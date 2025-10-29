REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Czy NBP oprócz rezerw złota utworzy rezerwę bitcoina?

Czy NBP oprócz rezerw złota utworzy rezerwę bitcoina?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 października 2025, 22:12
Kanga
Kanga
Czy NBP oprócz rezerw złota utworzy rezerwę bitcoina?
Czy NBP oprócz rezerw złota utworzy rezerwę bitcoina?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Narodowy Bank Polski zgromadził już blisko 520 ton złota, co plasuje nasz kraj w czołówce największych posiadaczy kruszcu na świecie. W obliczu globalnych zmian pojawia się jednak pytanie: czy złoto wystarczy, by zapewnić bezpieczeństwo finansowe kraju i kiedy Polska zdecyduje się sięgnąć także po bitcoina? Eksperci podpowiadają kiedy i jak tego dokonać!

Model złota vs. model bitcoina - strategia polska vs. strategia globalna

Nie od dziś wiadomo, że w sytuacjach kryzysowych warto zabezpieczyć majątek. Jest to praktyka dobra zarówno dla przeciętnego Kowalskiego, jak i dla banku centralnego. Patrząc przez pryzmat niepewności obecnych czasów, jak i położenia Polski na mapie świata, masowy skup złota przez NBP jest uzasadniony. Nasze zasoby szacuje się na 70,6 miliardów USD (320,4 miliardy PLN). Daje to Polsce dwunaste miejsce świecie, pod względem wielkości rezerw. Jako kraj zadbaliśmy także o dywersyfikację skarbców. Tym sposobem część nabytego przez NBP złota znajduje się w Polsce, a część w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Czy jednak patrząc przez pryzmat wydarzeń historycznych, podejście to jest wystarczająco bezpieczne?

Odpowiadając na tak postawione pytanie, spojrzeć możemy w kierunku bitcoina. Przyjęło się traktować go jako cyfrowe złoto, jednak o lepszych właściwościach, między innymi w kontekście transportu, jak i przechowywania. Jego ograniczona podaż powoduje, że stał się on ciekawym rozwiązaniem dla wielu krajów, które w oparciu o owe cyfrowe aktywo, budują swoje rezerwy. Co więcej, dzieje się to często nie w kontrze, a równolegle do złota.

REKLAMA

REKLAMA

Bitcoin aktywem rezerwowym

Wrzesień 2021 - Salwador, małe państwo w Ameryce Środkowej podejmuje się przyjęcia bitcoina jako prawnego środka płatniczego, a prezydent kraju Nayib Bukele zobowiązuje się do regularnego kupowania cyfrowego aktywa i zasilania nimi lokalnych rezerw. Wydarzenie to stało się momentem przełomowym w globalnym postrzeganiu kryptowalut. Oczywiście możemy dywagować, czy Salwador jest krajem praworządnym, a pojawia się ku temu wiele wątpliwości. To co jednak pewne, to fakt wyraźnej legitymizacji, która bitcoinowi została tutaj przypisana. Kraj może posiadać bitcoina i czerpać z niego korzyść. Może też za jego pośrednictwem dbać o dobro narodu.

Obecnie Salwador posiada dokładnie 6268 bitcoinów (BTC), o łącznej wartości około 0,702 miliarda USD (≈ 3,12 miliardy PLN). W jego zasobach znajdziemy też 1,8 tony złota, o wycenie blisko 0,253 miliarda USD (≈ 1,13 miliarda PLN). Mamy tutaj do czynienia z dywersyfikacją, aczkolwiek faworyzacja bitcoina jest znacząca.

Inny ciekawy przykład znajduje się dużo bliżej naszego kraju. Spójrzmy chociażby na Ukrainę. Ta posiada około 46351 bitcoinów (BTC), o łącznej wartości około 5,19 miliarda USD (≈ 23,1 miliarda PLN). Dla porównania, rezerwy złota Ukrainy szacowane są na 27,37 ton, co w przeliczeniu daje wartość 3,83 miliardów USD (≈ 17,0 miliardów PLN).

Te dwa przykłady pokazują, że zarówno złoto, jak i bitcoin (BTC) mogą iść w parze dbając o bezpieczeństwo gospodarcze każdego kraju.

Najwyższym poziomem legitymizacji bitcoina stała się jednak decyzja Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych w marcu bieżącego roku ogłosił utworzenie strategicznej rezerwy zbudowanej w oparciu o kryptowaluty. Jej trzon stanowi oczywiście bitcoin, którego stan posiadania przez rząd USA szacuje się na 198000 sztuk. Czy ta decyzja jest sygnałem dla świata, w tym dla Polski?

