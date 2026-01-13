REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS w 2026 roku. Jakie świadczenia, dodatki i ulgi Ci przysługują

Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS w 2026 roku. Jakie świadczenia, dodatki i ulgi Ci przysługują

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 stycznia 2026, 09:53
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS w 2026 roku. Jakie świadczenia, dodatki i ulgi Ci przysługują
Masz orzeczenie? W 2026 roku ZUS może wypłacać Ci nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? W 2026 roku ZUS może wypłacać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie w formie rent, dodatków i nowych świadczeń. Zmieniają się zasady, rosną kwoty i poszerza się krąg uprawnionych. Wyjaśniamy krok po kroku, co Ci się należy i jak nie przegapić pieniędzy.

rozwiń >

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca szereg świadczeń osobom z niepełnosprawnościami, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów zdrowotnych i formalnych. Chodzi m.in. o renty z tytułu niezdolności do pracy, dodatki pielęgnacyjne, świadczenie wspierające, świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych, a także świadczenia rehabilitacyjne i rentę socjalną. 

REKLAMA

REKLAMA

Prawo do tych form wsparcia nie wynika automatycznie z samego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lecz z decyzji wydawanych przez lekarzy orzeczników ZUS. W praktyce jednak posiadanie orzeczenia znacząco ułatwia dostęp do świadczeń i stanowi podstawę do ubiegania się o pomoc finansową. Oto jaką pomoc możesz otrzymać jako osoba niepełnosprawna z ZUS w 2026 roku.

Świadczenie wspierające – większe grono uprawnionych

Świadczenie wspierające to miesięczna wypłata dla dorosłych wymagających stałej pomocy. Jest uzależnione od liczby punktów przyznanych w decyzji WZON, która określa poziom potrzeby wsparcia. Do tej pory świadczenie otrzymywały osoby z wynikiem co najmniej 78 pkt. Od 1 stycznia 2026 r. program obejmie również osoby, które uzyskają 70–77 pkt. O wysokości świadczenia decyduje przedział punktowy, a podstawą wyliczeń jest renta socjalna (1 878,91 zł od marca 2025 r., w marcu 2026 r. ma zostać zwaloryzowana o ok. 4,9%).

Poziom potrzeby wsparcia (punkty)

Procent renty socjalnej

Szacunkowa miesięczna kwota w 2026 r.

Uwagi

95–100 pkt

220 %

ok. 4 300–4 350 zł

najwyższy poziom wsparcia

90–94 pkt

180 %

ok. 3 480 zł

85–89 pkt

120 %

ok. 2 320 zł

80–84 pkt

80 %

ok. 1 550 zł

78–79 pkt

60 %

ok. 1 160 zł

grupa objęta od 2025 r.

70–77 pkt

40 %

ok. 770 zł

nowa grupa od 2026 r.

Świadczenie wypłacane jest co miesiąc i nie wymaga rezygnacji z pracy. Wniosek składa się elektronicznie, najpierw trzeba uzyskać decyzję WZON (ocena punktowa), a następnie złożyć wniosek do ZUS przez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Świadczenie nie podlega podatkowi ani egzekucji komorniczej.

REKLAMA

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom, które utraciły możliwość wykonywania zawodu z powodu choroby lub urazu. W 2025 r. minimalna renta całkowita wynosiła 1 878,91 zł brutto, a częściowa 1 409,18 zł. Z prognoz wynika, że po marcowej waloryzacji o ok. 4,88% w 2026 r. kwoty te wzrosną do około 1 970 zł (całkowita) i 1 478 zł (częściowa). 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aby otrzymać rentę, trzeba uzyskać orzeczenie lekarza ZUS o niezdolności do pracy oraz spełnić wymagania dotyczące stażu ubezpieczeniowego. Samo orzeczenie PZON może służyć jako dowód medyczny, ale nie zastępuje decyzji ZUS.

Dodatek pielęgnacyjny (dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty)

Osoby, które ukończyły 75 lat lub które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, otrzymują dodatek pielęgnacyjny. Jest on wypłacany razem z emeryturą lub rentą, bez konieczności składania osobnego wniosku. W marcu 2025 r. dodatek wynosił 348,22 zł, a po waloryzacji w 2026 r. wzrośnie do ok. 364,59 zł. Dodatek jest zwolniony z podatku i nie podlega zajęciom komorniczym.

