Niedziele handlowe w 2026 roku - czy będą zmiany? Ile niedziel handlowych będzie w 2026 roku? Oto pełny harmonogram

Niedziele handlowe w 2026 roku - czy będą zmiany? Ile niedziel handlowych będzie w 2026 roku? Oto pełny harmonogram

07 listopada 2025, 14:51
[Data aktualizacji 09 listopada 2025, 08:50]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
niedziela handlowa zakupy sklep
Niedziele handlowe 2026. Czy będą zmiany? Ile niedziel handlowych w 2026 roku? Kiedy sklepy będą otwarte? Oto pełny harmonogram
Ile będzie niedziel handlowych w następnym, 2026 roku? Kiedy dokładnie sklepy będą otwarte? Czy niedziel handlowych będzie więcej niż w 2025 roku? Oto szczegółowy harmonogram niedziel handlowych na 2026 rok.

Niedziele handlowe 2026. Ile niedziel handlowych w 2026 roku? Kiedy sklepy będą otwarte? Oto pełny harmonogram

W 2026 roku w Polsce obowiązywały będą określone niedziele handlowe, czyli dni, w których sklepy mogą być otwarte mimo obowiązującego od 2018 roku zakazu handlu w niedziele. Organizacja tych niedziel oparta jest na przepisach prawa, które wyznaczają dokładny harmonogram dni, kiedy handel jest dozwolony, a kiedy sklepy muszą być zamknięte.

Niedziele handlowe w 2026 roku – kalendarz i regulacje

Zakaz handlu w niedziele w Polsce zaczął obowiązywać od 2018 roku, ograniczając liczbę dni, w które można dokonywać zakupów w dużych placówkach handlowych, takich jak supermarkety czy galerie handlowe. Mimo popularnych głosów społecznych, domagających się zniesienia tego zakazu, obecne przepisy przewidują osiem niedziel handlowych w roku 2026.

Liczba niedziel handlowych w 2026 roku

W 2026 roku będzie to dokładnie osiem niedziel, w których sklepy będą otwarte, a reszta dni pozostanie objęta zakazem.

Terminy niedziel handlowych w 2026 roku

Oto pełny kalendarz niedziel handlowych na 2026 rok:

  • 25 stycznia,
  • 29 marca (przed Wielkanocą),
  • 26 kwietnia (przed majówką),
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

Najwięcej niedziel handlowych przypadnie na okres przedświąteczny, szczególnie w grudniu, co jest zgodne z tendencją zwiększenia liczby takich dni w okresie przygotowań do Bożego Narodzenia.

Regulacje prawne dotyczące niedziel handlowych

Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, zakaz obejmuje większość placówek handlowych, a wyjątki dotyczą określonych sytuacji i rodzajów sklepów.

Wyjątki od zakazu handlu w niedzielę

W dni niedzielne zakazane jest prowadzenie działalności handlowej w dużych sklepach i galeriach handlowych. Jednak, niektóre placówki mogą być otwarte, na przykład:

  • sklepy osiedlowe do 300 m²,
  • placówki pocztowe,
  • apteki,
  • stacje benzynowe,
  • sklepy na stacjach kolejowych i lotniskach,
  • punkty gastronomiczne.

Dodatkowo, w niedzielę można prowadzić działalność w sklepach działających w formie odrębnych punktów usługowych czy gastronomicznych, o ile nie przekraczają one określonych wymagań prawnych.

Społeczne spojrzenie na niedziele handlowe

Pomimo obowiązujących przepisów, część społeczeństwa wyraża niezadowolenie i krytykuje ograniczenia w handlu niedzielnym, argumentując je m.in. wygodą i możliwością łatwiejszych zakupów. Z drugiej strony, badania wskazują, że duża grupa pracowników branży retail jest przeciwnych pracy w niedziele, uznając to za utrudnienie w życiu rodzinnym i codziennym.

Niedziele handlowe 2026 - podsumowanie

W 2026 roku Polacy będą mogli zrobić zakupy w 8 niedziel handlowych, co stanowi kontynuację ograniczeń wprowadzonych od kilku lat. Terminy te obejmują w większości miesiące, szczególnie w okresie przedświątecznym, co jest zgodne z obowiązującymi regulacjami. Mimo że temat niedziel handlowych nadal budzi kontrowersje i jest przedmiotem dyskusji politycznej, obecne przepisy nadal zakładają taką liczbę handlowych niedziel w roku.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

