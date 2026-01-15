REKLAMA

Nowy program "Rodzice 4 plus" zastąpi świadczenie "Mama 4 plus"? Czy i kiedy wystartują nowe wypłaty, które zakładają, że rodzice będą otrzymywać ponad 3700 zł miesięcznie?

Nowy program "Rodzice 4 plus" zastąpi świadczenie "Mama 4 plus"? Czy i kiedy wystartują nowe wypłaty, które zakładają, że rodzice będą otrzymywać ponad 3700 zł miesięcznie?

15 stycznia 2026, 09:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka
Nowy program "Rodzice 4 plus" zastąpi świadczenie "Mama 4 plus"? Czy i kiedy wystartują nowe wypłaty, które zakładają, że rodzice będą otrzymywać ponad 3700 zł miesięcznie?
Piotr Swat
Shutterstock

Możliwe, że wkrótce rodzice będą mogli liczyć na realne wsparcie finansowe w wysokości 3757 zł miesięcznie. Nowy program "Rodzice 4 plus" ma na celu nie tylko pomoc domowym budżetom, ale przede wszystkim wyrównanie dotychczasowych szans i docenienie trudu wychowania dzieci. Oto szczegóły.

Nadchodzi rewolucja w świadczeniach dla rodzin wielodzietnych?

Rząd intensywnie pracuje nad nowymi regulacjami, które zakładają wprowadzenie rewolucyjnych zasad wypłat przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po raz pierwszy w historii świadczenia mają być przyznawane na równych zasadach obu rodzicom, co oznacza, że ojcowie przestaną być traktowani przez system jako beneficjenci "zastępczy". Jeśli zapowiadany projekt legislacyjny zostanie ostatecznie przyjęty, łączna kwota wsparcia dla obojga rodziców przekroczy barierę 3757 zł miesięcznie, co stanowi wzrost nakładów na rzecz osób, które poświęciły się wychowaniu licznego potomstwa.

Program "Rodzice 4 plus" jako odpowiedź na dyskryminację ojców

Nowa inicjatywa, roboczo nazywana programem "Rodzice 4 plus", ma zastąpić dotychczasowe rozwiązanie znane jako "Mama 4+", które od momentu powstania budziło sporo kontrowersji ze względu na pomijanie roli mężczyzn. Do tej pory matki, które ze względu na opiekę nad co najmniej czwórką dzieci nie zdołały wypracować minimalnej emerytury, otrzymywały świadczenie w wysokości 1878,91 zł. Ojcowie mogli ubiegać się o te środki jedynie w dramatycznych okolicznościach, takich jak śmierć matki lub porzucenie przez nią rodziny. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, reagując na liczne interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich, uznało te przepisy za niesprawiedliwe i dyskryminujące. Reforma ma na celu zrównanie praw obu płci, uznając, że trud wychowania wielodzietnej rodziny jest wspólnym wysiłkiem wymagającym identycznego docenienia przez państwo.

Wyższe kwoty i nowe zasady wypłat świadczeń przez ZUS

Najważniejszą innowacją w przygotowywanym programie jest fakt, że świadczenie w pełnej wysokości będzie przysługiwało każdemu rodzicowi z osobna. Oznacza to, że zarówno matka, jak i ojciec spełniający wymogi ustawowe otrzymają po 1878,91 zł, co w skali całego gospodarstwa domowego daje imponującą sumę 3757,82 zł miesięcznie. Taka konstrukcja przepisów ma być realnym wzmocnieniem budżetów seniorów, którzy w przeszłości rezygnowali z pracy zawodowej na rzecz opieki nad dziećmi. Rząd podkreśla, że zmiana ta wynika z obserwacji ewolucji modelu rodziny, w którym ojcowie coraz częściej i aktywniej angażują się w codzienne obowiązki wychowawcze, co powinno znajdować odzwierciedlenie w systemie ubezpieczeń społecznych.

Kryteria przyznawania pieniędzy dla rodziców seniorów

Mimo rozszerzenia grupy beneficjentów, główne zasady dotyczące uprawnień pozostaną zbliżone do dotychczasowych. Świadczenie będzie dedykowane osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Kluczowym warunkiem pozostaje wychowanie przynajmniej czworga dzieci, przy czym prawo uwzględnia nie tylko dzieci biologiczne, ale również adoptowane oraz te wychowywane w ramach rodzin zastępczych. Dodatkowo wnioskodawcy muszą spełnić wymóg rezydencji, mieszkając w Polsce przez co najmniej dekadę po ukończeniu 16. roku życia. Aby otrzymać pieniądze, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku w ZUS lub KRUS, ponieważ wsparcie nie będzie przyznawane automatycznie.

Społeczne znaczenie reformy i termin wejścia w życie programu "Rodzice 4 plus"

Wprowadzenie programu "Rodzice 4 plus" postrzegane jest jako ważny gest symboliczny, który koryguje wieloletnie zaniedbania systemowe wobec ojców. To oficjalne potwierdzenie, że rola rodzicielska jest wartością społeczną niezależną od płci. Choć obecnie projekt znajduje się w fazie opracowań legislacyjnych i jego ostateczna forma zostanie doprecyzowana w najbliższych miesiącach, determinacja resortu rodziny sugeruje, że nowe przepisy wejdą w życie w niedalekiej przyszłości. Dla tysięcy polskich rodzin będzie to moment sprawiedliwości dziejowej oraz szansa na godniejszą jesień życia dzięki stabilnemu wsparciu finansowemu od państwa.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