Świadczenie uzupełniające "500+ dla niesamodzielnych"

Świadczenie uzupełniające otrzymują dorośli, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji i mają niskie dochody. Od marca 2025 r. próg dochodowy wynosi 2 552,39 zł brutto, a w 2026 r. wzrośnie do 2 583 zł brutto. Jeżeli suma wszystkich świadczeń (emerytura, renta, dodatek pielęgnacyjny) nie przekracza tego limitu, można otrzymać do 500 zł miesięcznie. Zasada "złotówka za złotówkę" oznacza, że świadczenie maleje o tyle, o ile przekroczony jest próg dochodowy. Dodatek jest nieopodatkowany i wolny od zajęć egzekucyjnych.

Renta socjalna i dodatek dopełniający

Renta socjalna przysługuje osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy, a niezdolność powstała przed ukończeniem 18 lat lub w trakcie nauki. Od 1 marca 2025 r. jej wysokość wynosi 1 878,91 zł brutto, natomiast w marcu 2026 r. kwota ta zostanie zwaloryzowana (prognozowana podwyżka ok. 4,9%).

Nowością od 2025 r. jest dodatek dopełniający, który wyrównuje łączną kwotę renty socjalnej i rodzinnej do 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Oznacza to, że suma świadczeń nie może przekroczyć ok. 5 343 zł. Jeśli próg ten zostanie przekroczony, ZUS proporcjonalnie zmniejsza zarówno rentę, jak i dodatek. Jednocześnie renta socjalna nie może spaść poniżej 10% minimalnej renty (ok. 178 zł), co chroni najniższe świadczenia.

Świadczenie rehabilitacyjne

Jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego osoba nadal wymaga leczenia, ZUS może przyznać jej świadczenie rehabilitacyjne na okres do 12 miesięcy. Wysokość świadczenia wynosi 90% podstawy wymiaru przez pierwsze trzy miesiące, 75% w kolejnych miesiącach, a 100% w okresie ciąży. Świadczenie to ma umożliwić powrót do pracy po chorobie i jest przyznawane na wniosek złożony co najmniej sześć tygodni przed końcem zasiłku chorobowego.

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów

Rodzice lub opiekunowie osób z niepełnosprawnościami otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, które w 2026 r. wynosi 3 386 zł miesięcznie. Kwota ta rośnie wraz z podwyżką płacy minimalnej; świadczenie jest wyższe od zasiłku pielęgnacyjnego i nie zależy od dochodu. Od 2024 r. opiekun może jednocześnie pracować bez utraty świadczenia, co jest znaczącą zmianą w porównaniu z poprzednimi regulacjami. Chyba że otrzymywał takie świadczenie przed 2024 rokiem.

Refundacja składek ZUS dla przedsiębiorców z niepełnosprawnością

Przedsiębiorcy z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą odzyskać część składek ZUS. Fundusz PFRON refunduje obowiązkowe składki emerytalne i rentowe w zależności od stopnia niepełnosprawności: 100% refundacji dla osób ze znacznym stopniem, 60% dla stopnia umiarkowanego oraz 30% dla stopnia lekkiego. Wniosek składa się za pomocą systemu SODiR.

Jak złożyć wniosek o świadczenia?

W 2026 r. ZUS zachęca do elektronicznego składania wniosków, np. o świadczenie wspierające, rentę czy dodatki. Wystarczy zalogować się na PUE ZUS, portal Emp@tia lub skorzystać z bankowości elektronicznej. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze konta w PUE, ZUS automatycznie utworzy profil na podstawie danych z wniosku.