Kiedy NBP zacznie kupować bitcoina?

Patrząc przez pryzmat globalnych zmian w podejściu do finansów, z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że adopcja bitcoina przez banki centralne jest naturalną koleją rzeczy. Gdzie w tym wszystkim jest Polska? Trudno nie zwrócić uwagi na regulacje kryptowalutowe i obecne podejście rządzących. Bardzo często mają oni niewielką wiedzę na temat technologii blockchain. Co więcej, najczęściej opierają oni swoje działania na tym, co jest im już znane i sprawdzone. Stąd właśnie złoto w zasobach NBP wiedzie prym.

Czy zatem rysuje się także szansa dla bitcoina? Z jednej strony tak - legitymacji jego wartości wymieniliśmy wiele. Z drugiej jednak, nic nie wskazuje na zainteresowanie naszego banku centralnego właściwościami kryptowaluty. Wielu przypuszcza nawet, że aby mogło się to wydarzyć, u władzy wymagana jest wręcz zmiana pokoleniowa.

Można jednak inaczej. Kanga niejednokrotnie wysyłała jasne komunikaty w kierunku rządzących i robi to także teraz. Bitcoin i kryptowaluty to temat złożony, lecz przy wsparciu ekspertów, jest on łatwy w zrozumieniu. Bez względu na to, czy myślimy o adopcji na poziomie narodowym, czy instytucjonalnym, wiedza jaką posiadają konsultanci z silnej, a przy tym lokalnej giełdy kryptowalut, może okazać się kluczowa dla przyspieszenia procesu, który w założeniu jest nieunikniony.

A przecież nie chcemy znaleźć się w ogonie!
Z tego tytułu zachęcamy do kontaktu. Czy to przedstawicieli NBP, czy firm chcących zadbać o przyszłość swoich finansów. Proces ten jest łatwiejszy, niż może się wydawać.

Łukasz Wydra, Analityk Rynku Kryptowalut w Kanga (X: @lukasz_wydra)

REKLAMA

oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe uprawnienia PIP od 1 stycznia 2026 r. - decyzje zamiast sądu, wyższe kary i kontrole zdalne
29 paź 2025

Od początku 2026 roku wejdą w życie przepisy znacząco rozszerzające kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Zmiany te w istotny sposób wpłyną na relacje między pracodawcami, zleceniobiorcami i osobami współpracującymi w modelu B2B. Nowe regulacje mają zwiększyć skuteczność kontroli i ograniczyć nadużycia w zatrudnieniu, ale mogą też oznaczać poważne wyzwania dla firm. W artykule omawiamy najważniejsze założenia nowelizacji oraz jej praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców.
Chcesz mieć byle jaką emeryturę? Wypłacaj pieniądze z PPK na bieżące wydatki
29 paź 2025

Polska się starzeje, a pracowników ubywa. Co to oznacza dla przyszłych emerytów? Raport GUS nie pozostawia złudzeń - obciążenie systemu emerytalnego będzie coraz większe. W obliczu tych wyzwań Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) stają się kluczem do finansowej stabilności na jesień życia. Tomasz Orlik, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PFR TFI wyjaśnia dlaczego PPK to nie tylko oszczędności, ale i inwestycja w Twoją przyszłość, którą warto potraktować długoterminowo.
Nieobowiązkowe prace domowe - krzywda liczona w miliardach złotych. Kto poniesie odpowiedzialność za decyzje w edukacji?
29 paź 2025

Jeśli każde dziecko w Polsce straciło jeden rok edukacji przez wadliwe decyzje resortu, to nie mówimy o reformie, lecz o krzywdzie narodowej – wartej ponad 15 miliardów złotych. Waldemar Żurek zapowiada pozwy wobec sędziów, którzy – jego zdaniem – „nie są sędziami” i powinni odpowiadać własnym majątkiem. Wreszcie ktoś głośno mówi o osobistej odpowiedzialności za decyzje publiczne. Problem w tym, że pan Żurek patrzy jedynie tam, gdzie politycznie wygodnie. Jeśli naprawdę chcemy rozmawiać o odpowiedzialności za wyrządzanie krzywdy, to nie w sądach, lecz w Ministerstwie Edukacji trzeba jej szukać - pisze adwokat Grzegorz Prigan.
Jest limit kontroli – mogą trwać tyle i ani dnia dłużej. NSA potwierdza – wtedy można kazać kontrolerom pocałować klamkę
29 paź 2025

Przedsiębiorcy, także działający w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, mogą być kontrolowani przez szereg państwowych instytucji. Czas trwania kontroli to nie tylko stres co do tego, czy kontroler nie będzie dokonywał innej, mniej korzystnej interpretacji przepisów, niż przedsiębiorca stosował, ale też uciążliwość. W toku kontroli urzędnicy żądają masy dokumentów, a także wyjaśnień, odpowiedzi na pytania. Jednak czas kontroli jest limitowany.

