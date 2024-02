Czy pierwsza niedziela lutego 2024 roku to niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu? Podobne pytania zadają sobie Polacy praktycznie co siedem dni - zwłaszcza ci, którzy mają pilną potrzebę zrobienia w weekend dużych zakupów. Jak jest więc w tę niedzielę, ile niedziel bez zakazu handlu jest w całym 2024 roku i kiedy one wypadają - terminy. A przede wszystkim czy już aby nie odechciało się nam tej loterii i nie przywykliśmy do niedzieli, podczas której jest nam obojętne czy sklepy są otwarte, czy zamknięte?