Czy NBP oprócz rezerw złota utworzy rezerwę bitcoina?

Model złota vs. model bitcoina - strategia polska vs. strategia globalna

Nie od dziś wiadomo, że w sytuacjach kryzysowych warto zabezpieczyć majątek. Jest to praktyka dobra zarówno dla przeciętnego Kowalskiego, jak i dla banku centralnego. Patrząc przez pryzmat niepewności obecnych czasów, jak i położenia Polski na mapie świata, masowy skup złota przez NBP jest uzasadniony. Nasze zasoby szacuje się na 70,6 miliardów USD (320,4 miliardy PLN). Daje to Polsce dwunaste miejsce świecie, pod względem wielkości rezerw. Jako kraj zadbaliśmy także o dywersyfikację skarbców. Tym sposobem część nabytego przez NBP złota znajduje się w Polsce, a część w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.



Czy jednak patrząc przez pryzmat wydarzeń historycznych, podejście to jest wystarczająco bezpieczne?



Odpowiadając na tak postawione pytanie, spojrzeć możemy w kierunku bitcoina. Przyjęło się traktować go jako cyfrowe złoto, jednak o lepszych właściwościach, między innymi w kontekście transportu, jak i przechowywania. Jego ograniczona podaż powoduje, że stał się on ciekawym rozwiązaniem dla wielu krajów, które w oparciu o owe cyfrowe aktywo, budują swoje rezerwy. Co więcej, dzieje się to często nie w kontrze, a równolegle do złota.

Bitcoin aktywem rezerwowym

Wrzesień 2021 - Salwador, małe państwo w Ameryce Środkowej podejmuje się przyjęcia bitcoina jako prawnego środka płatniczego, a prezydent kraju Nayib Bukele zobowiązuje się do regularnego kupowania cyfrowego aktywa i zasilania nimi lokalnych rezerw. Wydarzenie to stało się momentem przełomowym w globalnym postrzeganiu kryptowalut. Oczywiście możemy dywagować, czy Salwador jest krajem praworządnym, a pojawia się ku temu wiele wątpliwości. To co jednak pewne, to fakt wyraźnej legitymizacji, która bitcoinowi została tutaj przypisana. Kraj może posiadać bitcoina i czerpać z niego korzyść. Może też za jego pośrednictwem dbać o dobro narodu.



Obecnie Salwador posiada dokładnie 6268 bitcoinów (BTC), o łącznej wartości około 0,702 miliarda USD (≈ 3,12 miliardy PLN). W jego zasobach znajdziemy też 1,8 tony złota, o wycenie blisko 0,253 miliarda USD (≈ 1,13 miliarda PLN). Mamy tutaj do czynienia z dywersyfikacją, aczkolwiek faworyzacja bitcoina jest znacząca.



Inny ciekawy przykład znajduje się dużo bliżej naszego kraju. Spójrzmy chociażby na Ukrainę. Ta posiada około 46351 bitcoinów (BTC), o łącznej wartości około 5,19 miliarda USD (≈ 23,1 miliarda PLN). Dla porównania, rezerwy złota Ukrainy szacowane są na 27,37 ton, co w przeliczeniu daje wartość 3,83 miliardów USD (≈ 17,0 miliardów PLN).



Te dwa przykłady pokazują, że zarówno złoto, jak i bitcoin (BTC) mogą iść w parze dbając o bezpieczeństwo gospodarcze każdego kraju.



Najwyższym poziomem legitymizacji bitcoina stała się jednak decyzja Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych w marcu bieżącego roku ogłosił utworzenie strategicznej rezerwy zbudowanej w oparciu o kryptowaluty. Jej trzon stanowi oczywiście bitcoin, którego stan posiadania przez rząd USA szacuje się na 198000 sztuk. Czy ta decyzja jest sygnałem dla świata, w tym dla Polski?

Kiedy NBP zacznie kupować bitcoina?

Patrząc przez pryzmat globalnych zmian w podejściu do finansów, z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że adopcja bitcoina przez banki centralne jest naturalną koleją rzeczy. Gdzie w tym wszystkim jest Polska? Trudno nie zwrócić uwagi na regulacje kryptowalutowe i obecne podejście rządzących. Bardzo często mają oni niewielką wiedzę na temat technologii blockchain. Co więcej, najczęściej opierają oni swoje działania na tym, co jest im już znane i sprawdzone. Stąd właśnie złoto w zasobach NBP wiedzie prym.



Czy zatem rysuje się także szansa dla bitcoina? Z jednej strony tak - legitymacji jego wartości wymieniliśmy wiele. Z drugiej jednak, nic nie wskazuje na zainteresowanie naszego banku centralnego właściwościami kryptowaluty. Wielu przypuszcza nawet, że aby mogło się to wydarzyć, u władzy wymagana jest wręcz zmiana pokoleniowa.



Można jednak inaczej. Kanga niejednokrotnie wysyłała jasne komunikaty w kierunku rządzących i robi to także teraz. Bitcoin i kryptowaluty to temat złożony, lecz przy wsparciu ekspertów, jest on łatwy w zrozumieniu. Bez względu na to, czy myślimy o adopcji na poziomie narodowym, czy instytucjonalnym, wiedza jaką posiadają konsultanci z silnej, a przy tym lokalnej giełdy kryptowalut, może okazać się kluczowa dla przyspieszenia procesu, który w założeniu jest nieunikniony.



A przecież nie chcemy znaleźć się w ogonie!

Z tego tytułu zachęcamy do kontaktu. Czy to przedstawicieli NBP, czy firm chcących zadbać o przyszłość swoich finansów. Proces ten jest łatwiejszy, niż może się wydawać.

Łukasz Wydra, Analityk Rynku Kryptowalut w Kanga (X: @lukasz_wydra)