REKLAMA

Wniosek o zasiłek pogrzebowy – duże zmiany od 2026 roku
29 paź 2025

Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady składania wniosku o zasiłek pogrzebowy. Wynika to zarówno z nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i zmienionych przepisów rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno–rentowe. Gotowy jest już projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie. Przypomnijmy, że od przyszłego roku wzrośnie też kwota zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł.
Odpowiedzialność solidarna przy delegowaniu pracowników do Niemiec. Obowiązki pracodawcy i pracodawcy użytkownika
29 paź 2025

W przypadku delegowania pracowników do Niemiec - zarówno w modelu pracy tymczasowej, jak i świadczenia usług - szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie odpowiedzialności solidarnej. Choć temat ten nie zawsze znajduje się w centrum uwagi przedsiębiorców, jego praktyczne skutki mogą być bardzo poważne. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przez instytucje kontrolne, zarówno agencja delegująca pracowników do Niemiec, jak i klient końcowy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności - również finansowej.Podstawą prawną dla agencji pracy jest Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) – niemiecka ustawa o zatrudnieniu tymczasowym, natomiast w przypadku firm podwykonawczych zastosowanie ma § 631 niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB). W artykule eksperckim przygotowanym przez Euro-lohn odpowiadamy na pytania: Kto odpowiada za wynagrodzenie, składki i podatki - pracodawca czy użytkownik? Jaka jest rola dokumentów: PIT-4, PIT-28, Lohnsteuerbeschanigung, o czym należy wiedzieć podczas rozliczeń podatkowych i jakie są obowiązki księgowe przy delegowaniu pracowników do Niemiec.
Długi weekend i wysyp wolnego na szybko. Co może zrobić pracownik, gdy wizyta w rodzinnych stronach nie pójdzie zgodnie z planem?
29 paź 2025

Dzień Wszystkich Świętych zajmuje szczególne miejsce w sercach Polaków. Wielu z nich w czasie zbliżającego się weekendu wyjedzie w rodzinne strony. Nie tylko odwiedzą cmentarze, ale i spotkają się z rodziną. Pracodawcy mogą się spodziewać, że 3 listopada nie każdy stawi się do pracy.
Listopad to ostatni miesiąc na skorzystanie z tego uprawnienia. Aby zaoszczędzić w grudniu, trzeba szybko złożyć wniosek
29 paź 2025

Aby skorzystać z wakacji składkowych w grudniu 2025 roku, trzeba złożyć wniosek w listopadzie. Oznacza to, że czas na porządki na koncie ubezpieczonego i zawnioskowanie o ulgę, dobiega końca. Zainteresowani przedsiębiorcy powinni więc przystąpić do działania.

REKLAMA

Sąd ogłosił upadłość znanej spółki finansowej. Co powinni zrobić wierzyciele?
29 paź 2025

W dniu 27 października 2025 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze (Wydział Gospodarczy) wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Cinkciarz.pl Sp. z o.o. Sąd wezwał wierzycieli do zgłoszenia roszczeń, powołano także sędziego komisarza i wyznaczono syndyka. Jak poinformował PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Zielonej Górze sędzia Bogumił Hoszowski - wszystkie postępowania o charakterze cywilnym, zarówno przed wydziałami cywilnymi, jak też przed wydziałami gospodarczymi z mocy prawa ulegają zawieszeniu.
Ugoda sądowa czy postępowanie sądowe w sprawach o naruszenie własności?
29 paź 2025

Praktyka pokazuje, iż spory o własność mogą trwać latami. Czy w takich sprawach właściciel rzeczy i naruszyciel mogą zawrzeć ugodę? Jak wygląda kwestia kosztów? Warto przyjrzeć się możliwym rozwiązaniom i ich prawnym skutkom.

REKLAMA