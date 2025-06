Sąd: Przejście na emeryturę w 2012 r. bez prawa do ponownego jej przeliczenia

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. dał kilkuset tysiącom emerytów nadzieję na ponowne przeliczenie emerytur. Bo pomniejszono im emerytury przez emerytury wcześniejsze. Wszyscy wiedzą, że wyrok nie będzie opublikowany w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że ZUS nie może go zastosować. I trzeba iść do sądu. Jednak do sądu niekiedy idą emeryci, których ZUS nie pokrzywdził - nie obniżył emerytury bo już na niej byli przed wejściem w życie niekorzystnego przepisu.

Wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. dał szansę na przeliczenie emerytur, ale tylko dla kluczowej daty 2013 r.?

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 czerwca 2024 r. (sygn. SK 140/20) uznał, że przepis art. 25 ust. 1b ustawy emerytalno-rentowej jest niezgodny z Konstytucją – ale tylko w odniesieniu do osób, które złożyły wniosek o emeryturę w powszechnym wieku po 6 czerwca 2012 r., a wcześniej korzystały z wcześniejszej emerytury. Zdaniem TK niezgodne z konstytucyjnymi zasadami jest obniżanie emerytury powszechnej osobom, które podjęły decyzję o wcześniejszym przejściu na emeryturę, zanim przepis ten w ogóle zaczął obowiązywać.

Nie ma ponownego przeliczenia emerytur dla emerytki z początku 2012 r.

Emerytka uzyskała wcześniejszą emeryturę w 2007 r., a następnie emeryturę w powszechnym wieku przed 6 czerwca 2012 r. W związku z tym – co jest kluczowe – przy obliczaniu tej drugiej emerytury nie zastosowano art. 25 ust. 1b, czyli jej świadczenie nie zostało pomniejszone o wcześniej pobrane kwoty.

Pomimo to, w 2024 r. emerytka udała się do ZUS z wnioskiem o ponowne przeliczenie emerytury, powołując się na wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. Jednak jej sytuacja nie spełnia warunków wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny 4 czerwca 2024 r. – art. 25 ust. 1b odpowiedniej ustawy, który został uznany za niekonstytucyjny nie ma zastosowania dla osób, który były na emeryturze przed wejściem tego przepisu w życie. Nie została więc pokrzywdzona przez mechanizm, który Trybunał zakwestionował.

Stanowisko sądu – odwołanie bez podstaw

Sąd uznał, że odwołanie pani B.G. jest bezzasadne. Podkreślono, że w jej przypadku emerytura w powszechnym wieku nie była pomniejszana, ponieważ w momencie jej przyznania (czyli przed 6 czerwca 2012 r.) przepis art. 25 ust. 1b jeszcze nie obowiązywał. Sam fakt, że powołuje się na wyrok TK, nie wystarcza, skoro nie dotyczy on jej sytuacji.

Sąd oddalił więc jej wniosek o przeliczenie emerytury, wskazując, że nie doszło do naruszenia prawa ani zasad konstytucyjnych w jej sprawie.

Pełna treść wyroku w sprawie przeliczenia emerytur, który przywołałem w artykule

Sędzia Maciej Flinik, Sygn. akt VI U 2115/24 UZASADNIENIE

WYROK z 20 luty 2025r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Jaka była decyzja ZUS w sprawie przeliczenie emerytur

Decyzją z dnia 20 listopada 2024r. ZUS odmówił wznowienia postępowania w sprawie emerytury przeliczenia emerytury powołując się na:

1) brak ogłoszenia wyroku TK z 4 czerwca 2024r. w Dzienniku Ustaw, a także

2) okoliczność, iż ubezpieczona nie należy do grupy osób, których dotyczy przedmiotowe orzeczenie.

Od powyższej decyzji odwołanie wniosła B. G. domagając się ponownego przeliczenia jej emerytury przy uwzględnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r., sygn. akt SK 140/20.

Wyrok sądu - nie ma możliwości zastosowania wyroku TK z 4 czerwca 2024 r.

Decyzją z dnia 15 lutego 2007 r. ZUS przyznał emeryturę wcześniejszą. Decyzją z dnia 21 marca 2012r. przyznał ubezpieczonej emeryturę w wieku powszechnym ( od dnia (...) ) . Podstawa emerytury nie została pomniejszona o kwoty wcześniej pobranych emerytur w obniżonym wieku emerytalnym. Pismem z dnia 23 października 2024 r. ubezpieczona wniosła o ponowne przeliczenie je emerytury w wieku powszechnym bez zastosowania regulacji zawartej w przepisie art. 25 ust. 1b ustawy emerytalno-rentowej.

i dalej sąd stwierdził:

Odwołanie jest zupełnie bezzasadne. Ubezpieczonej nie dotyczy bowiem wyrok TK z dnia 4 czerwca 2024 r., w sprawie o sygn. akt SK 140/20 , na który się powołuje. Orzeczono nim, że art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim dotyczy osób, które złożyły wniosek o przyznanie świadczeń, o których mowa w tym przepisie, przed 6 czerwca 2012 r., jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji. Argumentacja , która legła u podstaw powyższego orzeczenia sprowadza się do konstatacji, iż niezgodne z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa jest nie samo wprowadzenie obniżenia , o którym mowa w art. 25 ust. 1 b , ale stosowanie go do osób , które podjęły decyzję o skorzystaniu z jednego z enumeratywnie wymienionych w tym przepisie świadczeń przed wejściem w życie tego przepisu i nie mogły jednocześnie zapobiec negatywnym i nieoczekiwanym konsekwencjom swoich wcześniejszych decyzji ( w postaci obniżenia podstawy emerytury w powszechnym wieku emerytalnym o kwoty pobranych już emerytur wcześniejszych ). Tymczasem w przypadku ubezpieczonej, o ile nie ulega wątpliwości , że wystąpiła ona o emeryturę wcześniejszą przed 6 czerwca 2012 r. ( bo w 2007r. ) , o tyle równie oczywistym jest, iż również emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym uzyskała przed tą datą. W konsekwencji nie doszło do zastosowania w stosunku do niej przedmiotowego przepisu ( poprzez pomniejszenie podstawy emerytury o kwoty pobranych wcześniej emerytur w obniżonym wieku emerytalnym ) , w dacie bowiem , w której przyznano jej ( (...)r. ) emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym, przepis ten ( art. 25 ust. 1 b będący przedmiotem bezrefleksyjnie przywoływanego przez ubezpieczoną orzeczenia TK ) jeszcze nie obowiązywał.