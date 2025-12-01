REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Niedziele handlowe 2026. Ile niedziel handlowych będzie w 2026 roku? Czy będą zmiany? Oto pełny harmonogram

Niedziele handlowe 2026. Ile niedziel handlowych będzie w 2026 roku? Czy będą zmiany? Oto pełny harmonogram

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 grudnia 2025, 13:14
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
niedziela handlowa zakupy sklep
Niedziele handlowe 2026. Czy będą zmiany? Ile niedziel handlowych w 2026 roku? Kiedy sklepy będą otwarte? Oto pełny harmonogram
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile będzie niedziel handlowych w następnym, 2026 roku? Kiedy dokładnie sklepy będą otwarte? Czy niedziel handlowych będzie więcej niż w 2025 roku? Oto szczegółowy harmonogram niedziel handlowych na 2026 rok.

rozwiń >

Niedziele handlowe 2026. Ile niedziel handlowych w 2026 roku? Kiedy sklepy będą otwarte? Oto pełny harmonogram

W 2026 roku w Polsce obowiązywały będą określone niedziele handlowe, czyli dni, w których sklepy mogą być otwarte mimo obowiązującego od 2018 roku zakazu handlu w niedziele. Organizacja tych niedziel oparta jest na przepisach prawa, które wyznaczają dokładny harmonogram dni, kiedy handel jest dozwolony, a kiedy sklepy muszą być zamknięte.

REKLAMA

REKLAMA

Niedziele handlowe w 2026 roku – kalendarz i regulacje

Zakaz handlu w niedziele w Polsce zaczął obowiązywać od 2018 roku, ograniczając liczbę dni, w które można dokonywać zakupów w dużych placówkach handlowych, takich jak supermarkety czy galerie handlowe. Mimo popularnych głosów społecznych, domagających się zniesienia tego zakazu, obecne przepisy przewidują osiem niedziel handlowych w roku 2026.

Liczba niedziel handlowych w 2026 roku

W 2026 roku będzie to dokładnie osiem niedziel, w których sklepy będą otwarte, a reszta dni pozostanie objęta zakazem.

Terminy niedziel handlowych w 2026 roku

Oto pełny kalendarz niedziel handlowych na 2026 rok:

REKLAMA

  • 25 stycznia,
  • 29 marca (przed Wielkanocą),
  • 26 kwietnia (przed majówką),
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

Najwięcej niedziel handlowych przypadnie na okres przedświąteczny, szczególnie w grudniu, co jest zgodne z tendencją zwiększenia liczby takich dni w okresie przygotowań do Bożego Narodzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Regulacje prawne dotyczące niedziel handlowych

Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, zakaz obejmuje większość placówek handlowych, a wyjątki dotyczą określonych sytuacji i rodzajów sklepów.

Wyjątki od zakazu handlu w niedzielę

W dni niedzielne zakazane jest prowadzenie działalności handlowej w dużych sklepach i galeriach handlowych. Jednak, niektóre placówki mogą być otwarte, na przykład:

  • sklepy osiedlowe do 300 m²,
  • placówki pocztowe,
  • apteki,
  • stacje benzynowe,
  • sklepy na stacjach kolejowych i lotniskach,
  • punkty gastronomiczne.

Dodatkowo, w niedzielę można prowadzić działalność w sklepach działających w formie odrębnych punktów usługowych czy gastronomicznych, o ile nie przekraczają one określonych wymagań prawnych.

Społeczne spojrzenie na niedziele handlowe

Pomimo obowiązujących przepisów, część społeczeństwa wyraża niezadowolenie i krytykuje ograniczenia w handlu niedzielnym, argumentując je m.in. wygodą i możliwością łatwiejszych zakupów. Z drugiej strony, badania wskazują, że duża grupa pracowników branży retail jest przeciwnych pracy w niedziele, uznając to za utrudnienie w życiu rodzinnym i codziennym.

Niedziele handlowe 2026 - podsumowanie

W 2026 roku Polacy będą mogli zrobić zakupy w 8 niedziel handlowych, co stanowi kontynuację ograniczeń wprowadzonych od kilku lat. Terminy te obejmują w większości miesiące, szczególnie w okresie przedświątecznym, co jest zgodne z obowiązującymi regulacjami. Mimo że temat niedziel handlowych nadal budzi kontrowersje i jest przedmiotem dyskusji politycznej, obecne przepisy nadal zakładają taką liczbę handlowych niedziel w roku.

Powiązane
Czy NBP oprócz rezerw złota utworzy rezerwę bitcoina?
Czy NBP oprócz rezerw złota utworzy rezerwę bitcoina?
Urlop regeneracyjny dla wszystkich. Aż 3 miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?
Urlop regeneracyjny dla wszystkich. Aż 3 miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?
W 2026 roku ponad 14 tys. zł za rozwiązanie umowy o pracę dla pracownika z najniższym wynagrodzeniem. Skąd ta kwota?
W 2026 roku ponad 14 tys. zł za rozwiązanie umowy o pracę dla pracownika z najniższym wynagrodzeniem. Skąd ta kwota?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Od stycznia 2026 roku łatwiej będzie dorabiać. Chodzi o limit działalności nierejestrowanej. To zmiana, która była od dawna postulowana
01 gru 2025

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną doczekały się wprowadzenia istotnych dla nich zmian. Już od stycznia 2026 roku limit przychodów uprawniający do zarobkowania w tej korzystnej formie istotnie się zmieni.
Nie masz prawa do renty rodzinnej? ZUS nie przyzna renty wdowiej. Najpierw trzeba złożyć wniosek ERR a dopiero potem ERWD
15 cze 2025

