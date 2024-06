Zakupy: Polacy coraz bardziej oswajają się z luksusem, zaskakujące jaka grupa wiekowa gustuje w nim najbardziej

Luksus to nie tylko drogie samochody i brylanty. Coraz częściej utożsamiany jest z możliwością korzystania z drogich usług prywatnej służby zdrowia, w tym medycyny kosmetycznej. Ponadto bywania w ekskluzywnych hotelach ze SPA.

W obecnych czasach katalizatorem ułatwiającym zakupy luksusowych towarów i usług są cyfrowe kanały dostępu i ich dynamiczny rozwój.

Zaskakujące może być jednak, która grupa wiekowa Polaków w luksusie gustuje najbardziej i szybko staje się główną klientelą tego segmentu rynku dóbr konsumpcyjnych.

Wchodzą na rynek pracy i już chcą żyć luksusowo: zakupy

Najnowszy raport KPMG pt. Rynek dóbr luksusowych w Polsce jednoznacznie pokazuje, że coraz częściej stawiamy na jakość, wygodę oraz wartości, którymi kieruje się dana marka. Są to czynniki ważne zwłaszcza dla pokolenia Z. Właśnie ta grupa, wchodząca obecnie na rynek pracy, może odpowiadać za 30% zakupów na rynku dóbr luksusowych.

– Trend wybierania tego, co droższe, ale jednocześnie wartościowe, jest też widoczny w usługach z sektora medycznego i beauty – mówi Jakub Czarzasty, CEO LM PAY S.A., lidera w branży płatności odroczonych.

Całkowita wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrosła w 2023 roku o 12,2% r/r, osiągając 42,4 mld zł. W ciągu minionego roku Polacy wydali najwięcej na samochody (25 mld zł), usługi hotelarskie i SPA (5,8 mld zł) oraz odzież i akcesoria (3,8 mld zł).

Okazuje się, że konsumenci wybierali luksusowe marki ze względu na wiążącą się z nimi wartość dodaną: gwarantowane przez producentów niezapomniane przeżycia, obsługę na najwyższym poziomie oraz udogodnienia cyfrowe, m.in. związane z płatnościami.

Luksusowe zakupy: szybko rośnie popyt na usługi medyczne i kosmetyczne

W 2023 roku w Polsce wzrosło również zainteresowanie zabiegami medycznymi i kosmetycznymi świadczonymi przez prywatne kliniki, salony i gabinety.

– Obserwując działalność naszych klientów, widzimy, że konsumenci, mimo wyższych cen związanych z inflacją czy wzrostem kosztów energii, coraz częściej decydują się na droższe, ale bardziej jakościowe usługi – mówi Jakub Czarzasty.

– Na znaczeniu zyskały przede wszystkim zabiegi upiększające: kosmetyczne czy te z zakresu stomatologii estetycznej i chirurgii plastycznej. Jesteśmy też bardziej skłonni, by przeznaczyć pieniądze na regularne spotkania z dietetykiem lub zapewnić naszemu pupilowi profesjonalną opiekę weterynaryjną – dodaje ekspert.

Usługi premium stały się dla konsumentów ważne, ponieważ społeczeństwo coraz lepiej rozumie, jak istotne jest odpowiednie dbanie o swoje zdrowie oraz dobrostan. Znaczny udział w rozpowszechnianiu świadomości na ten temat ma pokolenie Z.

Ponadto właśnie młodzi ludzie chcą, by wybierane przez nich marki dbały o środowisko, były aktywne w sieci i korzystały z dóbr technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy webinary. Ważna jest dla nich również możliwość dogodnej formy płatności, także tej rozłożonej w czasie.

Pokolenie Z: luksus z wysokim poziomem obsługi

Pokolenie Z zwraca także szczególną uwagę na oferowaną obsługę klienta, dlatego często wybiera usługi premium, które zapewniają profesjonalną opiekę na każdym etapie interakcji z konsumentem: od rezerwacji wizyty po płatność w dogodnym terminie.

– Spośród klientów klinik, gabinetów i salonów, z którymi współpracujemy, to właśnie młodzi ludzie najczęściej korzystają z płatności odroczonych, np. opcji Care Now, Pay Later (zadbaj teraz, zapłać później) – wyjaśnia Jakub Czarzasty.

– Często wybierają również płatność w systemie ratalnym – dodaje ekspert.

Prognozy na 2024 rok wskazują na stabilny wzrost rynku dóbr luksusowych, a także, jak należy się spodziewać, usług premium.

Warto przyjrzeć się zasadom, którymi się on rządzi oraz popularnym obecnie trendom, by zgromadzić wokół siebie społeczność klientów, którzy wiedzą, że cena i jakość są ze sobą nierozerwalnie związane.

Z wieloletniego doświadczenia firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso wynika, że osoby z generacji Z (urodzone po 1995 r.) najczęściej nie spłacają rat za towary luksusowe, które kupują, mimo że ich na to nie stać. Działają impulsywnie i pod wpływem mody.

Do windykacji trafiają m.in. nieuregulowane raty za najnowsze modele smartfonów, jak iPhone, konsole do gier, np. Xbox, a nawet za same gry. Ale popularnością w tej grupie wiekowej cieszą się także hulajnogi eklektyczne, które kosztują nawet kilka tysięcy złotych.

Najmłodsi Polacy chcą żyć luksusowo, choć ich na to nie stać

Podczas rozmów z negocjatorami osoby z pokolenia Z wykazują się nie tylko brakiem znajomości zasad sprzedaży ratalnej, ale także nie mają poczucia odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania.

Dla nich liczy się „tu i teraz” i radość z zakupu. Nie myślą o konsekwencjach. Przed podpisaniem umowy nie kalkulują, czy będą w stanie spłacać raty nawet przez najbliższe dwa lata. Nie są skłonne do współpracy z negocjatorami, prezentując postawę „Nie zapłacę i już”.

– Nasi negocjatorzy tłumaczą młodym ludziom podstawowe zasady dotyczące zawierania umów na zakupy ratalne. Niestety braki w wiedzy finansowej są mocno widoczne, na co nakłada się lekceważące podejście do regulowania zobowiązań mówi Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Jak dalej wyjaśnia, „zetki” wychodzą z założenia, że „co będzie, to będzie” i nie poczuwają się do odpowiedzialności, aby wywiązać się z zawartej umowy. Dla nich ważne jest, że mają najnowszy model konsoli do gry i mogą z niego korzystać, nie czekając, aż odłożą niezbędną sumę pieniędzy.

– Negocjatorzy uświadamiają młodym ludziom, że nie wystarczy zapłacić pierwszej raty, bo umowa przewiduje roczny lub dwuletni okres spłaty.

W odpowiedzi słyszą „przecież nic się nie stanie, jak nie zapłacę”. Dlatego znaczną część rozmowy z dłużnikami negocjatorzy poświęcają na edukację finansową, bo dopiero ona daje fundament do dalszych działań – dodaje Jakub Kostecki.