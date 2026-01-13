Masz orzeczenie? W 2026 roku ZUS może wypłacać Ci nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? W 2026 roku ZUS może wypłacać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie w formie rent, dodatków i nowych świadczeń. Zmieniają się zasady, rosną kwoty i poszerza się krąg uprawnionych. Wyjaśniamy krok po kroku, co Ci się należy i jak nie przegapić pieniędzy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca szereg świadczeń osobom z niepełnosprawnościami, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów zdrowotnych i formalnych. Chodzi m.in. o renty z tytułu niezdolności do pracy, dodatki pielęgnacyjne, świadczenie wspierające, świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych, a także świadczenia rehabilitacyjne i rentę socjalną.

Prawo do tych form wsparcia nie wynika automatycznie z samego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lecz z decyzji wydawanych przez lekarzy orzeczników ZUS. W praktyce jednak posiadanie orzeczenia znacząco ułatwia dostęp do świadczeń i stanowi podstawę do ubiegania się o pomoc finansową. Oto jaką pomoc możesz otrzymać jako osoba niepełnosprawna z ZUS w 2026 roku.

Świadczenie wspierające – większe grono uprawnionych

Świadczenie wspierające to miesięczna wypłata dla dorosłych wymagających stałej pomocy. Jest uzależnione od liczby punktów przyznanych w decyzji WZON, która określa poziom potrzeby wsparcia. Do tej pory świadczenie otrzymywały osoby z wynikiem co najmniej 78 pkt. Od 1 stycznia 2026 r. program obejmie również osoby, które uzyskają 70–77 pkt. O wysokości świadczenia decyduje przedział punktowy, a podstawą wyliczeń jest renta socjalna (1 878,91 zł od marca 2025 r., w marcu 2026 r. ma zostać zwaloryzowana o ok. 4,9%).

Poziom potrzeby wsparcia (punkty) Procent renty socjalnej Szacunkowa miesięczna kwota w 2026 r. Uwagi 95–100 pkt 220 % ok. 4 300–4 350 zł najwyższy poziom wsparcia 90–94 pkt 180 % ok. 3 480 zł 85–89 pkt 120 % ok. 2 320 zł 80–84 pkt 80 % ok. 1 550 zł 78–79 pkt 60 % ok. 1 160 zł grupa objęta od 2025 r. 70–77 pkt 40 % ok. 770 zł nowa grupa od 2026 r.

Świadczenie wypłacane jest co miesiąc i nie wymaga rezygnacji z pracy. Wniosek składa się elektronicznie, najpierw trzeba uzyskać decyzję WZON (ocena punktowa), a następnie złożyć wniosek do ZUS przez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Świadczenie nie podlega podatkowi ani egzekucji komorniczej.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom, które utraciły możliwość wykonywania zawodu z powodu choroby lub urazu. W 2025 r. minimalna renta całkowita wynosiła 1 878,91 zł brutto, a częściowa 1 409,18 zł. Z prognoz wynika, że po marcowej waloryzacji o ok. 4,88% w 2026 r. kwoty te wzrosną do około 1 970 zł (całkowita) i 1 478 zł (częściowa).

Aby otrzymać rentę, trzeba uzyskać orzeczenie lekarza ZUS o niezdolności do pracy oraz spełnić wymagania dotyczące stażu ubezpieczeniowego. Samo orzeczenie PZON może służyć jako dowód medyczny, ale nie zastępuje decyzji ZUS.

Osoby, które ukończyły 75 lat lub które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, otrzymują dodatek pielęgnacyjny. Jest on wypłacany razem z emeryturą lub rentą, bez konieczności składania osobnego wniosku. W marcu 2025 r. dodatek wynosił 348,22 zł, a po waloryzacji w 2026 r. wzrośnie do ok. 364,59 zł. Dodatek jest zwolniony z podatku i nie podlega zajęciom komorniczym.

Świadczenie uzupełniające "500+ dla niesamodzielnych"

Świadczenie uzupełniające otrzymują dorośli, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji i mają niskie dochody. Od marca 2025 r. próg dochodowy wynosi 2 552,39 zł brutto, a w 2026 r. wzrośnie do 2 583 zł brutto. Jeżeli suma wszystkich świadczeń (emerytura, renta, dodatek pielęgnacyjny) nie przekracza tego limitu, można otrzymać do 500 zł miesięcznie. Zasada "złotówka za złotówkę" oznacza, że świadczenie maleje o tyle, o ile przekroczony jest próg dochodowy. Dodatek jest nieopodatkowany i wolny od zajęć egzekucyjnych.

Renta socjalna przysługuje osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy, a niezdolność powstała przed ukończeniem 18 lat lub w trakcie nauki. Od 1 marca 2025 r. jej wysokość wynosi 1 878,91 zł brutto, natomiast w marcu 2026 r. kwota ta zostanie zwaloryzowana (prognozowana podwyżka ok. 4,9%).

Nowością od 2025 r. jest dodatek dopełniający, który wyrównuje łączną kwotę renty socjalnej i rodzinnej do 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Oznacza to, że suma świadczeń nie może przekroczyć ok. 5 343 zł. Jeśli próg ten zostanie przekroczony, ZUS proporcjonalnie zmniejsza zarówno rentę, jak i dodatek. Jednocześnie renta socjalna nie może spaść poniżej 10% minimalnej renty (ok. 178 zł), co chroni najniższe świadczenia.

Świadczenie rehabilitacyjne

Jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego osoba nadal wymaga leczenia, ZUS może przyznać jej świadczenie rehabilitacyjne na okres do 12 miesięcy. Wysokość świadczenia wynosi 90% podstawy wymiaru przez pierwsze trzy miesiące, 75% w kolejnych miesiącach, a 100% w okresie ciąży. Świadczenie to ma umożliwić powrót do pracy po chorobie i jest przyznawane na wniosek złożony co najmniej sześć tygodni przed końcem zasiłku chorobowego.

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów

Rodzice lub opiekunowie osób z niepełnosprawnościami otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, które w 2026 r. wynosi 3 386 zł miesięcznie. Kwota ta rośnie wraz z podwyżką płacy minimalnej; świadczenie jest wyższe od zasiłku pielęgnacyjnego i nie zależy od dochodu. Od 2024 r. opiekun może jednocześnie pracować bez utraty świadczenia, co jest znaczącą zmianą w porównaniu z poprzednimi regulacjami. Chyba że otrzymywał takie świadczenie przed 2024 rokiem.

Refundacja składek ZUS dla przedsiębiorców z niepełnosprawnością

Przedsiębiorcy z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą odzyskać część składek ZUS. Fundusz PFRON refunduje obowiązkowe składki emerytalne i rentowe w zależności od stopnia niepełnosprawności: 100% refundacji dla osób ze znacznym stopniem, 60% dla stopnia umiarkowanego oraz 30% dla stopnia lekkiego. Wniosek składa się za pomocą systemu SODiR.

Jak złożyć wniosek o świadczenia?

W 2026 r. ZUS zachęca do elektronicznego składania wniosków, np. o świadczenie wspierające, rentę czy dodatki. Wystarczy zalogować się na PUE ZUS, portal Emp@tia lub skorzystać z bankowości elektronicznej. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze konta w PUE, ZUS automatycznie utworzy profil na podstawie danych z wniosku.

Podstawa prawna

Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności