Urlopy 2025: co zrobić, by nie utracić kontroli nad budżetem domowym podczas letniego wypoczynku

I choć wypoczynek pozostaje ważny, warto już na etapie planowania zastanowić się, jak rozłożyć wakacyjne wydatki, by jesienią nie odczuć ich konsekwencji w domowym budżecie.

Budżet domowy na urlopie pod kontrolą

W tym roku aż 78% badanych deklaruje, że planuje letni wypoczynek, przeznaczając na ten cel średnio 6,5 tys. zł na gospodarstwo domowe — to o ponad tysiąc złotych więcej niż rok wcześniej.

Już w ubiegłym sezonie niemal co dziesiąty Polak deklarował finansowanie wyjazdu za pomocą kredytu . Te dane pokazują nie tylko rosnące koszty wypoczynku, ale też zmianę w podejściu do jego finansowania.

Choć dla wielu sięgnięcie po pożyczkę na wakacje może wydawać się jednorazowym rozwiązaniem, w rzeczywistości takie decyzje wpisują się w szerszy obraz narastającego zadłużenia. Już ponad 2,6 mln osób w Polsce ma przeterminowane zobowiązania, których łączna wartość przekracza 86 miliardów złotych.

Wakacje, choć ważne z perspektywy odpoczynku i zdrowia psychicznego, mogą w pewnych sytuacjach stać się punktem zapalnym. Gdy letni relaks odbywa się kosztem innych zobowiązań finansowych, łatwo o przesunięcie priorytetów. Nawet jedna pominięta rata kredytu może stać się początkiem spirali zadłużenia.

Letni wyjazd może poprawić samopoczucie, ale jeśli nie zostanie uwzględniony w domowym budżecie, jego skutki bywają odczuwalne jeszcze długo po powrocie. Problem nie polega jedynie na braku środków, lecz na ich nieprzemyślanym wydawaniu — zwłaszcza gdy cała dostępna kwota przeznaczana jest na wakacje, bez uwzględnienia bieżących zobowiązań, kosztów życia po powrocie czy nieprzewidzianych wydatków.

Z badań wynika, że jedynie 28% polskich rodzin przygotowuje szczegółowy plan finansowy przed wyjazdem . Reszta działa według zasady „jakoś to będzie”. Tymczasem brak planu to nie tylko większe ryzyko przekroczenia wydatków, ale też podatność na utratę kontroli nad budżetem, zwłaszcza gdy pojawią się dodatkowe koszty lub opóźnienia w płatnościach.

Letni wypoczynek na urlopie: jakie są zagrożenia dla domowego budżetu

– Najgroźniejsze nie są wcale pojedyncze pożyczki na wyjazd, lecz brak świadomości, że wypoczynek to część większej układanki finansowej. Jeśli planujemy wakacje w oderwaniu od comiesięcznych zobowiązań, skutki mogą ciągnąć się przez wiele tygodni – komentuje Małgorzata Krzesińska, ekspertka Intrum.

– Co zatem powinno znaleźć się w odpowiedzialnym planie? Przede wszystkim realna kalkulacja kosztów, obejmująca nie tylko noclegi, transport czy wyżywienie, ale też codzienne wydatki (od lodów po bilety wstępu), a także bufor bezpieczeństwa w wysokości co najmniej 10–15% budżetu. Równolegle warto zadbać o uregulowanie kluczowych zobowiązań jeszcze przed wyjazdem oraz unikać zaciągania nowych kredytów bez jasnego planu ich spłaty – dodaje Małgorzata Krzesińska.

Wakacje nie muszą oznaczać rezygnacji ani z odpoczynku, ani z bezpieczeństwa finansowego. Kluczem jest nie tylko dobre zaplanowanie budżetu, ale też gotowość do reagowania na pojawiające się trudności. To nie brak pieniędzy najczęściej prowadzi do problemów finansowych, lecz brak planu.

A wakacyjny relaks, który kończy się finansowym stresem, sprawia, że naładowane latem akumulatory szybko się wyczerpują.