i wzrostu płac, który zostanie ogłoszony przez odpowiednie organy państwowe.

Procedura składania wniosku EPD-21 oraz ryzyko związane z niedopłatą podatku

Proces składania oświadczenia EPD-21 został uproszczony i może być zrealizowany zarówno drogą tradycyjną, jak i elektroniczną poprzez platformę PUE/eZUS. Seniorzy decydujący się na drogę online muszą zalogować się do systemu, wybrać odpowiedni formularz i złożyć deklarację dotyczącą nieprzekroczenia limitu dochodów. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, ponieważ EPD-21 nie jest zwolnieniem z podatku, a jedynie przesunięciem momentu jego płatności. Osoby dorabiające do emerytury lub pobierające świadczenia z kilku źródeł mogą nieświadomie doprowadzić do sytuacji, w której ich łączny dochód przekroczy 30 000 zł. W takim przypadku, mimo wyższych wypłat w trakcie roku, podczas składania zeznania rocznego pojawi się konieczność uregulowania niedopłaty podatku w urzędzie skarbowym, co może być znacznym obciążeniem dla domowego budżetu.

EPD-21 - zysk z emerytur 2026

Aby bezpiecznie złożyć oświadczenie EPD-21 i uniknąć konieczności dopłaty podatku w przyszłym roku, warto najpierw zweryfikować sumę dotychczas wypłaconych świadczeń oraz prognozowane dochody na pozostałe miesiące. Można to zrobić samodzielnie, korzystając z portalu PUE ZUS (eZUS), co pozwoli Ci precyzyjnie ocenić, czy zmieścisz się w ustawowym limicie 30 000 zł.

Instrukcja weryfikacji dochodów w portalu PUE ZUS (eZUS)

Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do portalu za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu. Po wejściu do systemu upewnij się, że w prawym górnym rogu wybrana jest rola Świadczeniobiorca. Następnie w menu po lewej stronie odszukaj zakładkę Moje świadczenia, gdzie znajduje się szczegółowa historia wszystkich wypłat dokonanych przez ZUS w danym roku kalendarzowym. Należy tam zsumować kwoty brutto wypłaconych już emerytur miesięcznych oraz doliczyć do nich planowane wypłaty do końca roku oraz prognozowaną trzynastą i czternastą emeryturę. Pamiętaj, że limit 30 000 zł dotyczy przychodu brutto, więc to właśnie te wartości muszą być brane pod uwagę podczas obliczeń. Jeśli suma wszystkich tych składników zbliża się do granicy limitu, a posiadasz jeszcze inne źródła dochodu, bezpieczniej może być zrezygnować ze składania EPD-21.

Procedura wypełniania i wysyłki formularza EPD-21 online

Jeśli po analizie finansowej uznasz, że Twoje dochody nie przekroczą limitu, możesz przejść do wypełnienia samego wniosku bezpośrednio w systemie. W tym celu w panelu ogólnym wybierz zakładkę Usługi, a następnie z listy dostępnych formularzy wyszukaj EPD-21, czyli Oświadczenie o niestosowaniu kwoty zmniejszającej podatek. System automatycznie uzupełni Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko oraz numer PESEL, więc Twoim zadaniem będzie jedynie zaznaczenie odpowiedniego pola oświadczającego, że Twoje roczne dochody zmieszczą się w kwocie wolnej od podatku. Po sprawdzeniu poprawności danych, dokument należy podpisać za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego i wysłać do ZUS. Decyzja o zmianie sposobu naliczania zaliczek powinna zostać uwzględniona przy najbliższym możliwym terminie wypłaty świadczenia, o czym zostaniesz poinformowany komunikatem w skrzynce odbiorczej portalu.