Mój Prąd 6.0: decyzje w ciągu miesiąca. Wypłaty dotacji już nawet w 3 dni

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o postępach w szóstym naborze programu Mój Prąd. Trwa ocena dziesiątek tysięcy wniosków, a na konta prosumentów trafiły już setki milionów złotych.

Mój Prąd 6.0: ocena wniosków i tempo wypłat środków

„Wszystkie złożone wnioski w szóstym naborze programu Mój Prąd zostaną ocenione w ciągu najbliższego miesiąca” - podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kolejnych tygodniach wypłacone mają być dotacje do instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i magazynów ciepła.

Fundusz podkreślił w komunikacie, że na konta prosumentów-beneficjentów szóstej edycji programu Mój Prąd wypłacono już ok. 800 mln zł dofinansowania. Rekordowe finansowanie w programie Mój Prąd 6.0 zapewniono z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Rekordowy nabór i skala programu Mój Prąd

NFOŚiGW wskazał, że szósta edycja programu Mój Prąd była rekordowa pod względem wartości budżetu oraz czasu trwania naboru wniosków. Nabór trwał od 2 września 2024 r. do 12 września ub.r. Wpłynęło ponad 124 tys. wniosków o dofinansowanie w sumie na ponad 1,85 mld zł.

„Zatwierdzone dofinansowanie ma ponad 63 tys. wniosków, a 3 tys. jest obecnie w trakcie uzupełniania przez wnioskodawców. Do oceny pozostaje ok. 42 tys. wniosków złożonych w szóstym naborze programu Mój Prąd. (...) Od momentu zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie czas wypłaty środków wynosi maksymalnie 5 dni roboczych, a obecnie wypłaty realizowane są nawet w ciągu 3 dni” - podkreślono.

Fundusz zaznaczył, że pracuje nad przygotowaniem kolejnego wsparcia dla prosumentów, które wkrótce zostanie przedstawione do konsultacji. Dotychczas ze wszystkich edycji programu „Mój Prąd” (pierwszy nabór wystartował w 2019 roku) skorzystało ponad 602 tysiące beneficjentów, którym udzielono 3,6 mld zł dofinansowania.

