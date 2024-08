Co z zakupami w długi weekend sierpniowy. Czy w czwartek 15 sierpnia wszystkie sklepy będą zamknięte. A niedziela 18 sierpnia – handlowa czy z zakazem handlu. Przygotowując się do spokojnego odpoczynku w weekend, trzeba o tym wiedzieć, by w ramach racjonalnego planowania rozsądnie zaplanować też zakupy.

Rozsądnie czyli tak, by wszystko było optymalnie świeże, a przede wszystkim nie trzeba było tracić czasu na stanie w kolejkach do kasy.

Handel w długi weekend: kiedy będą otwarte sklepy a kiedy zakaz handlu

Dla niektórych długi weekend zaczął się już w miniony piątek – idą oni szeroką ławą biorąc cztery dni wolnego mają dziewięciodniowy urlop – dla większości zacznie się w czwartek 15 sierpnia długi weekend czterodniowy, za cenę tylko jednego dnia wolnego – piątku 16 sierpnia.

Nie zmienia to faktu, że takie powszechne świętowanie, urlopowanie, weekendowanie – niezależnie od sedna dni wolnych oznacza duże komplikacje w organizacji życia codziennego, zwłaszcza zapewnieniu odpowiedniego zaopatrzenia gdy ten czas spędzany będzie nie w formie obsługi hotelowej i restauracyjnej, ale we własnym zakresie. Z przyjmowaniem gości w przydomowym ogródku, albo na grillu organizowanym gdzieś na działkach.

15 sierpnia przypada święto Wniebowzięcia Maryi Panny znane tez jako święto Matki Boskiej Zielnej. Jednocześnie jest to święto Wojska Polskiego. Przede wszystkim jednak – dzień ustawowo wolny od pracy. Handel pracuje więc na takich samych zasadach jak niedziela z zakazem handlu. W świąteczny czwartek raczej więc trzeba zapomnieć o dużych zakupach.

O te trzeba zadbać już teraz – najlepiej w okresie trzech dni od poniedziałku 12 sierpnia do środy 14 sierpnia. A ponieważ niedziela 11 sierpnia też była niedzielą niehandlową, objętą zakazem handlu, pewnie mało kto zrobił zapasy, które obejmowałyby kolejny weekend.

Zadanie jest tym trudniejsze, że kolejna niedziela – 18 sierpnia także jest objęta zakazem handlu. Choć sierpień i tak w kalendarzu handlowym jest miesiącem uprzywilejowanym, zlokalizowana jest w nim jedna z siedmiu przewidzianych na cały 2024 rok niedziel handlowych, to terminowo będzie nią dopiero ostatnia niedziela sierpnia – 25.08.2024.

Tymczasem wakacje powoli się kończą i już zaczyna się handlowy ruch przed rokiem szkolnym. Obejmuje on zresztą nie tylko sklepy z książkami i przyborami szkolnymi, odzieżą i obuwiem, ale kupujące rodziny idą tradycyjnie szerokim frontem – robiąc także zakupy w sklepach spożywczych czy drogeriach.

Wszystko to sprawia, że można się spodziewać w najbliższym czasie wzmożonego ruchu we wszystkich sklepach - zarówno hiper- i supermarketach, galeriach handlowych jak i w sieciach dyskontowych takich jak Biedronka, Lidl, Stokrotka, Kaufland, Dino, Aldi i innych.

Handel w czwartek 15.08.2024: jakie sklepy otwarte

Jak już o tym było, czwartek 15 sierpnia to święto – dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że handel pracuje jak w niedzielę objętą zakazem handlu. Otwarte więc będą jedynie sklepy nie zatrudniające formalnie pracowników, ale prowadzone przez właściciela z ewentualnym wsparciem członków najbliższej rodziny.

Dotyczy to także niektórych sklepów występujących pod szyldem Żabki czy Carrefour Express – jako franczyzowe są one własnością sprzedających, praktycznie funkcjonują wiec jak małe prywatne sklepy osiedlowe.

A jak to jest możliwe, że czynne są niektóre nawet całkiem duże Żabki? Własność może być w formie spółki cywilnej, a gdy jest kilku właścicieli – na dodatek wspieranych w święto przez członków rodziny – daje się zorganizować całkiem liczną obsługę potrzebną do funkcjonowania większego sklepu.

Długi weekend sierpniowy: jak czynne są sklepy w piątek i sobotę 16-17.08.2024

Podczas gdy większość pracowników w Polsce w te dni będzie korzystać z długiego czterodniowego weekendu albo weekendu sobota-niedziela, pracownicy handlu, podobnie jak wielu innych branż usługowych, będą musieli stawić się w pracy. Sklepy w te dni pracować będą jak w każde inne dni powszednie, ewentualnie krócej w soboty – jeśli taki jest tradycyjny rozkład zajęć.

To dobra wiadomość szczególnie dla osób, które też zdecydują się na normalną pracę w czasie tego weekendu – bez problemu i zapewne większych kolejek będzie można zrobić zakupy w pełnym zakresie.

Handlowcy na pewno przygotują też specjalne oferty, bo skoro już sklepy muszą być czynne a spodziewany ruch będzie mniejszy niż zwykle, to trzeba specjalnych akcji, by na zakupy przyciągnąć osoby, które mają na to czas, ale nie do końca na wizyty w sklepach są zdecydowane.

Na pewno wiele też się będzie działo w galeriach handlowych i centrach handlowych, które są odpowiednikiem galerii w mniejszych miastach. Kto więc nie wyjeżdża, może zarezerwować sobie termin na atrakcyjne zakupy na piątek lub sobotę 16-17 sierpnia.

Niedziela 18.08.2024: handlowa czy z zakazem handlu

Zgodnie z informacją na początku tego artykułu, najbliższa niedziela jest niedzielą z zakazem handlu. Handlową będzie dopiero kolejna, 25.08.2024 r. kiedy to handel nastawia się na tradycyjny szczyt zakupowy spowodowany zbliżającym się nowym rokiem szkolnym.

To oznacza, że sklepy będą czynne na takich samych zasadach jak już omówione wyżej na okoliczność świątecznego czwartku 15 sierpnia.

Co ważne, bez ograniczeń czynne będą także piekarnie, cukiernie i lodziarnie oraz kwiaciarnie – także te, które zatrudniają pracowników. Oczywiście bez żadnych specjalnych ograniczeń wynikających z ustawy o zakazie handlu w niedzielę przez cały ten czas będą czynne wszystkie placówki gastronomiczne: od sprzedających hot-dogi i inne fast foody dostarczające zamówione jedzenie pod wskazany adres po ekskluzywne restauracje zapraszające klientów z najbardziej wyrafinowanymi potrzebami kulinarnymi.

Jak świętować uroczyście, a nie w plenerze, to wszak najlepiej pod zacnym gastronomicznym szyldem, na eleganckim obiedzie lub uroczystej kolacji.