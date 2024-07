Czy 14.07.2024 r. to niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte

Czy dziś 14 lipca 2024 roku jest niedziela handlowa? A może obowiązuje zakaz handlu. Czy można udać się do galerii, licząc na zakupy w niej? Gdzie można pójść, by mieć pewność, iż sklep jest otwarty i uda się w nim zrobić zaplanowane zakupy. Zmęczeni szaleństwami pogodowymi, szukamy odpowiedzi.

Podobnie jak w większość niedziel w roku, takie pytania nurtują w niedzielne przedpołudnie 14.07.2024 r. wiele osób, które odczują mniej lub bardziej pilną potrzebę zrobienia zakupów. Niestety, dziś 14 lipca wciąż obowiązują stare przepisy ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Choć w Sejmie toczą się prace, które mają doprowadzić do zwiększenia liczby niedziel handlowych - z siedmiu w roku, jak jest obecnie, do prawdopodobnie trzydziestu - musi jeszcze upłynąć trochę czasu nim będzie pewne, że do takich zmian dojdzie.

nawet jeśli zgodnie z planem już na kolejnym posiedzeniu Sejmu ustawa zostanie przyjęta a Senat nie wniesie do nie poprawek, wysoce prawdopodobne jest weto prezydenta, którego Sejmowi odrzucić się raczej nie uda.

REKLAMA

Niedziela 14.07.2024 roku: to niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu

Gdyby już obowiązywały przepisy znowelizowanej ustawy o zakazie handlu w niedzielę, dziś byłaby na pewno niedziela handlowa i moglibyśmy swobodnie robić zakupy w dowolnym sklepie - także w Biedronce, Lidlu, Stokrotce, Kauflandzie i innych dyskontach czy we wszystkich sklepach - od butików po Carrefoury - w galeriach i centrach handlowych. Nowe przepisy ograniczają bowiem niedziele z zakazem handlu do dwóch pierwszych niedziel w miesiącu. Dziś zaś jest niedziela trzecia czerwca, po zmianie przepisów ma więc to być niedziela handlowa.

Na razie musimy wykazać się cierpliwością - wkrótce, jeszcze w czasie wakacji nawet według starych przepisów ustawy o zakazie handlu w niedzielę przewidziana jest niedziela handlowa - przecież rzadkość, bo w sumie w całym roku jest ich ledwie siedem - jednak będzie to dopiero ostatnia niedziela sierpnia, a więc 25 sierpnia.

Niedziele handlowe w 2024 roku: ile ich jest, które [wykaz]

Jak już się rzekło niedziel bez zakazu handlu wciąż jest tylko siedem w roku. Choć politycy obiecali zliberalizowanie przepisów dopuszczających do handlu bądź we wszystkie niedziele, bądź czyniących więcej niedziel handlowych, to na razie takie zmiany jeszcze nie są powszechnie obowiązującym prawem.

Sięgając po przepisy prawne i oceniając obecny stan prawny musimy stwierdzić, że kolejny rok z rzędu bez zakazu handlu w kalendarzu jest siedem niedziel:

28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Na próżno więc na tej liście szukać dzisiejszej niedzieli, 14.07.2024 roku.

Jak już się rzekło, na kolejną trzeba będzie znów poczekać, tym razem jednak niezbyt długo – do 30 czerwca 2024 roku. A potem już w drugiej połowie roku zostaną tylko trzy niedziele handlowe. Dzisiejsza bowiem jest trzecią z siedmiu niedziel handlowych w 2024 roku, dopuszczalnych przez prawo – przepisy ustawy o zakazie handlu w niedzielę.

Niedziela handlowa czy z zakazem handlu: co z galeriami i centrami handlowymi w niedzielę 14.07.2024 r.

