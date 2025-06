ZUS: Zbędne drugie przeliczenie emerytury. Dlatego tylko raz stosuje się tabele średniego średniego dalszego trwania życia

Emeryt otrzymał następującą decyzję ZUS.

decyzja ZUS Inne

Ale emerytowi nie o to chodziło, co zrozumiał ZUS (działa na podstawie wniosku emeryta, który źle odczytał). Chodziło emerytowi o zastosowanie przez ZUS poniższego postanowienia SN z 15 stycznia 2025 r. (I USK 370/24) (plik PDF do ściągnięcia):

postanowienie SN

W postanowieniu SN odmówił ZUS-owi rozpoznania skargi kasacyjnej od przegranego przez ZUS wyroku, który znacząco podniósł wysokość emerytury. Dziś wielu emerytów z zaniżonymi przez ZUS emeryturami próbuje negocjować z ZUS zmianę decyzji albo idzie do sądu. Korzystają ze sposobu argumentowania, który zastosowały sądy w powyższej sprawie.

Ponowne przeliczenie emerytury dla emerytów pracujących - trwają spory w sądach

W mojej ocenie jest wielki problem w tej chwili emerytów z interpretacją przepisów przez ZUS. Chodzi o osoby, które nabywają prawo do emerytury. ZUS wylicza im wysokość emerytury, ale jej nie wypłaca bo emeryci dalej pracują. I jak przestają pracować ZUS ponownie przelicza emeryturę. Za pierwszym i za drugim razem stosuje inne tabele średniego średniego dalszego trwania życia. W postanowieniu SN zastosowana przez ZUS różnica między 238,90 miesięcy (na dzień 1 stycznia 2023 r.) a na dzień (254,30 miesięcy z lipca 2023 r.) dała taki wynik emerytalny:

Ważne 5.617,88 zł. zamiast 6482,97 zł - emeryt wywalczył, aby jednak emerytura wyniosła 6482,97 zł.

Krok 1 w rozumowaniu sądów:

Sąd Okręgowy ustalił, że ubezpieczony nabył prawo do emerytury pomostowej od 1 stycznia 2023 r., a jej wysokość została obliczona z uwzględnieniem średniego dalszego trwania życia (238,90 miesięcy na dzień 1 stycznia 2023 r.), co dało emeryturę w kwocie 5.617,88 zł miesięcznie, a po waloryzacji od 1 marca 2023 r. w wysokości 6.449,32 zł. Organ rentowy zawiesił wypłatę świadczenia, bowiem ubezpieczony kontynuował zatrudnienie. Prawomocną decyzją z 5 maja 2023 r. organ rentowy ponownie ustalił wysokość świadczenia, z uwzględnieniem ponownie ustalonego kapitału początkowego.

Krok 2 w rozumowaniu sądów

Sąd Okręgowy ustalił dalej, że ubezpieczony wystąpił do organu rentowego o podjęcie wypłaty świadczenia emerytalnego w dniu 27 lipca 2023 r. (w związku z zakończeniem pracy) i wówczas ZUS ustalił wysokość świadczenia, przyjmując średnie dalsze trwanie życia (254,30 miesięcy z lipca 2023 r.), co dało kwotę 5.577,57 zł. Sąd Okręgowy uznał, że to błąd u uwzględnił odwołanie emeryta i ustalił mu eneryturę na poziomie 6.482,97 zł (od 1 lipca 2024 r.).

Wnioski sądów:

Po pierwsze, pozwany (decyzja z kwietnia 2023 r.) nie mógł nadać jej zaliczkowego charakteru, bo to kłóci się z art. 120 ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej. Po wtóre, organ rentowy nie był uprawniony do ponownego ustalenia wysokości świadczenia „od początku”, a jedynie mógł zwiększyć jego wysokość w trybie art. 108 ustawy emerytalnej, to jest przez uwzględnienie wysokości składek zgromadzonych na koncie ubezpieczonego po 31 grudnia 2022 r. (skoro ubezpieczony nabył prawo do emerytury 1 stycznia 2023 r.). Fakt ewentualnego zawieszenia wypłaty emerytury (kontynuowanie pracy) nie ma znaczenia, bowiem ten wymóg nie jest przesłanką nabycia prawa do świadczenia, lecz tylko przesłanką podjęcia jego wypłaty. Zatem po uprawomocnieniu się tej decyzji organ rentowy mógł przeliczyć emeryturę ubezpieczonego tylko w trybie art. 14 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych w związku z art. 108 ustawy emerytalnej.

Emeryci walczą o zastosowanie przez ZUS postanowienie SN z 15 stycznia 2025 r.

Przykładem pismo, które skierował nasz czytelnik do ZUS:

Szanowni Państwo,

W doprecyzowaniu do pisma z dnia 15/05/2025 wyjaśniam co następuję. Nie chodziło w tym piśmie o doliczenie do emerytury pomostowej składek zaewidencjonowanych na moim koncie po przyznaniu świadczenia (art 108 ustawy emerytalnej).

Sprawa dotyczy niewłaściwego zastosowania przelicznika zgodnie z Tabelami Średniego Trwania Życia, w dniu "odwieszenia" emerytury (wniosek o odwieszenie emerytury z dn. 24.12.2024 z zastosowaniem wypłaty emerytury od 01.12.2024 - decyzja z dnia 09.01.2025 ) .

Uważam, że w decyzji tej z dnia 09.01.2025 zastosowano niewłaściwy- błędny przelicznik 264,20 zamiast 247,7, jaki zastosowano przy składaniu wniosku o emeryturę pomostową z miesiąca 09/2022.

Podstawa wniosku emeryta – art. 114 ustawy emerytalnej

Art 114 Ustawy Emerytalnej stanowi ;

1. W sprawie zakończonej prawomocną decyzją organ rentowy, na wniosek osoby

zainteresowanej lub z urzędu, uchyla lub zmienia decyzję i ponownie ustala prawo do

świadczeń lub ich wysokość, jeżeli:

6) przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek

błędu organu rentowego.

Na tej podstawie kieruję do Państwa wniosek i wnoszę o ponowne wznowienie postępowania w sprawie o przeliczenie emerytury z zastosowaniem właściwego przelicznika według Tabel Średniego Trwania Życia z dnia złożenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej (z miesiąca 09/2022), a nie z dnia odwieszenia emerytury (decyzja z dnia 09.01.2025 ) .

W załączniku przesyłam postanowienie Sądu Najwyższego w takiej samej sprawie, w którym to wyraźnie wskazane jest że Organ Rentowy (ZUS) popełnił błąd, ponieważ nie był uprawniony do ponownego ustalenia wysokości świadczenia "od początku", a jedynie mógł zwiększyć jego wysokość w trybie art 108 ustawy emerytalnej.

Fakt zawieszenia emerytury ( jak w moim przypadku ) z tytułu kontynuowania pracy od momentu przyznania świadczenia (09/2022) nie ma znaczenia, bowiem ten wymóg nie jest przesłanką nabycia prawa do świadczenia, lecz tylko przesłanką podjęcia jego wypłaty.

Na tej podstawie uważam, że ZUS jako organ rentowy popełnił błąd .

Jeżeli Państwo nie zgadzacie się z tym i podważacie wyrok SN, proszę o poinformowanie mnie o możliwej drodze prawnej, jaką mogę zastosować na chwilę obecną.

Jeżeli uważacie Państwo , że popełniono błąd wnoszę j.w o wznowienie postępowania i ponowne przeliczenie mojej emerytury pomostowej z zastosowaniem właściwego wskaźnika tj 247,7.

Z Poważaniem