Podstawa prawna

Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Powiązane
Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci
Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I i 12-C
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I i 12-C
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – jak wpływają na świadczenia w 2026 roku?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – jak wpływają na świadczenia w 2026 roku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Samorządy popierają wprowadzenie nowej opłaty. Kto i od kiedy zapłaci opłatę turystyczną? Czy wakacje 2026 będą już droższe?
13 sty 2026

Czy już w te wakacje zapłacimy opłatę turystyczną? Toczą się prace nad projektem ustawy wprowadzającej zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Samorządy popierają kierunek zmian, ale mają też pewne zastrzeżenia.
Lekki stopień niepełnosprawności 2026. Jakie prawa i ulgi przysługują
13 sty 2026

Co w 2026 r. daje orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności? Czy można ubiegać się o zasiłki z pomocy społecznej? Na jakie dofinansowanie z PFRON może liczyć pracownik? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.
Małe ciepłownie walczą o przetrwanie - przybywa kar za CO2
13 sty 2026

Unijny system handlu emisjami pęka w najsłabszych ogniwach, to głównie małe ciepłownie – pisze we wtorkowym wydaniu „Rzeczpospolita”.
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS w 2026 roku. Jakie świadczenia, dodatki i ulgi Ci przysługują
13 sty 2026

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? W 2026 roku ZUS może wypłacać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie w formie rent, dodatków i nowych świadczeń. Zmieniają się zasady, rosną kwoty i poszerza się krąg uprawnionych. Wyjaśniamy krok po kroku, co Ci się należy i jak nie przegapić pieniędzy.

REKLAMA

Zmiany w zwolnieniach lekarskich: Co czeka pracowników? ZUS wyjaśnia
13 sty 2026

Nowe zasady kontroli L4 wejdą w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia ustawy. ZUS wyjaśnia, że część przepisów, w tym możliwość pracy u jednego pracodawcy podczas zwolnienia w innej firmie, zacznie obowiązywać dopiero w 2027 roku.
Polacy zmieniają źródła ciepła. Węgiel i drewno coraz rzadziej wybierane do ogrzewania domów
13 sty 2026

W ciągu ostatniej dekady, od 2015 do 2024 roku, liczba gospodarstw domowych ogrzewających domy energią elektryczną, w tym pompami ciepła, podwoiła się, podczas gdy odsetek tych używających węgla lub drewna spadł o ponad połowę – wynika z danych GUS.
Pomimo obniżek stóp, popyt na mieszkania wciąż poniżej oczekiwań [RAPORT]
13 sty 2026

Sześć obniżek stóp procentowych w 2025 r. nie poprawiło dostępności kredytów na tyle, by istotnie zwiększyć popyt na nowe mieszkania - wynika z raportu portalu RynekPierwotny.pl. W efekcie w niektórych metropoliach oferta na rynku deweloperskim jest rekordowo duża.
Powraca temat pomiaru prędkości. Czy straże miejskie odzyskają fotoradary i będą używały ich dla poprawy bezpieczeństwa?
13 sty 2026

Po serii tragicznych w skutkach wypadków spowodowanych przez kierowców poruszających się z prędkością znacząco przekraczającą tę dopuszczalną, powrócił temat prawa straży miejskich do korzystania z urządzeń pomiarowych. Czy samorządy odzyskają odebrania im przed laty uprawnienia i wykorzystają je dla poprawy bezpieczeństwa?

REKLAMA

Rynek budowlany na fali wzrostu: szanse i wyzwania, które czekają branżę
13 sty 2026

Wartość rynku budowlanego, napędzana inwestycjami w transformację energetyczną oraz infrastrukturę, ma przekroczyć w tym roku 400 mld zł - wynika z raportu przygotowanego przez firmę BauWatch. Eksperci zauważają także rosnącą rolę cyfryzacji w branży budowlanej, która zyskuje na znaczeniu.
2026: Nowy Rok - nowy Ty? Sukces postanowień noworocznych pracowników zależy również od pracodawcy
13 sty 2026

2026: Nowy Rok - nowy Ty? Sukces postanowień noworocznych pracowników zależy również od pracodawcy. Badania Johna C. Norcrossa z Uniwersytetu w Scranton wskazują, że ok. ¾ osób nadal utrzymuje swoje postanowienia po 1 tygodniu, 64 proc. – po jednym miesiącu, a po 6 miesiącach około 46 proc. osób nadal trzyma się swoich celów. W realizacji postanowień dietetycznych pomóc mogą pracodawcy, którzy wciąż zbyt rzadko mają świadomość swojego wpływu na zdrowie pracowników.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA