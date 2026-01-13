Ten specjalny dodatek do emerytury w wysokości 273 zł miesięcznie wypłacany jest do 15. dnia każdego miesiąca. Nie zależy od dochodu ani wysokości emerytury, jednak wielu seniorów nie wie o jego istnieniu. Co zrobić, żeby dostać ten dodatek i komu się należy?

Sytuacja finansowa emerytów jest często nie do pozazdroszczenia. Rosnące koszty opłat za gaz i prąd, wysokie ceny w sklepach i wydatki na leki sprawiają, że z emerytury nie zostaje już nic lub zostaje niewiele. Część emerytów pracuje więc nawet wtedy, gdy osiągnęli już wiek emerytalny, oczywiście jeśli zdrowie na to pozwala.

REKLAMA

REKLAMA

Nie wszyscy wiedzą o istnieniu dodatków do emerytury, które mogą znacząco wpłynąć na podniesienie uzyskiwanych świadczeń.

273 zł miesięcznie dodatku do emerytury

Ten dodatek emerytalny, choć nie ma charakteru powszechnego, gdy już zostanie przyznany, jest wypłacany do końca życia. Obecnie jest to 273 zł miesięcznie, kwota podlega corocznej waloryzacji.

Mowa o świadczeniu ratowniczym, które przyznaje się po osiągnięciu wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet). Świadczenie wypłacane jest co miesiąc, z reguły do 15. dnia każdego miesiąca. Wciąż jednak wielu seniorów nie wie, że może wnioskować o świadczenie ratownicze. Sam proces może wydawać się skomplikowany, ponieważ fakt udziału w akcjach ratowniczych muszą potwierdzić 3 osoby.

REKLAMA

Świadczenie ratownicze – który emeryt je otrzyma?

Samo świadczenie zostało wprowadzone w 2021 roku, jednak wciąż część emerytów uprawnionych do otrzymania tego dodatku do emerytury nie wie o tym, że im przysługuje. O specjalny dodatek do emerytury (świadczenie ratownicze) w wysokości 273 zł miesięcznie mogą ubiegać się emeryci, którzy pracowali jako ratownicy górscy lub strażacy ochotnicy. Koniecznym warunkiem jest udokumentowanie udziału w akcjach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

kobiety: minimum 20 lat,

mężczyźni: minimum 25 lat.

Ważne Co ważne, przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie trzeba zachowywać ciągłości wysługi lat: istotna jest suma lat.

Od marca dodatki do emerytury w górę

Kwota 273 zł świadczenia ratowniczego obowiązuje do końca lutego 2026 roku. Od 1 marca, zgodnie z waloryzacją emerytur, także ten dodatek emerytalny wzrośnie.

Bardzo możliwe, że w tym roku także ci, którzy pobierają świadczenia w najniższej wysokości będą usatysfakcjonowani, bo prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy dotyczącej waloryzacji emerytur. „Godna emerytura” ma gwarantować wzrost najniższych świadczeń o co najmniej 150 zł. Obecnie waloryzacja procentowa nie jest specjalnie korzystna dla tych, którzy dostają najniższą emeryturę.

Być może kwota 273 zł nie robi wrażenia, jednak rocznie (do czasu kolejnej waloryzacji) daje to dodatkowe 3276 zł w portfelu.

Co zrobić, aby otrzymać dodatkowe pieniądze?

Świadczenie ratownicze nie jest przyznawane z urzędu, to dlatego wielu emerytów nie pobiera dodatku. By otrzymać świadczenie ratownicze należy złożyć wniosek. Do wniosku należy załączyć pisemne oświadczenia 3 świadków potwierdzające bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (chyba, że PSP dysponuje danymi potwierdzającymi bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych). Jeden ze świadków w okresie czynnego ratownictwa musiał pełnić funkcję publiczną lub być zatrudniony w urzędzie administracji samorządowej.

Wniosek składa się do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie ratownicze wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Na wskazany we wniosku numer konta pieniądze powinny wpłynąć do 15. dnia miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym świadczenie zostało przyznane.

Świadczenie ratownicze przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów, nie ma znaczenia wysokość emerytury.

Przez „czynne uczestnictwo” w akcjach ratowniczych rozumie się udział w co najmniej jednej akcji ratowniczej w roku kalendarzowym.