REKLAMA

Do galerii handlowej czy centrum, które są obecne w wielu mniejszych polskich miastach, można dziś 14.07.2024 r. oczywiście się wybrać i nie będzie to wyprawa na próżno. W związku z działaniem ustawy o zakazie handlu, która kilka lat temu zaskoczyła zwłaszcza inwestorów, którzy zaangażowali się w galerie i centra handlowe, sukcesywnie zmieniają one swój modeli biznesowy – kolejne sklepy zastępują punkty usługowe, które zakazem handlu nie są objęte.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Choć więc nie zrobimy tam dziś zakupów w dużym sklepie – spożywczych w Carrefour czy ekskluzywnych w modnych butikach, to z pewnością miło spędzimy czas na zajęciach sportowych czy w salonach gier – dzieci, by potem na koniec zjeść obiad czy kolację w jednej z rozlicznych restauracji, barów czy pubów.

Galerie i centra handlowe wykorzystują też wszelkie możliwe okazje, w tym te przypadające w niedziele z zakazem handlu, by przyciągnąć do siebie klientów. Dziś więc niemal w ciemno można tam się udać – trwające i nabierające tempa wakacje to okazja do wielu atrakcji, które czekają tam na klientów.

Zakaz handlu w niedzielę 14.07.2024: które sklepy mogą być dziś czynne

REKLAMA

Jak już też o tym była mowa, na nowe przepisy, którymi już na serio zajmuje się Sejm przyjdzie jeszcze poczekać, Dziś obowiązuje ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2023 r. poz. 158 i 2626), zgodnie z którą w niedzielę 26maja 2024 roku handel jest zabroniony – nie jest to niedziela handlowa bo nie ma jej na liście niedziel, w które handel jest dozwolony.

Nie oznacza to oczywiście, że zakupów nie zrobimy w ogóle – przepisy pozwalają na handel w sklepach, w których nie są zatrudniani pracownicy. W związku z tym bez trudu znajdziemy mały sklep osiedlowy czy nawet sieciowy – Żabka, Carrefour Express itd., które są dziś, 14.07.2024 r.. czynne.

Jak to możliwe, że nawet sklepy dyskontowe? Sieci dyskontowe często zawierają umowy franczyzowe z kupcami – udostępniają im markę oraz know-how, a kupcy prowadzą biznes sami lub ze wsparciem członków rodziny. W takim przypadku nie obowiązuje ich zakaz handlu w niedziele i mogą mieć otwarte sklepy kiedy tyko zechcą.

Mało tego, jeśli chcą handlować w każdą niedzielę w placówce o średnim formacie, mogą prowadzić biznes jako wspólnicy spółki cywilnej; jeśli jest ich np. trzech i do tego otrzymają wsparcie członków rodziny, to zgodnie z przepisami mogą dziś zapraszać klientów do sklepu o nawet sporym formacie.

Ponadto jak zwykle czynne są sklepy na stacjach benzynowych. Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje też m.in. cukierni, kwiaciarni i oczywiście punktów gastronomicznych. Zamówienia mogą ponadto realizować sklepy internetowe, a są takie, które zakupy spożywcze dostarczą nawet tego samego dnia czyli można w praktyce zrobić w nich zakupy także dziś, w niedzielę 14 lipca 2024 roku.

Niedziela handlowa czy z zakazem handlu: od kiedy będzie więcej niedziel handlowych

Odpowiedz jest prosta: gdy Sejm uchwali ustawę i zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wtedy od kolejnego miesiąca zakaz obejmował będzie tylko pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. W pozostałe handel będzie dozwolony na dowolnych zasadach.

Ponadto więcej niedziel handlowych będzie tradycyjnie w miesiące świąteczne: marzec lub kwiecień (Wielkanoc) i grudzień (Boże Narodzenie).

Pracownicy Lidla, Biedronki, Stokrotki, Auchan, Kaufland, Aldi, Dino – czy innych sieci, którzy teraz korzystają z prawie wszystkich wolnych niedziel w związku z obowiązywaniem przepisów o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie, zyskają ochronę – za pracę w niedziele dostaną podwójne wynagrodzenie oraz inny dzień wolny, a poza wszystkim gwarancję co najmniej dwóch niedziel w miesiącu bez pracy.

Takie są zapisy w krótkiej i treściowej ustawie nowelizacyjnej, która z komisji sejmowych trafić ma lada moment do pierwszego czytania na forum całego Sejmu.