Od 1 stycznia 2025 roku można składać wnioski o tzw. rentę wdowią, która dotyczy ustalenia zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. W dniu 13 czerwca 2025 r. ZUS informował, że wpłynęło już 910,5 tysięcy wniosków o tzw. rentę wdowią. To ok. 76 procent przewidywanych formularzy, które mogą zostać złożone. Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z których jedno stanowi renta rodzinna po zmarłym małżonku. Aby móc ją pobierać, należy jednak spełnić określone warunki. ZUS informuje, że kto nie ma jeszcze przyznanej renty rodzinnej powinien złożyć wniosek na formularzu ERR jak najszybciej. Osobie bez prawa do renty rodzinnej ZUS nie przyzna renty wdowiej.
Ta ulga podatkowa przysługuje milionom Polaków. Większość nie wie, że może odliczyć nawet 840 zł
01 gru 2025

Polskie prawo podatkowe przewiduje ulgę, z której może skorzystać mnóstwo osób. Problem w tym, że wielu uprawnionych nie ma pojęcia o jej istnieniu lub nie wie, jak ją rozliczyć. Chodzi o odliczenie, które pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania nawet o 840 zł rocznie. Sprawdź, czy jesteś w gronie osób, które mogą odzyskać część zapłaconego podatku.
Staking kryptowalut a PIT – kiedy naprawdę trzeba zapłacić podatek?
30 lis 2025

Rozliczenia w przypadku walut wirtualnych to zawsze dość dyskusyjna kwestia. W ostatnim czasie Fiskus zauważalnie przyjął pewne standardy i można mieć coraz mniej wątpliwości, w jaki sposób regulować swoje zobowiązania wobec organów. Niektóre obszary nadal jednak mogą budzić pewne wątpliwości. Gdy ktoś pyta, czy od stakingu kryptowalut trzeba zapłacić PIT, chodzi mu o jedną rzecz. Jaką? Konkretnie o to, czy samo pojawienie się nagrody na portfelu jest traktowane jak przychód. W polskich realiach to naprawdę istotne, bo staking potrafi generować dziesiątki drobnych wypłat w ciągu miesiąca. Jeśli każda z nich miałaby tworzyć przychód, posiadać miałby obowiązek codziennie wyceniać tokeny, a roczne zeznanie zmieniłoby się w coś bardzo trudnego do przeliczenia i wykazania.

REKLAMA

Jak rozliczyć podatkowo prezenty świąteczne dla pracowników: VAT i CIT
01 gru 2025

Okres świąteczny to doskonała okazja, by podziękować pracownikom za ich zaangażowanie i całoroczny wysiłek. Wielu pracodawców decyduje się w tym czasie na wręczenie prezentów od klasycznych upominków po popularne bony podarunkowe. Warto jednak pamiętać, że gest wdzięczności wiąże się również z pewnymi obowiązkami podatkowymi, zwłaszcza w kontekście VAT i CIT.
4 miliony cudzoziemców ze 150 krajów teraz w Polsce. Szok kulturowy: jak przebiega proces adaptacji obcokrajowców?
01 gru 2025

Szok kulturowy to doświadczenie, które często dotyka obcokrajowców przyjeżdżających do Polski. Związany jest między innymi z różnicami w zwyczajach, języku i stylu życia. Chociaż Polska ma wiele do zaoferowania, niektóre aspekty życia w kraju mogą wydawać się zaskakujące i wymagać adaptacji.
Brakuje 800 tys. zł na start Domu dla Młodych Mam w wieku 18 i 19 lat będących w ciąży lub z małymi dziećmi
01 gru 2025

Dom dla Młodych Mam w wieku 18 i 19 lat będących w ciąży lub z małymi dziećmi nie może wystartować. Brakuje 800 tys. zł na roczne utrzymanie miejsca. Tymczasem budynek jest gotowy do zamieszkania przez pierwsze osoby.
Komisja lekarska orzekająca o niepełnosprawności 2026: Co mówić, a czego unikać, by dostać orzeczenie
01 gru 2025

Wystarczy jedno nieopatrzne zdanie, zbyt skromny opis objawów albo próba udowodnienia, że jakoś dajesz radę i tracisz orzeczenie. Razem ze świadczeniami, ulgami i realną pomocą. Po zmianach w 2025 roku komisje działają szybciej, ale też wyraźnie surowiej. A jedno źle dobrane słowo potrafi zniweczyć Twoje starania. Jeśli masz stanąć przed komisją, warto wiedzieć, co powiedzieć… i czego absolutnie nie mówić.

REKLAMA

3 tys. zł na jeden pojazd. Można już składać wnioski o dofinansowanie do wymiany tachografów
01 gru 2025

Od 1 grudnia od godz. 10:00 firmy transportowe z przewozami do państw UE mogą już składać wnioski o dofinansowanie do wymiany tachografów. Na jeden pojazd należy się kwota do 3 tys. zł. Obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy.
500 plus dla seniora od ZUS gwarantowane przy emeryturze niższej niż ta kwota. Masz taką?
01 gru 2025

Niektórzy seniorzy mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z ZUS - 500 plus dla seniora, jednak jest to uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie w wysokości niższej niż 2552,39 zł uprawnia do rozważenia przyznania specjalnego dodatku, ale nie gwarantuje jego wypłaty. Otrzymanie tych pieniędzy wymaga spełnienia jeszcze jednego, niezbędnego warunku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA