Czy można ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z KRUS? Ile wynosi? Jakie warunki trzeba spełnić?

Czy rolnicy mogą otrzymać wcześniejszą emeryturę z KRUS? Okazuje się, że w ostatnich latach przepisy w tej sprawie się zmieniły. Czy w ogóle obecnie może otrzymać wcześniejszą emeryturę z KRUS? Oto szczegóły.

Wcześniejsza emerytura z KRUS

Wcześniejsza emerytura to świadczenie, które przysługuje niektórym grupom zawodowym przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Dotyczy przede wszystkim osób, które wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, np. górnikom, nauczycielom czy służbom mundurowych. A co z rolnikami?

Dla kogo wcześniejsza emerytura z KRUS?

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie wiescirolnicze.pl, wcześniejsza emerytura z KRUS przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

Wiek : Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat, a mężczyźni 65 lat.

: Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat, a mężczyźni 65 lat. Okres ubezpieczenia: Należy podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS przez co najmniej 25 lat.

Co ważne, od emerytów nie wymaga się zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego. Ponadto ustawa przewiduje również możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę rolniczą. Przysługuje ona rolnikom, którzy:

osiągnęli wiek 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn,

podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,

zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej.

Przepis ten stosuje się jednak wyłącznie wobec rolników, którzy spełnili wszystkie powyższe warunki do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Wcześniejsza emerytura z KRUS - czy i komu przysługuje?

Okazuje się, że w teorii rolnicy mają prawo do wcześniejszej emerytury. W praktyce jednak sytuacja wygląda nieco inaczej. W związku z tym, że warunki wymagane do uzyskania wcześniejszej emerytury należało spełnić przed końcem 2017 roku, przepis jest już nieaktualny.

Jak wyjaśniła portalowi wiescirolnicze.pl rzecznika prasowa KRUS, Elżbieta Oppenauer - Ostatnie emerytury rolnicze potocznie zwane wcześniejszymi Kasa wypłaciła w 2022 r. (…) Obecnie Kasa nie przyznaje i nie wypłaca żadnych emerytur wcześniejszych.

W 2017 roku powszechny wiek emerytalny został obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Emerytura rolnicza przysługuje dopiero po jego osiągnięciu.

Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy zamiast wcześniejszej emerytury z KRUS

Okazuje się, że osoby w wieku przedemerytalnym, które ze względu na stan zdrowia nie są zdolne do wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, mogą ubiegać się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy. Jak podaje portal, taka renta rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi lub domownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: