Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Osoby po 75. roku życia mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Wniosek nie będzie potrzebny

Osoby po 75. roku życia mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Wniosek nie będzie potrzebny

13 stycznia 2026, 15:05
[Data aktualizacji 14 stycznia 2026, 09:31]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS pieniądze gotówka
Osoby po 75. roku życia mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Wniosek nie będzie potrzebny
Osoby posiadające ustalone prawo do świadczeń emerytalno-rentowych mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe w postaci dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie to jest dedykowane konkretnym grupom świadczeniobiorców, którzy ze względu na stan zdrowia lub zaawansowany wiek wymagają wsparcia. Oto szczegóły.

Warunki uprawniające do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego z ZUS

Głównymi adresatami dodatku pielęgnacyjnego z ZUS są osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, a także wszyscy seniorzy, którzy przekroczyli 75. rok życia. Warto zweryfikować swoją sytuację prawną i zdrowotną, aby ustalić, czy spełnia się kryteria niezbędne do otrzymania tych dodatkowych funduszy.

Formalności i procedura wnioskowania o dodatek pielęgnacyjny

Proces ubiegania się o dodatek pielęgnacyjny zależy od podstawy, na której ma zostać przyznany. Jeśli przesłanką jest stan zdrowia, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku wraz z orzeczeniem lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS potwierdzającym niezdolność do samodzielnego funkcjonowania. Kluczowym dokumentem w tym procesie jest zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, które musi wypełnić lekarz prowadzący leczenie. Istotne jest zachowanie terminów, ponieważ takie zaświadczenie powinno zostać wystawione maksymalnie na miesiąc przed datą przedłożenia wniosku w urzędzie. Formularze dostępne są na oficjalnym portalu internetowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Automatyczne przyznanie dodatku pielęgnacyjnego po ukończeniu 75 lat

Ustawodawca przewidział uproszczoną procedurę dla osób starszych, dzięki której nie muszą one dopełniać żadnych formalności po osiągnięciu określonego wieku. Po ukończeniu 75. roku życia dodatek pielęgnacyjny zostaje przyznany automatycznie z urzędu. W takim przypadku emeryt nie jest zobligowany do przedkładania zaświadczeń lekarskich ani składania osobnych wniosków, a pieniądze są wypłacane regularnie wraz z przysługującą emeryturą. Jest to rozwiązanie mające na celu odciążenie seniorów od wizyt w urzędach i ułatwienie im dostępu do należnych świadczeń.

Ograniczenia i wykluczenia w wypłacie dodatku pielęgnacyjnego

Istnieją specyficzne okoliczności, które uniemożliwiają pobieranie dodatku pielęgnacyjnego mimo spełnienia kryteriów wieku lub zdrowia. Świadczenie to nie przysługuje osobom, które przebywają w placówkach takich jak zakłady opiekuńczo-lecznicze lub pielęgnacyjno-opiekuńcze przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w skali miesiąca. Należy również pamiętać o zakazie łączenia dodatku pielęgnacyjnego z ZUS z zasiłkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przez organy gminne, takie jak urząd miasta czy ośrodek pomocy społecznej. W sytuacji, gdy ZUS przyzna dodatek, osoba pobierająca wcześniej zasiłek od wójta lub burmistrza musi niezwłocznie poinformować ten organ o zmianie statusu, aby uniknąć nieuprawnionego pobierania dwóch zbieżnych świadczeń.

Kwota dodatku pielęgnacyjnego i zasady jego waloryzacji

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego nie jest stała i podlega systematycznym zmianom. Kwota ta jest corocznie podwyższana w ramach mechanizmu waloryzacji, co pozwala na dostosowanie jej realnej wartości do zmieniających się warunków ekonomicznych. Podwyższenie kwoty następuje w tym samym terminie, w którym przeprowadzana jest waloryzacja zasadniczej emerytury lub renty. Podstawą prawną regulującą te zasady jest Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ustawa o świadczeniach rodzinnych, które precyzują zarówno warunki nabycia prawa do wsparcia, jak i zasady jego finansowania.

Ile obecnie wynosi dodatek pielęgnacyjny? Kwota 2026

Aktualnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,23 zł, a po marcowej waloryzacji wzrośnie do około 365 zł miesięcznie.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

