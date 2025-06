Obniżka stóp procentowych 2025: czy to idealny moment na zakup mieszkania?

W maju 2025 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, co może znacząco wpłynąć na rynek mieszkaniowy. Ta decyzja zwiększa dostępność kredytów hipotecznych i stwarza szansę na zakup nieruchomości przed ewentualnym wzrostem cen. Sprawdź, co oznacza to dla kupujących mieszkania.

Stopa referencyjna NBP w dół – co to oznacza dla rynku nieruchomości?

W maju 2025 roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ogłosiła kolejną decyzję dotyczącą poziomu stóp procentowych – główna stopa referencyjna NBP została obniżona z 5,75% do 5,25%. To już drugi taki ruch od października 2023 roku i wyraźny sygnał, że mamy do czynienia z początkiem długo wyczekiwanego cyklu obniżek. Co ważne, decyzja ta nie była zaskoczeniem – analitycy i uczestnicy rynku spodziewali się takiego scenariusza.

Dla osób planujących zakup nieruchomości to kluczowa zmiana, która znacząco poprawia dostępność kredytów hipotecznych. Zmniejszenie kosztu pieniądza otwiera drzwi dla tysięcy potencjalnych nabywców, którzy dotychczas byli wykluczeni z rynku ze względu na wysokie raty kredytowe.

Kredyt hipoteczny po obniżce stóp – większa zdolność, mniejsze raty

Niższe stopy procentowe oznaczają niższe raty kredytów hipotecznych. W praktyce – przy tej samej miesięcznej racie – kredytobiorca może dziś pozwolić sobie na większe mieszkanie lub lepszą lokalizację. To efekt wyższej zdolności kredytowej, którą banki zaczynają ponownie szerzej analizować przy pozytywnych zmianach w polityce monetarnej.

Dane z Biura Informacji Kredytowej (BIK) za kwiecień 2025 pokazują rosnącą aktywność: liczba zapytań o kredyt mieszkaniowy wzrosła aż o 16,7% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Liczba wnioskodawców sięgnęła 35,64 tys. osób – to o 10,2% więcej rok do roku. To jasny sygnał, że zainteresowanie zakupem nieruchomości rośnie.

Ceny mieszkań stabilne – to może się zmienić

Pomimo rosnącego popytu, ceny mieszkań na rynku pierwotnym nadal pozostają względnie stabilne. Czy to szansa dla kupujących? Zdecydowanie tak.

Według najnowszych danych, średnie ceny ofertowe mieszkań w dużych miastach nie zmieniły się znacząco:

Warszawa: +1% r/r (ok. 17 800 zł/m²),

Wrocław i Trójmiasto: +9% r/r,

Śląsk: +5% r/r,

Łódź: +4% r/r,

Kraków: +3% r/r,

Poznań: +2% r/r.

Wzrosty są relatywnie niskie, a stabilizacja rynku trwa. Taka sytuacja – niższe stopy procentowe i hamujące ceny nieruchomości – zdarza się niezwykle rzadko.

Rynek nieruchomości 2025 – deweloperzy już reagują

Na rynku deweloperskim widać pierwsze oznaki ożywienia. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w styczniu 2025 roku:

oddano do użytku 15,5 tys. mieszkań (+3,8% r/r),

rozpoczęto budowę 17,2 tys. mieszkań (+9,6% r/r).

To dowód, że deweloperzy wracają do większej aktywności. Co istotne, wielu inwestorów posiada gotowe grunty i pozwolenia na budowę, co pozwala im elastycznie reagować na zwiększony popyt. Jak podkreśla Tomasz Stoga, wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich i prezes Profit Development, deweloperzy inwestują też w jakość oferty i doradztwo, by przyciągać bardziej świadomych klientów.

Czy to koniec wysokich cen mieszkań? Nie do końca

Choć tempo wzrostu cen mieszkań spadło, nie oznacza to, że czekają nas znaczące spadki. Koszty budowy nadal są wysokie, a dostępność gruntów – ograniczona. W efekcie, nawet przy rosnącej podaży, trudno oczekiwać taniejących mieszkań.

Z drugiej strony, rosnący popyt może z czasem doprowadzić do kolejnych podwyżek. Dlatego potencjalni nabywcy powinni rozważyć szybsze podjęcie decyzji o zakupie – zanim rynek zareaguje na większy napływ klientów i wyższe zdolności kredytowe.

Prognozy: co dalej ze stopami procentowymi i cenami nieruchomości?

Eksperci przewidują, że RPP będzie kontynuować cykl obniżek stóp procentowych, co jeszcze bardziej poprawi dostępność kredytów. Jednocześnie nie należy spodziewać się gwałtownego wzrostu cen nieruchomości w najbliższych miesiącach. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to:

dalsze ożywienie rynku kredytów,

stopniowy wzrost popytu na mieszkania,

umiarkowany wzrost cen – zwłaszcza w segmencie popularnym,

utrzymanie wysokiej podaży ze strony deweloperów.

Zakup mieszkania w 2025 – szansa, która się nie powtórzy?

Czy warto kupić mieszkanie teraz, gdy stopy procentowe spadają, a ceny są stabilne? Odpowiedź dla wielu jest prosta: tak, to dobry moment.

Taka sytuacja – tańszy kredyt i ustabilizowane ceny – może nie potrwać długo. Rynek już pokazuje oznaki ożywienia, a decyzje RPP mogą tylko przyspieszyć ten proces. To moment przewagi dla kupujących – zanim wzrost popytu przełoży się na nowe podwyżki cen.

Jak przygotować się do zakupu nieruchomości w 2025 roku? [Checklist]

Sprawdź zdolność kredytową – nawet jeśli robiłeś to kilka miesięcy temu, nowe warunki rynkowe mogą ją znacząco poprawić. Porównaj oferty banków – w obliczu konkurencji banki oferują lepsze marże i promocyjne warunki kredytów hipotecznych. Śledź rynek pierwotny – deweloperzy oferują dziś atrakcyjne bonusy (np. wykończenie pod klucz, rabaty, wsparcie doradców). Nie zwlekaj z decyzją – im szybciej podejmiesz decyzję, tym większa szansa, że skorzystasz z niskich rat i relatywnie niskich cen. Zabezpiecz finansowanie na etapie rezerwacji – obecnie banki działają szybciej, ale warto mieć gotowe dokumenty.

Obniżka stóp procentowych to zielone światło dla rynku mieszkaniowego

Decyzja RPP z maja 2025 to nie tylko zmiana wskaźnika – to strategiczny impuls dla całego rynku nieruchomości w Polsce. Tańsze kredyty, rosnąca zdolność kredytowa, aktywizacja deweloperów i stabilizacja cen tworzą wyjątkowe okno okazji dla kupujących.

Dla wielu potencjalnych nabywców to może być najlepszy moment na zakup mieszkania od kilku lat. Rynek jeszcze nie przyspieszył w pełni, ale wszystko wskazuje na to, że właśnie „odpala silniki”.