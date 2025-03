Ważna zmiana w zakazie handlu w niedzielę. Tego co się stało, nikt się nie spodziewał?

Jesteśmy coraz bardziej podzieleni w sprawie zakazu handlu w niedziele. Choć jeszcze niedawno większość Polaków była przeciwna wprowadzeniu ograniczeń w robieniu zakupów w ten wolny od pracy dzień, to teraz po raz pierwszy te tendencje się odwróciły. Najnowsze, sondażowe badania przyniosły wielką zmianę.

Odkąd obowiązuje, budzi zażarte dyskusje. Mija dokładnie siedem lat od wprowadzenia ustawy o zakazie handlu w niedzielę, która weszła w życie pierwszego dnia marca 2018 roku. Sklepy powinny być otwarte czy zamknięte? Odpowiedź na to pytanie polaryzuje Polaków, ale proporcje między zwolennikami i przeciwnikami takiego rozwiązania się zmieniają.

Odwrócenie tendencji. Do tej pory to się nie zdarzyło

Jeszcze w lutym ubiegłego roku 46 proc. rodaków opowiadało się za przywróceniem handlu we wszystkie niedziele. Przeciw temu było 44 proc. 10 proc. ankietowanych nie miało na ten temat zdania – wynikało z sondaży UCE Research.

Najnowszy sondaż tej samej pracowni badawczej oraz Shopfully (dawniej Grupa Offerista), którego wyniki właśnie podała „Rzeczpospolita,” pokazuje odwrócenie tych tendencji. Teraz powrotu do handlu we wszystkie niedziele w roku chce już tylko 41,5 proc., To o 11,1 pkt proc. mniej niż jeszcze pół roku temu. Jak wskazuje badanie, liczba przeciwnych zmianie obecnie obowiązujących regulacji wzrosła o 8,9 pkt proc., do 47 proc.

Polacy nie chcą handlu w niedzielę. Skąd ta zmiana

Zaszła zatem wielka zmiana, bo po raz pierwszy więcej jest tych, którzy chcą zakazu handlu w niedziele. Jaka jest tego przyczyna? Zdaniem cytowanego przez „Rzeczpospolitą” Roberta Biegaja, eksperta rynku z Shopfully, społeczeństwo jest już zmęczone mówieniem o zakazie handlu w niedziele, szczególnie w kontekście przywrócenia przepisów sprzed 1 marca 2018 roku. - Głównie dlatego, że od dłuższego czasu nic się w tej sprawie nie dzieje. Politycy co prawda co jakiś czas wracają do tego, ale konkretów wciąż brak – mówi Robert Biegaj, ekspert rynku z Shopfully (dawniej Grupa Offerista). Druga kwestia to fakt, że zakaz zaraz będzie miał siedem lat. Polacy w dużej części przyzwyczaili się do wprowadzonych obostrzeń i w pewien sposób pogodzili się z tym stanem rzeczy – mówi Biegaj.

Z sondażu wynika, że za przywróceniem handlu we wszystkie niedziele opowiadają się przede wszystkim ludzie młodzi wieku 18–24 lata (53,7 proc.), z miesięcznymi dochodami netto 7–9 tys. zł (52 proc.), oraz z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (49,1 proc.). Z kolei przeciwnikami handlu w niedzielę są głównie osoby w wieku 55–64 lata (58,9 proc.), z miesięcznymi dochodami netto do 3 tys. zł (51,3 proc.), oraz ze wsi i miejscowości do 5 tys. mieszkańców (54,7 proc.).

Branża w ocenach nie jest jednomyślna

Sam biznes jest podzielony w kwestii oceny zakazu niedzielnego handlu. Od jednoznacznych ocen dalekie są sieci spożywcze. Wprowadzone siedem lat temu regulacje, zdecydowanie popierają centra handlowe. – Takie obiekty powinny być otwarte w godzinach, które są atrakcyjne dla klientów i najemców. W tej kwestii wspieramy oczekiwania i postulaty podmiotów prowadzących działalność w centrach i parkach handlowych – mówił jaki Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH). –

Żadnych ograniczeń nie stosuje się np. w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Finlandii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech (po okresie ograniczeń zniosły restrykcje), a także we Włoszech.

lista niedziel handlowych w 2025 roku

26 stycznia

13 kwietnia

27 kwietnia

29 czerwca

31 sierpnia

7 grudnia

14 grudnia

21 grudnia

Dodatkowa niedziela handlowa

Przypomnijmy, że w tym roku zyskamy jeden dodatkowy ostatni dzień tygodnia na zrobienie wielkich zakupów. W grudniu będziemy mieć trzy niedziele handlowe. To efekt wprowadzenia Wigilii jako dnia wolnego od pracy. Zamiast sklepów otwartych do godziny 14, 24 grudnia zakupy będziemy mogli zrobić dodatkowo przez trzy weekendy poprzedzające święta.