Waloryzacja emerytur 2026: Jaka jest propozycja rządu?

Rząd ogłosił propozycję dotyczącą waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku. Jak przekazała w czwartek kancelaria premiera, świadczenia mają wzrosnąć o co najmniej 4,9 proc., co przełoży się na wyższe wypłaty dla milionów emerytów i rencistów w Polsce.

Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura w Polsce może wzrosnąć o 92,07 zł brutto – z obecnych 1878,91 zł do 1970,98 zł. To efekt planowanej waloryzacji świadczeń, którą rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego. Podwyżka ma wynikać z zastosowania wskaźnika na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku, co przekłada się na minimalny wzrost świadczeń o 4,9 proc. Decyzja ta to dobra wiadomość dla emerytów i rencistów, zwłaszcza w kontekście inflacji i rosnących kosztów życia. Co ważne, propozycja czeka jeszcze na ostateczne zatwierdzenie.

O ile wzrośnie najniższa emerytura od 1 marca 2026 roku?

Zgodnie z przedstawionymi założeniami, prognozowana najniższa emerytura od 1 marca 2026 roku wzrośnie z obecnych 1878,91 zł do 1970,98 zł. Oznacza to podwyżkę o 92,07 zł brutto miesięcznie.

Podwyżka ma związek z planowanym wskaźnikiem waloryzacji, który – zgodnie z propozycją rządu skierowaną do Rady Dialogu Społecznego – ma wynosić 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku. W praktyce przekłada się to właśnie na wzrost świadczeń emerytalno-rentowych o minimum 4,9 proc. w 2026 roku.

Jak działa waloryzacja emerytur?

Waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych odbywa się corocznie na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Mechanizm ten uwzględnia:

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów,

oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

W 2024 roku inflacja dla gospodarstw emeryckich wyniosła 3,6 proc., natomiast realny wzrost wynagrodzeń osiągnął poziom 9,5 proc.

Aktualne stawki świadczeń od 1 marca 2025 r.

Na chwilę obecną, czyli od 1 marca 2025 roku, obowiązują następujące minimalne kwoty świadczeń:

emerytura minimalna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna – 1878,91 zł,

– 1878,91 zł, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1409,18 zł.

Co dalej? To dopiero pierwszy krok

Propozycja rządu to dopiero pierwszy krok. Teraz planowane zmiany musi rozpatrzyć Rada Dialogu Społecznego, która skupia przedstawicieli rządu, pracodawców i związków zawodowych. Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony na początku 2026 roku – po zebraniu danych o inflacji i wynagrodzeniach z 2025 roku.

A zatem. waloryzacja świadczeń w 2026 roku zapowiada się korzystnie dla emerytów i rencistów. Jeśli przyjęty zostanie proponowany wskaźnik, najniższe świadczenia wzrosną o ponad 90 zł miesięcznie. To dobra wiadomość dla seniorów, szczególnie w kontekście rosnących kosztów życia.