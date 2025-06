Milion szans na życie dzięki dawcom krwi. Polska świętuje Światowy Dzień Krwiodawcy

Ponad 651 tysięcy honorowych dawców, 1,5 miliona donacji krwi i 1,6 miliona przetoczeń – to bilans, którym Polska może się pochwalić z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy. Ministerstwo Zdrowia opublikowało dane i podziękowało wszystkim, którzy bezinteresownie oddają krew, ratując ludzkie życie.

Bez rozgłosu, ale z ogromną mocą

Z tej wyjątkowej okazji głos zabrała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. W swoim wpisie na portalu X zwróciła się bezpośrednio do honorowych dawców:

„Kieruję do Państwa wyrazy najgłębszego uznania i wdzięczności za realną pomoc, jakiej udzielacie drugiemu człowiekowi – bez rozgłosu, ale z ogromną mocą”.

Ministra przypomniała, że Światowy Dzień Krwiodawcy został ustanowiony po to, by docenić tych, którzy swoim gestem dają nadzieję – często anonimowo, ale zawsze skutecznie.

Liczby, które ratują życie

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w 2024 roku:

krew oddało 651,4 tys. dawców ,

, zebrano ponad 1,5 mln donacji krwi i jej składników ,

, wykonano około 1,6 mln przetoczeń.

To realna pomoc dla pacjentów, ofiar wypadków i osób w trakcie leczenia ciężkich chorób.

Rosnąca liczba dawców w Polsce

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że liczba dawców w Polsce wzrosła o 11,2 tys. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Co ważne, aż 80,6% wszystkich dawców to osoby, które oddają krew wielokrotnie – to pokazuje siłę i zaangażowanie społeczności krwiodawców.

Dziękujemy tym, którzy tworzą system

Izabela Leszczyna wyraziła wdzięczność nie tylko dawcom, ale także wszystkim, którzy współtworzą system honorowego krwiodawstwa w Polsce – organizatorom akcji, placówkom edukacyjnym, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym oraz mediom promującym ideę dzielenia się krwią.

„Dzięki Waszej stałej pracy na rzecz budowania odpowiedzialności i świadomości społecznej idea dzielenia się krwią staje się rzeczywistością” – podkreśliła ministra zdrowia.

Święto tych, którzy dają najwięcej – życie

Światowy Dzień Krwiodawcy to nie tylko dzień statystyk, ale przede wszystkim moment wdzięczności dla ludzi, którzy swoim gestem ratują życie innych. Bezinteresownie, regularnie i z sercem – bo każda kropla krwi to nadzieja dla drugiego człowieka.